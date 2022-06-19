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Врио владимирского губернатора выдвинули кандидатом на выборы главы региона - РИА Новости, 19.06.2022
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Врио владимирского губернатора выдвинули кандидатом на выборы главы региона
Врио владимирского губернатора выдвинули кандидатом на выборы главы региона - РИА Новости, 19.06.2022
Врио владимирского губернатора выдвинули кандидатом на выборы главы региона
Владимирское региональное отделение "Единой России" на конференции в воскресенье приняло решение о выдвижении кандидатуры временно исполняющего обязанности... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T15:00
2022-06-19T15:02
политика
владимирская область
единая россия
александр авдеев
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РЯЗАНЬ, 19 июн – РИА Новости. Владимирское региональное отделение "Единой России" на конференции в воскресенье приняло решение о выдвижении кандидатуры временно исполняющего обязанности губернатора Александра Авдеева для участия в выборах главы региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения партии."Александр Авдеев избран кандидатом для участия в выборах губернатора Владимирской области. За него проголосовали делегаты XXXII региональной конференции "Единой России", - сообщили в региональном отделении партии.Авдеев в ходе своего выступления на конференции, которое цитирует пресс-служба, назвал своей главной задачей устранение факторов, которые сдерживают развитие экономики региона, потому что Владимирская область обладает большим экономическим потенциалом."В нашей области должны быть достойные зарплаты, условия для комфортного проживания, качественная и доступная медицина. Наши города должны быть благоустроены, а деревни, села и поселки газифицированы. Мы продолжаем ремонтировать дороги, строить новые школы и детские сады. Вводить в эксплуатацию новое жилье. У нас достаточно мощный промышленный кластер. Чтобы реализовать все пункты народной программы Единой России, в которую собраны пожелания жителей из разных регионов, нам нужно объединить усилия и работать одной командой", - подчеркнул Авдеев.В субботу конференции по выдвижению кандидатов для участия в выборах губернатора Владимирской области провели региональные отделения КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду", сообщается на сайтах партий и в их социальных сетях. От КПРФ выдвинут первый секретарь областного комитета партии Антон Сидорко, от ЛДПР - лидер регионального отделения партии Сергей Корнишов, от "Справедливой России - За правду" - Сергей Бирюков. Все они являются депутатами регионального Законодательного собрания.В октябре прошлого года президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который принял решение перейти в Госдуму, и назначил врио главы региона Авдеева. Выборы губернатора в области пройдут в сентябре текущего года.
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политика, владимирская область, единая россия, александр авдеев
15:00 19.06.2022 (обновлено: 15:02 19.06.2022)
 
Врио владимирского губернатора выдвинули кандидатом на выборы главы региона

ЕР выдвинула врио владимирского губернатора Авдеева кандидатом на выборы главы региона

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания РФ / Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев
Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания РФ /
Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 19 июн – РИА Новости. Владимирское региональное отделение "Единой России" на конференции в воскресенье приняло решение о выдвижении кандидатуры временно исполняющего обязанности губернатора Александра Авдеева для участия в выборах главы региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения партии.
"Александр Авдеев избран кандидатом для участия в выборах губернатора Владимирской области. За него проголосовали делегаты XXXII региональной конференции "Единой России", - сообщили в региональном отделении партии.
Авдеев в ходе своего выступления на конференции, которое цитирует пресс-служба, назвал своей главной задачей устранение факторов, которые сдерживают развитие экономики региона, потому что Владимирская область обладает большим экономическим потенциалом.
"В нашей области должны быть достойные зарплаты, условия для комфортного проживания, качественная и доступная медицина. Наши города должны быть благоустроены, а деревни, села и поселки газифицированы. Мы продолжаем ремонтировать дороги, строить новые школы и детские сады. Вводить в эксплуатацию новое жилье. У нас достаточно мощный промышленный кластер. Чтобы реализовать все пункты народной программы Единой России, в которую собраны пожелания жителей из разных регионов, нам нужно объединить усилия и работать одной командой", - подчеркнул Авдеев.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
11:31
ЕР выдвинула Никитина кандидатом на выборы губернатора Новгородской области
В субботу конференции по выдвижению кандидатов для участия в выборах губернатора Владимирской области провели региональные отделения КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду", сообщается на сайтах партий и в их социальных сетях. От КПРФ выдвинут первый секретарь областного комитета партии Антон Сидорко, от ЛДПР - лидер регионального отделения партии Сергей Корнишов, от "Справедливой России - За правду" - Сергей Бирюков. Все они являются депутатами регионального Законодательного собрания.
В октябре прошлого года президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который принял решение перейти в Госдуму, и назначил врио главы региона Авдеева. Выборы губернатора в области пройдут в сентябре текущего года.
 
ПолитикаВладимирская областьЕдиная РоссияАлександр Авдеев
 
 
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