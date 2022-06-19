https://ria.ru/20220619/avdeev-1796563082.html

Врио владимирского губернатора выдвинули кандидатом на выборы главы региона

Врио владимирского губернатора выдвинули кандидатом на выборы главы региона - РИА Новости, 19.06.2022

Врио владимирского губернатора выдвинули кандидатом на выборы главы региона

Владимирское региональное отделение "Единой России" на конференции в воскресенье приняло решение о выдвижении кандидатуры временно исполняющего обязанности... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T15:00

2022-06-19T15:00

2022-06-19T15:02

политика

владимирская область

единая россия

александр авдеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753041320_0:0:3023:1700_1920x0_80_0_0_8eb3eb18e7bcae5ab5c84725bb284af1.jpg

РЯЗАНЬ, 19 июн – РИА Новости. Владимирское региональное отделение "Единой России" на конференции в воскресенье приняло решение о выдвижении кандидатуры временно исполняющего обязанности губернатора Александра Авдеева для участия в выборах главы региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения партии."Александр Авдеев избран кандидатом для участия в выборах губернатора Владимирской области. За него проголосовали делегаты XXXII региональной конференции "Единой России", - сообщили в региональном отделении партии.Авдеев в ходе своего выступления на конференции, которое цитирует пресс-служба, назвал своей главной задачей устранение факторов, которые сдерживают развитие экономики региона, потому что Владимирская область обладает большим экономическим потенциалом."В нашей области должны быть достойные зарплаты, условия для комфортного проживания, качественная и доступная медицина. Наши города должны быть благоустроены, а деревни, села и поселки газифицированы. Мы продолжаем ремонтировать дороги, строить новые школы и детские сады. Вводить в эксплуатацию новое жилье. У нас достаточно мощный промышленный кластер. Чтобы реализовать все пункты народной программы Единой России, в которую собраны пожелания жителей из разных регионов, нам нужно объединить усилия и работать одной командой", - подчеркнул Авдеев.В субботу конференции по выдвижению кандидатов для участия в выборах губернатора Владимирской области провели региональные отделения КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду", сообщается на сайтах партий и в их социальных сетях. От КПРФ выдвинут первый секретарь областного комитета партии Антон Сидорко, от ЛДПР - лидер регионального отделения партии Сергей Корнишов, от "Справедливой России - За правду" - Сергей Бирюков. Все они являются депутатами регионального Законодательного собрания.В октябре прошлого года президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который принял решение перейти в Госдуму, и назначил врио главы региона Авдеева. Выборы губернатора в области пройдут в сентябре текущего года.

https://ria.ru/20220619/nikitin-1796536918.html

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимирская область, единая россия, александр авдеев