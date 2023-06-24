Губернатор рассказал о ситуации во Владимирской области
Авдеев: обстановка во Владимирской области спокойная, дневные мероприятия пройдут штатно
Александр Авдеев. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 24 июн - РИА Новости. Обстановка во Владимирской области спокойная, правоохранительные и иные службы переведены на особый режим работы, дневные мероприятия пройдут штатно, вечерние могут отменить, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Авдеев.
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"Обстановка во Владимирской области спокойная, но все правоохранители, все службы переведены на особый режим. Все дневные мероприятия пройдут в штатном режиме, праздничные мероприятия, но вечерние, скорее всего, будут отменены... Все находится под контролем", - сообщил Авдеев в видеообращении.
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