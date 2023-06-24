https://ria.ru/20230624/vladimirskaya-1880171960.html

Губернатор рассказал о ситуации во Владимирской области

Губернатор рассказал о ситуации во Владимирской области - РИА Новости, 24.06.2023

Губернатор рассказал о ситуации во Владимирской области

Обстановка во Владимирской области спокойная, правоохранительные и иные службы переведены на особый режим работы, дневные мероприятия пройдут штатно, вечерние... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T13:25

2023-06-24T13:25

2023-06-24T13:25

владимирская область

россия

александр авдеев

общество

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РЯЗАНЬ, 24 июн - РИА Новости. Обстановка во Владимирской области спокойная, правоохранительные и иные службы переведены на особый режим работы, дневные мероприятия пройдут штатно, вечерние могут отменить, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Авдеев. "Обстановка во Владимирской области спокойная, но все правоохранители, все службы переведены на особый режим. Все дневные мероприятия пройдут в штатном режиме, праздничные мероприятия, но вечерние, скорее всего, будут отменены... Все находится под контролем", - сообщил Авдеев в видеообращении.Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимирская область, россия, александр авдеев, общество