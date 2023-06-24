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Губернатор рассказал о ситуации во Владимирской области - РИА Новости, 24.06.2023
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13:25 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/vladimirskaya-1880171960.html
Губернатор рассказал о ситуации во Владимирской области
Губернатор рассказал о ситуации во Владимирской области - РИА Новости, 24.06.2023
Губернатор рассказал о ситуации во Владимирской области
Обстановка во Владимирской области спокойная, правоохранительные и иные службы переведены на особый режим работы, дневные мероприятия пройдут штатно, вечерние... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:25
2023-06-24T13:25
владимирская область
россия
александр авдеев
общество
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РЯЗАНЬ, 24 июн - РИА Новости. Обстановка во Владимирской области спокойная, правоохранительные и иные службы переведены на особый режим работы, дневные мероприятия пройдут штатно, вечерние могут отменить, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Авдеев. &quot;Обстановка во Владимирской области спокойная, но все правоохранители, все службы переведены на особый режим. Все дневные мероприятия пройдут в штатном режиме, праздничные мероприятия, но вечерние, скорее всего, будут отменены... Все находится под контролем&quot;, - сообщил Авдеев в видеообращении.Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
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владимирская область, россия, александр авдеев, общество
Владимирская область, Россия, Александр Авдеев, Общество
Губернатор рассказал о ситуации во Владимирской области

Авдеев: обстановка во Владимирской области спокойная, дневные мероприятия пройдут штатно

© Фото : Официальная страница Александра Авдеева/ВКонтактеАлександр Авдеев
Александр Авдеев - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Фото : Официальная страница Александра Авдеева/ВКонтакте
Александр Авдеев. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 24 июн - РИА Новости. Обстановка во Владимирской области спокойная, правоохранительные и иные службы переведены на особый режим работы, дневные мероприятия пройдут штатно, вечерние могут отменить, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Авдеев.
«

"Обстановка во Владимирской области спокойная, но все правоохранители, все службы переведены на особый режим. Все дневные мероприятия пройдут в штатном режиме, праздничные мероприятия, но вечерние, скорее всего, будут отменены... Все находится под контролем", - сообщил Авдеев в видеообращении.

Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
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