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Авдеев рассказал о последствиях атак БПЛА во Владимирской области
Авдеев рассказал о последствиях атак БПЛА во Владимирской области - РИА Новости, 23.05.2025
Авдеев рассказал о последствиях атак БПЛА во Владимирской области
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале сообщил, что жертв и разрушений в результате атак БПЛА в регионе нет. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T09:44:00+03:00
2025-05-23T09:44:00+03:00
2025-05-23T09:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимирская область
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происшествия
александр авдеев
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РЯЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале сообщил, что жертв и разрушений в результате атак БПЛА в регионе нет. Минобороны РФ сообщало, что в период с 20.00 22 мая дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе два – над территорией Владимирской области. "В результате беспилотных атак на регионы России во Владимирской области жертв и разрушений нет", - написал Авдеев.
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владимирская область, россия, происшествия, александр авдеев
Специальная военная операция на Украине, Владимирская область, Россия, Происшествия, Александр Авдеев
Авдеев рассказал о последствиях атак БПЛА во Владимирской области
Авдеев сообщил, что жертв и разрушений во Владимирской области после атак БПЛА