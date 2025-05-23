https://ria.ru/20250523/avdeev-2018587441.html

Авдеев рассказал о последствиях атак БПЛА во Владимирской области

Авдеев рассказал о последствиях атак БПЛА во Владимирской области - РИА Новости, 23.05.2025

Авдеев рассказал о последствиях атак БПЛА во Владимирской области

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале сообщил, что жертв и разрушений в результате атак БПЛА в регионе нет. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T09:44:00+03:00

2025-05-23T09:44:00+03:00

2025-05-23T09:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимирская область

россия

происшествия

александр авдеев

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РЯЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале сообщил, что жертв и разрушений в результате атак БПЛА в регионе нет. Минобороны РФ сообщало, что в период с 20.00 22 мая дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе два – над территорией Владимирской области. "В результате беспилотных атак на регионы России во Владимирской области жертв и разрушений нет", - написал Авдеев.

https://ria.ru/20250523/bespilotnik-2018585732.html

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владимирская область, россия, происшествия, александр авдеев