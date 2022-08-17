https://ria.ru/20220817/borba-1810215876.html

Путин призвал не поднимать цены на спиртное в рамках борьбы с алкоголизмом

Путин призвал не поднимать цены на спиртное в рамках борьбы с алкоголизмом - РИА Новости, 17.08.2022

Путин призвал не поднимать цены на спиртное в рамках борьбы с алкоголизмом

Президент России Владимир Путин обратил внимание на высокие показатели заболеваемости алкоголизмом во Владимирской области и попросил врио губернатора региона... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T14:24

2022-08-17T14:24

2022-08-17T16:15

россия

общество

владимирская область

владимир путин

александр авдеев

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на высокие показатели заболеваемости алкоголизмом во Владимирской области и попросил врио губернатора региона Александра Авдеева развернуть пропаганду здорового образа жизни, создавая необходимую инфраструктуру в области, ведь повышение акцизов или цен на алкоголь сложившуюся ситуацию не решит.Встреча Путина и Авдеева прошла по видеосвязи."Знаете, на что хотел бы обратить внимание, Александр Александрович? Я с этого начал, основные показатели у вас в норме, и тенденции хорошие. На что я обратил внимание: показатель заболеваемости с диагнозом "алкоголизм" и "алкогольный психоз" в 2021 году составил 122,6 случая на 100 тысяч граждан, что превышает показатель по России в 2,6 раза. Это много", - сказал президент исполняющему обязанности главы региона.По словам Путина, нужно решать проблему, но не запретом."Здесь нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъемом цен, акцизов и так далее", - посоветовал президент.Среди необходимых мер, по мнению главы государства - пропаганда здорового жизни и создание инфраструктуры для занятий спортом."Нужно все-таки развернуть пропаганду здорового образа жизни. Нужно заниматься этим просто, не отдавать на откуп, не думать, что это какая-то второстепенная вещь: пьют мужики и дальше пить будут. Нет, все не так примитивно и просто, нужно просто этим заниматься. Среди всех мер – ничего нового не скажу, ничего необычного, но тем не менее – пропаганда здорового образа жизни имеет большое значение", - заявил Путин."Одной пропаганды недостаточно. Нужно развивать инфраструктуру для занятий спортом, физической культурой и культурой в самом прямом и широком смысле этого слова. Нужно уделить должное внимание объектам культуры, создавать условия для того, чтобы люди посещали эти объекты, воспитывать интерес к культуре. Здесь есть, чем заняться, тем более что и сама область в этом смысле является одной из цитаделей российской культуры в прямом смысле этого слова", - добавил он.На прошлой неделе президент в ходе встречи с врио главы Кировской области также обратил внимание на высокий уровень алкоголизации населения и призвал "не запихивать под ковер" проблемы.

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https://ria.ru/20220808/belgorod-1808066241.html

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"Нельзя заниматься излишним подъемом цен" – Путин о борьбе с алкоголизмом в стране Путин поручил врио главы Владимирской области (алкоголизм там диагностируют в 2,6 раза чаще, чем в среднем по России) бороться с алкоголизмом и перечислил возможные подходы 2022-08-17T14:24 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, владимирская область, владимир путин, александр авдеев