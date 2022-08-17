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Путин призвал не поднимать цены на спиртное в рамках борьбы с алкоголизмом - РИА Новости, 17.08.2022
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Путин призвал не поднимать цены на спиртное в рамках борьбы с алкоголизмом
Путин призвал не поднимать цены на спиртное в рамках борьбы с алкоголизмом - РИА Новости, 17.08.2022
Путин призвал не поднимать цены на спиртное в рамках борьбы с алкоголизмом
Президент России Владимир Путин обратил внимание на высокие показатели заболеваемости алкоголизмом во Владимирской области и попросил врио губернатора региона... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:24
2022-08-17T16:15
россия
общество
владимирская область
владимир путин
александр авдеев
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на высокие показатели заболеваемости алкоголизмом во Владимирской области и попросил врио губернатора региона Александра Авдеева развернуть пропаганду здорового образа жизни, создавая необходимую инфраструктуру в области, ведь повышение акцизов или цен на алкоголь сложившуюся ситуацию не решит.Встреча Путина и Авдеева прошла по видеосвязи."Знаете, на что хотел бы обратить внимание, Александр Александрович? Я с этого начал, основные показатели у вас в норме, и тенденции хорошие. На что я обратил внимание: показатель заболеваемости с диагнозом "алкоголизм" и "алкогольный психоз" в 2021 году составил 122,6 случая на 100 тысяч граждан, что превышает показатель по России в 2,6 раза. Это много", - сказал президент исполняющему обязанности главы региона.По словам Путина, нужно решать проблему, но не запретом."Здесь нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъемом цен, акцизов и так далее", - посоветовал президент.Среди необходимых мер, по мнению главы государства - пропаганда здорового жизни и создание инфраструктуры для занятий спортом."Нужно все-таки развернуть пропаганду здорового образа жизни. Нужно заниматься этим просто, не отдавать на откуп, не думать, что это какая-то второстепенная вещь: пьют мужики и дальше пить будут. Нет, все не так примитивно и просто, нужно просто этим заниматься. Среди всех мер – ничего нового не скажу, ничего необычного, но тем не менее – пропаганда здорового образа жизни имеет большое значение", - заявил Путин."Одной пропаганды недостаточно. Нужно развивать инфраструктуру для занятий спортом, физической культурой и культурой в самом прямом и широком смысле этого слова. Нужно уделить должное внимание объектам культуры, создавать условия для того, чтобы люди посещали эти объекты, воспитывать интерес к культуре. Здесь есть, чем заняться, тем более что и сама область в этом смысле является одной из цитаделей российской культуры в прямом смысле этого слова", - добавил он.На прошлой неделе президент в ходе встречи с врио главы Кировской области также обратил внимание на высокий уровень алкоголизации населения и призвал "не запихивать под ковер" проблемы.
https://ria.ru/20220816/priglashenie-1810029657.html
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"Нельзя заниматься излишним подъемом цен" – Путин о борьбе с алкоголизмом в стране
Путин поручил врио главы Владимирской области (алкоголизм там диагностируют в 2,6 раза чаще, чем в среднем по России) бороться с алкоголизмом и перечислил возможные подходы
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россия, общество, владимирская область, владимир путин, александр авдеев
Россия, Общество, Владимирская область, Владимир Путин, Александр Авдеев
14:24 17.08.2022 (обновлено: 16:15 17.08.2022)
 
Путин призвал не поднимать цены на спиртное в рамках борьбы с алкоголизмом

Путин призвал не сильно повышать цены на спиртное в рамках борьбы с алкоголизмом

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на высокие показатели заболеваемости алкоголизмом во Владимирской области и попросил врио губернатора региона Александра Авдеева развернуть пропаганду здорового образа жизни, создавая необходимую инфраструктуру в области, ведь повышение акцизов или цен на алкоголь сложившуюся ситуацию не решит.
Встреча Путина и Авдеева прошла по видеосвязи.
"Знаете, на что хотел бы обратить внимание, Александр Александрович? Я с этого начал, основные показатели у вас в норме, и тенденции хорошие. На что я обратил внимание: показатель заболеваемости с диагнозом "алкоголизм" и "алкогольный психоз" в 2021 году составил 122,6 случая на 100 тысяч граждан, что превышает показатель по России в 2,6 раза. Это много", - сказал президент исполняющему обязанности главы региона.
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По словам Путина, нужно решать проблему, но не запретом.
"Здесь нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъемом цен, акцизов и так далее", - посоветовал президент.
Среди необходимых мер, по мнению главы государства - пропаганда здорового жизни и создание инфраструктуры для занятий спортом.
"Нужно все-таки развернуть пропаганду здорового образа жизни. Нужно заниматься этим просто, не отдавать на откуп, не думать, что это какая-то второстепенная вещь: пьют мужики и дальше пить будут. Нет, все не так примитивно и просто, нужно просто этим заниматься. Среди всех мер – ничего нового не скажу, ничего необычного, но тем не менее – пропаганда здорового образа жизни имеет большое значение", - заявил Путин.
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"Одной пропаганды недостаточно. Нужно развивать инфраструктуру для занятий спортом, физической культурой и культурой в самом прямом и широком смысле этого слова. Нужно уделить должное внимание объектам культуры, создавать условия для того, чтобы люди посещали эти объекты, воспитывать интерес к культуре. Здесь есть, чем заняться, тем более что и сама область в этом смысле является одной из цитаделей российской культуры в прямом смысле этого слова", - добавил он.
На прошлой неделе президент в ходе встречи с врио главы Кировской области также обратил внимание на высокий уровень алкоголизации населения и призвал "не запихивать под ковер" проблемы.
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