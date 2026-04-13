В Муроме более 600 человек пострадали из-за кишечной инфекции

13:47 13.04.2026 (обновлено: 14:23 13.04.2026)
В Муроме 677 человек пострадали из-за острой кишечной инфекции

БРЯНСК, 13 апр — РИА Новости. В Муроме из-за вспышки кишечной инфекции заболели более 600 человек, сообщило правительство Владимирской области.
"С 7 по 13 апреля пострадали 677 человек, в том числе 318 детей. Амбулаторная помощь оказана 573 людям, из которых 272 — дети. Из общего объема изученных проб норовирус обнаружен в 36 случаях, остальные классифицируются как острая кишечная инфекция", — заявили власти в MAX.
В правительства региона добавили, что 46 пациентов уже выписали из медучреждений.
Девятого апреля региональная прокуратура сообщила о многочисленных обращениях жителей Мурома в больницы с симптомами острой кишечной инфекции. Вскоре в пробах водопроводной воды обнаружили норовирус второго типа. Предварительно, он стал причиной массового отравления.
Губернатор Александр Авдеев поручил взять дополнительные пробы воды и проверить состояние коммуникаций. В Роспотребнадзоре уточнили, что специалисты проводят обеззараживание водопроводных сетей.
Жителей города призвали использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
МуромПроисшествияВладимирская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр Авдеев
 
 
