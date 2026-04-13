В Муроме более 600 человек пострадали из-за кишечной инфекции

БРЯНСК, 13 апр — РИА Новости. В Муроме из-за вспышки кишечной инфекции заболели более 600 человек, сообщило правительство Владимирской области.

« "С 7 по 13 апреля пострадали 677 человек, в том числе 318 детей. Амбулаторная помощь оказана 573 людям, из которых 272 — дети. Из общего объема изученных проб норовирус обнаружен в 36 случаях, остальные классифицируются как острая кишечная инфекция", — заявили власти в MAX

В правительства региона добавили, что 46 пациентов уже выписали из медучреждений.

Девятого апреля региональная прокуратура сообщила о многочисленных обращениях жителей Мурома в больницы с симптомами острой кишечной инфекции. Вскоре в пробах водопроводной воды обнаружили норовирус второго типа. Предварительно, он стал причиной массового отравления.

Губернатор Александр Авдеев поручил взять дополнительные пробы воды и проверить состояние коммуникаций. В Роспотребнадзоре уточнили, что специалисты проводят обеззараживание водопроводных сетей.