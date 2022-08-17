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Путина пригласили посетить Суздаль на тысячелетие города в 2024 году - РИА Новости, 17.08.2022
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Путина пригласили посетить Суздаль на тысячелетие города в 2024 году
Путина пригласили посетить Суздаль на тысячелетие города в 2024 году - РИА Новости, 17.08.2022
Путина пригласили посетить Суздаль на тысячелетие города в 2024 году
Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев предложил президенту РФ Владимиру Путину посетить Суздаль в 2024 году. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:37
2022-08-17T14:37
суздаль
россия
владимир путин
александр авдеев
владимирская область
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев предложил президенту РФ Владимиру Путину посетить Суздаль в 2024 году.Стенограмма встречи Авдеева и Путина опубликована на сайте Кремля."Мы готовим Суздаль к проведению праздника – 1000-летия со дня основания в 2024 году. Предстоит большая работа по благоустройству, по приведению в порядок и ремонту объектов культурного наследия", - сказал Авдеев, поблагодарив президента РФ, министерство культуры РФ и федеральное правительство в целом за поддержку в проведении подготовительных мероприятий."Владимир Владимирович, пользуясь случаем, приглашаю вас посетить Суздаль в год 1000-летия, в 2024 году", - добавил врио губернатора.
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суздаль, россия, владимир путин, александр авдеев, владимирская область
Суздаль, Россия, Владимир Путин, Александр Авдеев, Владимирская область
14:37 17.08.2022
 
Путина пригласили посетить Суздаль на тысячелетие города в 2024 году

Врио губернатора Владимирской области Авдеев пригласил Путина на тысячелетие Суздаля

© "Дом.РФ"Панорама Суздаля
Панорама Суздаля
© "Дом.РФ"
Панорама Суздаля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев предложил президенту РФ Владимиру Путину посетить Суздаль в 2024 году.
Стенограмма встречи Авдеева и Путина опубликована на сайте Кремля.
"Мы готовим Суздаль к проведению праздника – 1000-летия со дня основания в 2024 году. Предстоит большая работа по благоустройству, по приведению в порядок и ремонту объектов культурного наследия", - сказал Авдеев, поблагодарив президента РФ, министерство культуры РФ и федеральное правительство в целом за поддержку в проведении подготовительных мероприятий.
"Владимир Владимирович, пользуясь случаем, приглашаю вас посетить Суздаль в год 1000-летия, в 2024 году", - добавил врио губернатора.
Суздаль - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 10:57Туризм
Экс-глава комитета Москвы по туризму будет готовить тысячелетие Суздаля
 
СуздальРоссияВладимир ПутинАлександр АвдеевВладимирская область
 
 
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