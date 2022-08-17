https://ria.ru/20220817/suzdal-1810219025.html

Путина пригласили посетить Суздаль на тысячелетие города в 2024 году

Путина пригласили посетить Суздаль на тысячелетие города в 2024 году - РИА Новости, 17.08.2022

Путина пригласили посетить Суздаль на тысячелетие города в 2024 году

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев предложил президенту РФ Владимиру Путину посетить Суздаль в 2024 году. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T14:37

2022-08-17T14:37

2022-08-17T14:37

суздаль

россия

владимир путин

александр авдеев

владимирская область

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев предложил президенту РФ Владимиру Путину посетить Суздаль в 2024 году.Стенограмма встречи Авдеева и Путина опубликована на сайте Кремля."Мы готовим Суздаль к проведению праздника – 1000-летия со дня основания в 2024 году. Предстоит большая работа по благоустройству, по приведению в порядок и ремонту объектов культурного наследия", - сказал Авдеев, поблагодарив президента РФ, министерство культуры РФ и федеральное правительство в целом за поддержку в проведении подготовительных мероприятий."Владимир Владимирович, пользуясь случаем, приглашаю вас посетить Суздаль в год 1000-летия, в 2024 году", - добавил врио губернатора.

https://ria.ru/20220630/suzdal-1799196509.html

суздаль

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суздаль, россия, владимир путин, александр авдеев, владимирская область