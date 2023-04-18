https://ria.ru/20230418/dom-1866136737.html

Во Владимирской области проведут проверку из-за видео с рухнувшим домом

Во Владимирской области проведут проверку из-за видео с рухнувшим домом - РИА Новости, 18.04.2023

Во Владимирской области проведут проверку из-за видео с рухнувшим домом

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поручил разобраться в ситуации с обрушением в реку стоявшего на берегу частного дома в Меленковском районе,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T17:20

2023-04-18T17:20

2023-04-18T17:20

происшествия

меленковский район

владимирская область

александр авдеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738898072_0:470:653:837_1920x0_80_0_0_8c0968bd80f0d345b12307d1b542a687.jpg

РЯЗАНЬ, 18 апр – РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поручил разобраться в ситуации с обрушением в реку стоявшего на берегу частного дома в Меленковском районе, сообщается на сайте правительства региона. Видео обрушения деревянного дома появилось в местных социальных сетях в конце прошлой недели. Сообщалось, что инцидент произошел в деревне Елино Меленковского района 13 апреля. Согласно видео, берег возле дома размыло, часть здания некоторое время висела, а затем все строение рухнуло в воду. В ГУМЧС по региону РИА Новости сообщали, что никто не пострадал. "Строение является узаконенным по решению суда. Тем не менее, необходимо тщательно проанализировать причины возникновения ситуации. Люди потеряли имущество, но пользуясь своими гражданскими правами, пренебрегли безопасностью. Прошу главу Меленковского района совместно с министерством региональной безопасности разобраться в причинах произошедшего, чтобы избежать в дальнейшем подобного", - цитирует Авдеева его пресс-служба.

https://ria.ru/20230330/banya-1861907231.html

меленковский район

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, меленковский район, владимирская область, александр авдеев