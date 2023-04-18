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Во Владимирской области проведут проверку из-за видео с рухнувшим домом
Во Владимирской области проведут проверку из-за видео с рухнувшим домом - РИА Новости, 18.04.2023
Во Владимирской области проведут проверку из-за видео с рухнувшим домом
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поручил разобраться в ситуации с обрушением в реку стоявшего на берегу частного дома в Меленковском районе,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:20
2023-04-18T17:20
2023-04-18T17:20
происшествия
меленковский район
владимирская область
александр авдеев
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РЯЗАНЬ, 18 апр – РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поручил разобраться в ситуации с обрушением в реку стоявшего на берегу частного дома в Меленковском районе, сообщается на сайте правительства региона. Видео обрушения деревянного дома появилось в местных социальных сетях в конце прошлой недели. Сообщалось, что инцидент произошел в деревне Елино Меленковского района 13 апреля. Согласно видео, берег возле дома размыло, часть здания некоторое время висела, а затем все строение рухнуло в воду. В ГУМЧС по региону РИА Новости сообщали, что никто не пострадал. "Строение является узаконенным по решению суда. Тем не менее, необходимо тщательно проанализировать причины возникновения ситуации. Люди потеряли имущество, но пользуясь своими гражданскими правами, пренебрегли безопасностью. Прошу главу Меленковского района совместно с министерством региональной безопасности разобраться в причинах произошедшего, чтобы избежать в дальнейшем подобного", - цитирует Авдеева его пресс-служба.
https://ria.ru/20230330/banya-1861907231.html
меленковский район
владимирская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, меленковский район, владимирская область, александр авдеев
Происшествия, Меленковский район, Владимирская область, Александр Авдеев
Во Владимирской области проведут проверку из-за видео с рухнувшим домом
Владимирский губернатор поручил провести проверку из-за видео с рухнувшим в реку домом
РЯЗАНЬ, 18 апр – РИА Новости.
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поручил разобраться в ситуации с обрушением в реку стоявшего на берегу частного дома в Меленковском районе, сообщается
на сайте правительства региона.
Видео обрушения деревянного дома появилось в местных социальных сетях в конце прошлой недели. Сообщалось, что инцидент произошел в деревне Елино Меленковского района 13 апреля. Согласно видео, берег возле дома размыло, часть здания некоторое время висела, а затем все строение рухнуло в воду. В ГУМЧС по региону РИА Новости сообщали, что никто не пострадал.
"Строение является узаконенным по решению суда. Тем не менее, необходимо тщательно проанализировать причины возникновения ситуации. Люди потеряли имущество, но пользуясь своими гражданскими правами, пренебрегли безопасностью. Прошу главу Меленковского района совместно с министерством региональной безопасности разобраться в причинах произошедшего, чтобы избежать в дальнейшем подобного", - цитирует Авдеева его пресс-служба.
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