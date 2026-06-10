Во Владимирской области из-за атаки БПЛА загорелись два объекта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во Владимирской области произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры.
- Причиной возгорания стала атака БПЛА, пострадавших нет.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Возгорание на 2 объектах инфраструктуры произошло во Владимирской области из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Авдеев.
"В результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах. Пострадавших нет". - написал Авдеев в канале на платформе "Макс".
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