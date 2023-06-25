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Владимирские силовики продолжают работать в режиме повышенной готовности - РИА Новости, 25.06.2023
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10:32 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/siloviki-1880291554.html
Владимирские силовики продолжают работать в режиме повышенной готовности
Владимирские силовики продолжают работать в режиме повышенной готовности - РИА Новости, 25.06.2023
Владимирские силовики продолжают работать в режиме повышенной готовности
Обстановка во Владимирской области стабильная, дополнительные меры реагирования вводить не будут, но органы безопасности и ГИБДД продолжают работать в режиме... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T10:32
2023-06-25T10:32
россия
владимирская область
гибдд мвд рф
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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РЯЗАНЬ, 25 июн – РИА Новости. Обстановка во Владимирской области стабильная, дополнительные меры реагирования вводить не будут, но органы безопасности и ГИБДД продолжают работать в режиме повышенной готовности, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Авдеев. В субботу губернатор информировал, что правоохранители и все службы в регионе переведены на особый режим. Дневные праздничные мероприятия планировалось провести в штатном режиме, вечерние предполагалось отменить. "Обстановка в области стабильная, спокойная. Никаких тревожных сигналов и необходимости вводить дополнительные меры реагирования, ограничения нет. Тем не менее органы безопасности, ГИБДД продолжают работать в режиме повышенной готовности", - написал Авдеев. Он поблагодарил жителей за понимание по поводу отмены части "массовых мероприятий из-за сложной ситуации, возникшей в субботу". Это, по его словам, позволило консолидировать силы и сохранить в регионе спокойную, управляемую обстановку. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230624/putin-1880139562.html
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россия, владимирская область, гибдд мвд рф, безопасность, попытка вооруженного мятежа
Россия, Владимирская область, ГИБДД МВД РФ, Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
Владимирские силовики продолжают работать в режиме повышенной готовности

Владимирский губернатор Авдеев: силовики и ГИБДД работают в режиме повышенной готовности

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 25 июн – РИА Новости. Обстановка во Владимирской области стабильная, дополнительные меры реагирования вводить не будут, но органы безопасности и ГИБДД продолжают работать в режиме повышенной готовности, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Авдеев.
В субботу губернатор информировал, что правоохранители и все службы в регионе переведены на особый режим. Дневные праздничные мероприятия планировалось провести в штатном режиме, вечерние предполагалось отменить.
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"Обстановка в области стабильная, спокойная. Никаких тревожных сигналов и необходимости вводить дополнительные меры реагирования, ограничения нет. Тем не менее органы безопасности, ГИБДД продолжают работать в режиме повышенной готовности", - написал Авдеев.
Он поблагодарил жителей за понимание по поводу отмены части "массовых мероприятий из-за сложной ситуации, возникшей в субботу". Это, по его словам, позволило консолидировать силы и сохранить в регионе спокойную, управляемую обстановку.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
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РоссияВладимирская областьГИБДД МВД РФБезопасностьПопытка вооруженного мятежа
 
 
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