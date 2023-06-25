https://ria.ru/20230625/siloviki-1880291554.html

Владимирские силовики продолжают работать в режиме повышенной готовности

Владимирские силовики продолжают работать в режиме повышенной готовности - РИА Новости, 25.06.2023

Владимирские силовики продолжают работать в режиме повышенной готовности

Обстановка во Владимирской области стабильная, дополнительные меры реагирования вводить не будут, но органы безопасности и ГИБДД продолжают работать в режиме... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T10:32

2023-06-25T10:32

2023-06-25T10:32

россия

владимирская область

гибдд мвд рф

безопасность

попытка вооруженного мятежа

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РЯЗАНЬ, 25 июн – РИА Новости. Обстановка во Владимирской области стабильная, дополнительные меры реагирования вводить не будут, но органы безопасности и ГИБДД продолжают работать в режиме повышенной готовности, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Авдеев. В субботу губернатор информировал, что правоохранители и все службы в регионе переведены на особый режим. Дневные праздничные мероприятия планировалось провести в штатном режиме, вечерние предполагалось отменить. "Обстановка в области стабильная, спокойная. Никаких тревожных сигналов и необходимости вводить дополнительные меры реагирования, ограничения нет. Тем не менее органы безопасности, ГИБДД продолжают работать в режиме повышенной готовности", - написал Авдеев. Он поблагодарил жителей за понимание по поводу отмены части "массовых мероприятий из-за сложной ситуации, возникшей в субботу". Это, по его словам, позволило консолидировать силы и сохранить в регионе спокойную, управляемую обстановку. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230624/putin-1880139562.html

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россия, владимирская область, гибдд мвд рф, безопасность, попытка вооруженного мятежа