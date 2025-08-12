https://ria.ru/20250812/avdeev-2034639564.html

Биография Александра Авдеева

Биография Александра Авдеева - РИА Новости, 12.08.2025

Биография Александра Авдеева

Губернатор Владимирской области Александр Александрович Авдеев родился 12 августа 1975 года в Калуге. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T00:48:00+03:00

2025-08-12T00:48:00+03:00

2025-08-12T00:48:00+03:00

справки

александр авдеев

биографии

владимирская область

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024521109_0:170:3038:1879_1920x0_80_0_0_601997b697e134946a6ad8c089154438.jpg

Губернатор Владимирской области Александр Александрович Авдеев родился 12 августа 1975 года в Калуге.В 1998 году окончил факультет машиностроения калужского филиала Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н.Э. Баумана по специальности "инженер-механик", в 1999 году там же получил специальность экономиста-менеджера.В 2004 году окончил Московскую международную высшую школу бизнеса "МИРБИС" (Институт), в 2017 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы РАНХиГС в Москве, где прошел курс по программе подготовки кадрового резерва губернаторов.Трудовой путь Авдеев начал в студенческие годы. С 1995 года работал технологом на Калужском турбинном заводе. В 1996 году поступил на стажировку в городское отделение Сбербанка контролером-оператором.С 1999 года – финансист-аналитик Государственного фонда поддержки малого предпринимательства Калужской области, затем перешел на работу финансистом-аналитиком в ООО "Коралл-Сервис".В 2002-2006 годах занимал должность финансового аналитика, начальника финансово-аналитического отдела ООО "Группа Эликор".В 2006 году стал финансовым директором ОАО "Компания Славич" (город Переславль-Залесский Ярославской области). В 2007 году Александр Авдеев был назначен заместителем главы города Калуги – начальником управления экономики и имущественных отношений.В 2010 году возглавил администрацию города Обнинска Калужской области.В 2015 году был назначен заместителем губернатора Калужской области, курировал администрацию главы региона и социальную сферу.С сентября 2016 года по октябрь 2021 года – депутат Государственной думы РФ VII и VIII созывов.4 октября 2021 года президент России Владимир Путин назначил Александра Авдеева исполняющим обязанности губернатора Владимирской области.В июне 2022 года партия "Единая Россия" выдвинула Александра Авдеева кандидатом от партии на выборах губернатора Владимирской области в сентябре 2022 года.11 сентября 2022 года Авдеев победил на выборах губернатора Владимирской области, получив поддержку 83,68% избирателей. 16 сентября Александр Авдеев официально вступил в должность губернатора Владимирской области. Член Генерального совета "Единой России", секретарь Владимирского регионального отделения партии. Награжден Орденом Дружбы (2024), медалью "За особые заслуги перед Калужской областью" II степени (2015).Отмечен Почетной грамотой президента Российской Федерации, благодарностью правительства Российской Федерации и др.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, александр авдеев, биографии, владимирская область, единая россия