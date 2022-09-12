https://ria.ru/20220912/avdeev-1816079702.html

Авдеев победил на выборах главы Владимирской области

Авдеев победил на выборах главы Владимирской области - РИА Новости, 12.09.2022

Авдеев победил на выборах главы Владимирской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев победил на выборах главы региона с 83,68% голосов после обработки 100%... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T03:36

2022-09-12T03:36

2022-09-12T03:38

владимирская область

политика

единый день голосования в россии

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РЯЗАНЬ, 12 сен – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев победил на выборах главы региона с 83,68% голосов после обработки 100% протоколов, сообщила избирательная комиссия региона.Как сообщается в Telegram-канале облизбиркома, Авдеев от "Единой России" набирает 83,68% голосов, Сергей Бирюков от партии "Справедливая Россия – За правду" - 2,46%, Сергей Корнишов от ЛДПР - 3,35%, Антон Сидорко от КПРФ - 6,53%, Александр Субботин от "Партии роста" - 2,01%.

https://ria.ru/20220911/golosovanie-1815998117.html

владимирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

владимирская область, политика, единый день голосования в россии