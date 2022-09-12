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Авдеев победил на выборах главы Владимирской области - РИА Новости, 12.09.2022
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Авдеев победил на выборах главы Владимирской области
Авдеев победил на выборах главы Владимирской области - РИА Новости, 12.09.2022
Авдеев победил на выборах главы Владимирской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев победил на выборах главы региона с 83,68% голосов после обработки 100%... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T03:36
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владимирская область
политика
единый день голосования в россии
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РЯЗАНЬ, 12 сен – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев победил на выборах главы региона с 83,68% голосов после обработки 100% протоколов, сообщила избирательная комиссия региона.Как сообщается в Telegram-канале облизбиркома, Авдеев от "Единой России" набирает 83,68% голосов, Сергей Бирюков от партии "Справедливая Россия – За правду" - 2,46%, Сергей Корнишов от ЛДПР - 3,35%, Антон Сидорко от КПРФ - 6,53%, Александр Субботин от "Партии роста" - 2,01%.
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владимирская область, политика, единый день голосования в россии
Владимирская область, Политика, Единый день голосования в России
03:36 12.09.2022 (обновлено: 03:38 12.09.2022)
 
Авдеев победил на выборах главы Владимирской области

Авдеев победил на выборах главы Владимирской области с 83,68 процента голосов

© Фото : Официальная страница Александра Авдеева/ВКонтактеАлександр Авдеев
Александр Авдеев - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Фото : Официальная страница Александра Авдеева/ВКонтакте
Александр Авдеев. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 12 сен – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев победил на выборах главы региона с 83,68% голосов после обработки 100% протоколов, сообщила избирательная комиссия региона.
Как сообщается в Telegram-канале облизбиркома, Авдеев от "Единой России" набирает 83,68% голосов, Сергей Бирюков от партии "Справедливая Россия – За правду" - 2,46%, Сергей Корнишов от ЛДПР - 3,35%, Антон Сидорко от КПРФ - 6,53%, Александр Субботин от "Партии роста" - 2,01%.
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Владимирская областьПолитикаЕдиный день голосования в России
 
 
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