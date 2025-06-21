https://ria.ru/20250621/dobrograd-2024521532.html

Авдеев рассказал о переехавших во владимирский Доброград иностранных семьях

Авдеев рассказал о переехавших во владимирский Доброград иностранных семьях - РИА Новости, 21.06.2025

Авдеев рассказал о переехавших во владимирский Доброград иностранных семьях

Более 20 иностранных семей переехали жить в Доброград Владимирской области, на базе которого действует специальная программа, сообщил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T17:08:00+03:00

2025-06-21T17:08:00+03:00

2025-06-21T17:09:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Более 20 иностранных семей переехали жить в Доброград Владимирской области, на базе которого действует специальная программа, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Александр Авдеев. "Если я не ошибаюсь, в Доброграде сейчас уже либо получают гражданство, либо переехали физически, но пока еще оформляют документы более 20 семей. По-моему, в проработке больше 60", - отметил Авдеев. Он уточнил, что это жители, в частности, Прибалтики, Франции, Канады, Германии, среди них есть не только носители русского языка. На базе Доброграда действует "программа, которая помогает новым соотечественникам бесшовно перебраться". "Решить вопросы с документами, с языком, с работой. И этот сервис сопроводительный, он как раз помогает им без стресса это сделать. То есть работа начинается еще до того, как они сюда приехали. Не как снег на голову, а идет объяснение и контакт, пока они еще там находятся. Потому что людям надо понять, что такое вид на жительство, а как вещи привезти, а на чем, контейнер, а задекларировать, а какой налог будет, а где я буду жить, какая возможность получить образование, язык, а что с детьми будет. Вот эта вот дорожная карта - это непростой механизм, немногие регионы ее научились реализовывать", - рассказал Авдеев. Как указано на сайте администрации Ковровского района, поселок Доброград - это новый населенный пункт Владимирской области, в котором создается комфортная среда для жизни современного человека, его самореализации и ведения эффективного бизнеса. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250415/putin-2011430246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимирская область, прибалтика, франция, александр авдеев