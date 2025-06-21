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Авдеев рассказал о переехавших во владимирский Доброград иностранных семьях - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
17:08 21.06.2025 (обновлено: 17:09 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/dobrograd-2024521532.html
Авдеев рассказал о переехавших во владимирский Доброград иностранных семьях
Авдеев рассказал о переехавших во владимирский Доброград иностранных семьях - РИА Новости, 21.06.2025
Авдеев рассказал о переехавших во владимирский Доброград иностранных семьях
Более 20 иностранных семей переехали жить в Доброград Владимирской области, на базе которого действует специальная программа, сообщил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T17:08:00+03:00
2025-06-21T17:09:00+03:00
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общество
владимирская область
прибалтика
франция
александр авдеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Более 20 иностранных семей переехали жить в Доброград Владимирской области, на базе которого действует специальная программа, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Александр Авдеев. "Если я не ошибаюсь, в Доброграде сейчас уже либо получают гражданство, либо переехали физически, но пока еще оформляют документы более 20 семей. По-моему, в проработке больше 60", - отметил Авдеев. Он уточнил, что это жители, в частности, Прибалтики, Франции, Канады, Германии, среди них есть не только носители русского языка. На базе Доброграда действует "программа, которая помогает новым соотечественникам бесшовно перебраться". "Решить вопросы с документами, с языком, с работой. И этот сервис сопроводительный, он как раз помогает им без стресса это сделать. То есть работа начинается еще до того, как они сюда приехали. Не как снег на голову, а идет объяснение и контакт, пока они еще там находятся. Потому что людям надо понять, что такое вид на жительство, а как вещи привезти, а на чем, контейнер, а задекларировать, а какой налог будет, а где я буду жить, какая возможность получить образование, язык, а что с детьми будет. Вот эта вот дорожная карта - это непростой механизм, немногие регионы ее научились реализовывать", - рассказал Авдеев. Как указано на сайте администрации Ковровского района, поселок Доброград - это новый населенный пункт Владимирской области, в котором создается комфортная среда для жизни современного человека, его самореализации и ведения эффективного бизнеса. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250415/putin-2011430246.html
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общество, владимирская область, прибалтика, франция, александр авдеев
ПМЭФ-2025, Общество, Владимирская область, Прибалтика, Франция, Александр Авдеев
Авдеев рассказал о переехавших во владимирский Доброград иностранных семьях

Авдеев: более 20 иностранных семей переехали жить во владимирский Доброград

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубарнатор Владимирской области Александр Авдеев на ПМЭФ-2025
Губарнатор Владимирской области Александр Авдеев на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губарнатор Владимирской области Александр Авдеев на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Более 20 иностранных семей переехали жить в Доброград Владимирской области, на базе которого действует специальная программа, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Александр Авдеев.
"Если я не ошибаюсь, в Доброграде сейчас уже либо получают гражданство, либо переехали физически, но пока еще оформляют документы более 20 семей. По-моему, в проработке больше 60", - отметил Авдеев.
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Он уточнил, что это жители, в частности, Прибалтики, Франции, Канады, Германии, среди них есть не только носители русского языка. На базе Доброграда действует "программа, которая помогает новым соотечественникам бесшовно перебраться".
"Решить вопросы с документами, с языком, с работой. И этот сервис сопроводительный, он как раз помогает им без стресса это сделать. То есть работа начинается еще до того, как они сюда приехали. Не как снег на голову, а идет объяснение и контакт, пока они еще там находятся. Потому что людям надо понять, что такое вид на жительство, а как вещи привезти, а на чем, контейнер, а задекларировать, а какой налог будет, а где я буду жить, какая возможность получить образование, язык, а что с детьми будет. Вот эта вот дорожная карта - это непростой механизм, немногие регионы ее научились реализовывать", - рассказал Авдеев.
Как указано на сайте администрации Ковровского района, поселок Доброград - это новый населенный пункт Владимирской области, в котором создается комфортная среда для жизни современного человека, его самореализации и ведения эффективного бизнеса.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ОбществоВладимирская областьПрибалтикаФранцияАлександр Авдеев
 
 
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