https://ria.ru/20210908/gaz-1749126272.html

Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2021 году

Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2021 году - РИА Новости, 08.09.2021

Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2021 году

в Ногинске городского округа Богородский в Подмосковье произошел взрыв газа в девятиэтажном жилом доме. Произошло обрушение второго и третьего этажей здания и... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T10:52

2021-09-08T10:52

2021-09-08T10:52

происшествия

справки

природный газ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме в ногинске

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8 сентября в Ногинске городского округа Богородский в Подмосковье произошел взрыв газа в девятиэтажном жилом доме. Произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа. Пострадали пять человек. По данным МЧС, под завалами, предварительно, могут находиться два человека. В МЧС также уточнили, что удалось спасти трех человек, включая двоих детей.27 августа в Махачкале (Дагестан) в нежилом помещении, расположенном по улице Новокаякентская, произошел взрыв газа. По версии следствия, собственник помещения нарушил требования пожарной безопасности, из-за этого в помещении произошла утечка газа. Подростки во время игры бросили горящую петарду перед входными дверьми помещения, из-за чего произошел взрыв газа. Дети 12 и 13 лет получили сильные ожоги и были госпитализированы в тяжелом состоянии.16 августа в Симферополе в пятиэтажном доме произошел хлопок бытового газа на первом этаже. Последующего горения не последовало. Пострадали два человека. Было эвакуировано 32 человека, в том числе семь детей. Несущие конструкции дома не пострадали. 11 августа в Краснодаре в одной из квартир 4-этажного дома на улице Орджоникидзе в Пашковском микрорайоне произошел пожар, предварительной причиной которого стал взрыв бытового газа. Один человек погиб, еще двое пострадали.7 августа в одном из домов в городе Новый Уренгой произошел взрыв бытового газа. Инцидент произошел в квартире на третьем этаже дома на улице Молодежной. По информации МЧС, в результате ЧП частично обрушились стена квартиры и обшивка в подъезде. Пострадал один человек.28 июля в Барнауле в многоквартирном доме на улице Молодежной взорвался бытовой газ. 69-летняя женщина получила ожоги 35% тела. Также пострадал семилетний ребенок, который после обследования в больнице был отпущен домой. Позднее женщина скончалась.6 июня в многоквартирном доме в городе Энгельсе Саратовской области произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП пострадал хозяин помещения, ему оторвало кисть руки, его в шоковом состоянии доставили в больницу.19 апреля в трехэтажном жилом доме в селе Маргуша в Нижегородской области взорвался газ, пострадали три человека. После взрыва начался пожар на всей площади – 1200 квадратов, а также произошло обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах. По словам источника в экстренных службах, причиной аварии могла стать утечка газа из-за неисправности оборудования на третьем этаже.29 марта в Зеленодольске (Татарстан) в 9-этажном доме произошел хлопок газа, предварительно, обрушились семь квартир. Один человек погиб.19 марта в подмосковных Химках на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома прогремел взрыв газа, после которого обрушились перекрытия. По предварительным данным, погибли мужчина и трехлетний ребенок, еще двое – женщина и 12-летний подросток – пострадали.7 марта в деревне Лукьяново Серпуховского района из-за хлопка бытового газа обрушились несущие конструкции частного дома. Газовый котел в доме был установлен в нарушение требований безопасного использования. Пострадала пятнадцатилетняя девушка, которая получила ожоги разной степени тяжести.1 марта в поселке Рыздвяный Ставропольского края в первом подъезде пятиэтажного многоквартирного дома произошел взрыв газа. В результате были выбиты стекла в одной квартире и повреждена входная дверь. Из 15 квартир были эвакуированы 23 человека. Пострадал один человек.23 января в Назрановском районе Ингушетии в частном доме произошел взрыв газа. В результате пострадали два человека. Взрывом выбило стекла на кухне, пожара в доме не было.9 января в одном из частных домов в селе Межводное Черноморского района на западе Крыма произошел взрыв газа. В результате была повреждена крыша и частично стены. Пострадали три человека, которые с травмами различных степеней тяжести были доставлены в больницу. Впоследствии одна из пострадавших скончалась. Причиной взрыва явилась утечка газа.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, справки, природный газ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ногинске