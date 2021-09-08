Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210908/gaz-1749126272.html
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2021 году
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2021 году - РИА Новости, 08.09.2021
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2021 году
в Ногинске городского округа Богородский в Подмосковье произошел взрыв газа в девятиэтажном жилом доме. Произошло обрушение второго и третьего этажей здания и... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T10:52
2021-09-08T10:52
происшествия
справки
природный газ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в жилом доме в ногинске
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601964475_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c0c76e1466d14b7b56afc8fb51793f76.jpg
8 сентября в Ногинске городского округа Богородский в Подмосковье произошел взрыв газа в девятиэтажном жилом доме. Произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа. Пострадали пять человек. По данным МЧС, под завалами, предварительно, могут находиться два человека. В МЧС также уточнили, что удалось спасти трех человек, включая двоих детей.27 августа в Махачкале (Дагестан) в нежилом помещении, расположенном по улице Новокаякентская, произошел взрыв газа. По версии следствия, собственник помещения нарушил требования пожарной безопасности, из-за этого в помещении произошла утечка газа. Подростки во время игры бросили горящую петарду перед входными дверьми помещения, из-за чего произошел взрыв газа. Дети 12 и 13 лет получили сильные ожоги и были госпитализированы в тяжелом состоянии.16 августа в Симферополе в пятиэтажном доме произошел хлопок бытового газа на первом этаже. Последующего горения не последовало. Пострадали два человека. Было эвакуировано 32 человека, в том числе семь детей. Несущие конструкции дома не пострадали. 11 августа в Краснодаре в одной из квартир 4-этажного дома на улице Орджоникидзе в Пашковском микрорайоне произошел пожар, предварительной причиной которого стал взрыв бытового газа. Один человек погиб, еще двое пострадали.7 августа в одном из домов в городе Новый Уренгой произошел взрыв бытового газа. Инцидент произошел в квартире на третьем этаже дома на улице Молодежной. По информации МЧС, в результате ЧП частично обрушились стена квартиры и обшивка в подъезде. Пострадал один человек.28 июля в Барнауле в многоквартирном доме на улице Молодежной взорвался бытовой газ. 69-летняя женщина получила ожоги 35% тела. Также пострадал семилетний ребенок, который после обследования в больнице был отпущен домой. Позднее женщина скончалась.6 июня в многоквартирном доме в городе Энгельсе Саратовской области произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП пострадал хозяин помещения, ему оторвало кисть руки, его в шоковом состоянии доставили в больницу.19 апреля в трехэтажном жилом доме в селе Маргуша в Нижегородской области взорвался газ, пострадали три человека. После взрыва начался пожар на всей площади – 1200 квадратов, а также произошло обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах. По словам источника в экстренных службах, причиной аварии могла стать утечка газа из-за неисправности оборудования на третьем этаже.29 марта в Зеленодольске (Татарстан) в 9-этажном доме произошел хлопок газа, предварительно, обрушились семь квартир. Один человек погиб.19 марта в подмосковных Химках на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома прогремел взрыв газа, после которого обрушились перекрытия. По предварительным данным, погибли мужчина и трехлетний ребенок, еще двое – женщина и 12-летний подросток – пострадали.7 марта в деревне Лукьяново Серпуховского района из-за хлопка бытового газа обрушились несущие конструкции частного дома. Газовый котел в доме был установлен в нарушение требований безопасного использования. Пострадала пятнадцатилетняя девушка, которая получила ожоги разной степени тяжести.1 марта в поселке Рыздвяный Ставропольского края в первом подъезде пятиэтажного многоквартирного дома произошел взрыв газа. В результате были выбиты стекла в одной квартире и повреждена входная дверь. Из 15 квартир были эвакуированы 23 человека. Пострадал один человек.23 января в Назрановском районе Ингушетии в частном доме произошел взрыв газа. В результате пострадали два человека. Взрывом выбило стекла на кухне, пожара в доме не было.9 января в одном из частных домов в селе Межводное Черноморского района на западе Крыма произошел взрыв газа. В результате была повреждена крыша и частично стены. Пострадали три человека, которые с травмами различных степеней тяжести были доставлены в больницу. Впоследствии одна из пострадавших скончалась. Причиной взрыва явилась утечка газа.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601964475_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_75c7a13f9dcea4b642aabafbcd7761d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, справки, природный газ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ногинске
10:52 08.09.2021
 

Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2021 году

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПоследствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках
Последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
8 сентября в Ногинске городского округа Богородский в Подмосковье произошел взрыв газа в девятиэтажном жилом доме. Произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа. Пострадали пять человек. По данным МЧС, под завалами, предварительно, могут находиться два человека. В МЧС также уточнили, что удалось спасти трех человек, включая двоих детей.
27 августа в Махачкале (Дагестан) в нежилом помещении, расположенном по улице Новокаякентская, произошел взрыв газа. По версии следствия, собственник помещения нарушил требования пожарной безопасности, из-за этого в помещении произошла утечка газа. Подростки во время игры бросили горящую петарду перед входными дверьми помещения, из-за чего произошел взрыв газа. Дети 12 и 13 лет получили сильные ожоги и были госпитализированы в тяжелом состоянии.
16 августа в Симферополе в пятиэтажном доме произошел хлопок бытового газа на первом этаже. Последующего горения не последовало. Пострадали два человека. Было эвакуировано 32 человека, в том числе семь детей. Несущие конструкции дома не пострадали.
11 августа в Краснодаре в одной из квартир 4-этажного дома на улице Орджоникидзе в Пашковском микрорайоне произошел пожар, предварительной причиной которого стал взрыв бытового газа. Один человек погиб, еще двое пострадали.
7 августа в одном из домов в городе Новый Уренгой произошел взрыв бытового газа. Инцидент произошел в квартире на третьем этаже дома на улице Молодежной. По информации МЧС, в результате ЧП частично обрушились стена квартиры и обшивка в подъезде. Пострадал один человек.
© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краюНа месте взрыва газовоздушной смеси в одной из квартир пятиэтажного дома в городе Барнауле
На месте взрыва газовоздушной смеси в одной из квартир пятиэтажного дома в городе Барнауле - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краю
На месте взрыва газовоздушной смеси в одной из квартир пятиэтажного дома в городе Барнауле
28 июля в Барнауле в многоквартирном доме на улице Молодежной взорвался бытовой газ. 69-летняя женщина получила ожоги 35% тела. Также пострадал семилетний ребенок, который после обследования в больнице был отпущен домой. Позднее женщина скончалась.
6 июня в многоквартирном доме в городе Энгельсе Саратовской области произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП пострадал хозяин помещения, ему оторвало кисть руки, его в шоковом состоянии доставили в больницу.
19 апреля в трехэтажном жилом доме в селе Маргуша в Нижегородской области взорвался газ, пострадали три человека. После взрыва начался пожар на всей площади – 1200 квадратов, а также произошло обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах. По словам источника в экстренных службах, причиной аварии могла стать утечка газа из-за неисправности оборудования на третьем этаже.
29 марта в Зеленодольске (Татарстан) в 9-этажном доме произошел хлопок газа, предварительно, обрушились семь квартир. Один человек погиб.
© РИА Новости / Максим БогодвидМесто взрыва газа в многоквартирном доме по улице Ленина в Зеленодольске
Место взрыва газа в многоквартирном доме по улице Ленина в Зеленодольске - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Место взрыва газа в многоквартирном доме по улице Ленина в Зеленодольске
19 марта в подмосковных Химках на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома прогремел взрыв газа, после которого обрушились перекрытия. По предварительным данным, погибли мужчина и трехлетний ребенок, еще двое – женщина и 12-летний подросток – пострадали.
7 марта в деревне Лукьяново Серпуховского района из-за хлопка бытового газа обрушились несущие конструкции частного дома. Газовый котел в доме был установлен в нарушение требований безопасного использования. Пострадала пятнадцатилетняя девушка, которая получила ожоги разной степени тяжести.
1 марта в поселке Рыздвяный Ставропольского края в первом подъезде пятиэтажного многоквартирного дома произошел взрыв газа. В результате были выбиты стекла в одной квартире и повреждена входная дверь. Из 15 квартир были эвакуированы 23 человека. Пострадал один человек.
23 января в Назрановском районе Ингушетии в частном доме произошел взрыв газа. В результате пострадали два человека. Взрывом выбило стекла на кухне, пожара в доме не было.
9 января в одном из частных домов в селе Межводное Черноморского района на западе Крыма произошел взрыв газа. В результате была повреждена крыша и частично стены. Пострадали три человека, которые с травмами различных степеней тяжести были доставлены в больницу. Впоследствии одна из пострадавших скончалась. Причиной взрыва явилась утечка газа.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
ПроисшествияСправкиПриродный газМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18Несколько медведей вышли в населенные пункты на Камчатке
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
03:26На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
03:24Космонавты установят контейнер с российской почвой в открытом космосе
03:18Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали
03:17Комиссия стран-участниц МКС: станция сможет работать после 2024 года
03:13На Украине объяснили, почему для Зеленского важна встреча с Путиным
Лента новостейМолния