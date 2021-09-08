https://ria.ru/20210908/noginsk-1749108606.html

Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске выросло до пяти человек

Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске выросло до пяти человек - РИА Новости, 08.09.2021

Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске выросло до пяти человек

Число пострадавших в результате взрыва газа в девятиэтажке в подмосковном Ногинске выросло до пяти, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T08:46

2021-09-08T08:46

2021-09-08T08:58

происшествия

ногинск

взрыв газа в жилом доме в ногинске

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва газа в девятиэтажке в подмосковном Ногинске выросло до пяти, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в городском округе Богородский в Подмосковье по адресу улица 28 июня, дом 9а. Следователи завели уголовное дело."Пострадали пять человек со 2-го, 3-го, 4-го этажей (из-под завалов переданы в Ногинскую ЦРБ)", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210908/vzryv-1749108015.html

ногинск

московская область (подмосковье)

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2021

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Житель соседнего дома снял последствия взрыва газа в Ногинске в первые минуты после ЧП Житель соседнего дома снял последствия взрыва газа в Ногинске в первые минуты после ЧП 2021-09-08T08:46 true PT0M17S

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происшествия, ногинск, взрыв газа в жилом доме в ногинске, московская область (подмосковье)