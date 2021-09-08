https://ria.ru/20210908/noginsk-1749108606.html
Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске выросло до пяти человек
Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске выросло до пяти человек - РИА Новости, 08.09.2021
Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске выросло до пяти человек
Число пострадавших в результате взрыва газа в девятиэтажке в подмосковном Ногинске выросло до пяти, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T08:46
2021-09-08T08:46
2021-09-08T08:58
происшествия
ногинск
взрыв газа в жилом доме в ногинске
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва газа в девятиэтажке в подмосковном Ногинске выросло до пяти, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в городском округе Богородский в Подмосковье по адресу улица 28 июня, дом 9а. Следователи завели уголовное дело."Пострадали пять человек со 2-го, 3-го, 4-го этажей (из-под завалов переданы в Ногинскую ЦРБ)", - сказал собеседник агентства.
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ногинск
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Житель соседнего дома снял последствия взрыва газа в Ногинске в первые минуты после ЧП
Житель соседнего дома снял последствия взрыва газа в Ногинске в первые минуты после ЧП
2021-09-08T08:46
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РИА Новости
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происшествия, ногинск, взрыв газа в жилом доме в ногинске, московская область (подмосковье)
08:46 08.09.2021 (обновлено: 08:58 08.09.2021)
Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске выросло до пяти человек
Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске выросло до пяти человек