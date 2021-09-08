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Под завалами после взрыва газа в Ногинске могут находиться люди
Под завалами после взрыва газа в Ногинске могут находиться люди - РИА Новости, 08.09.2021
Под завалами после взрыва газа в Ногинске могут находиться люди
Под завалами после взрыва газа в девятиэтажке в Ногинске, предварительно, могут находиться два человека, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T08:33
2021-09-08T08:39
происшествия
ногинск
взрыв газа в жилом доме в ногинске
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Под завалами после взрыва газа в девятиэтажке в Ногинске, предварительно, могут находиться два человека, сообщает МЧС РФ.Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в городском округе Богородский в Подмосковье по адресу улица 28 июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа, есть пострадавшие. Три человека, в том числе два ребенка, спасены после ЧП, сообщили в МЧС РФ, в региональном управлении ведомства заявили о 4 пострадавших, в том числе 2 детях."По предварительным данным, под завалами могут находиться 2 человека. К работам привлечено более 120 человек и 30 единиц техники, в том числе 8 кинологических расчетов", - сообщили в ведомстве.Добавляется, что для обследования здания направлен диагностический комплекс "Струна" МЧС России.
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ногинск
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происшествия, ногинск, взрыв газа в жилом доме в ногинске, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:33 08.09.2021 (обновлено: 08:39 08.09.2021)
 
Под завалами после взрыва газа в Ногинске могут находиться люди

Под завалами после взрыва газа в девятиэтажке в Ногинске могут находиться два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Под завалами после взрыва газа в девятиэтажке в Ногинске, предварительно, могут находиться два человека, сообщает МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в городском округе Богородский в Подмосковье по адресу улица 28 июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа, есть пострадавшие. Три человека, в том числе два ребенка, спасены после ЧП, сообщили в МЧС РФ, в региональном управлении ведомства заявили о 4 пострадавших, в том числе 2 детях.
"По предварительным данным, под завалами могут находиться 2 человека. К работам привлечено более 120 человек и 30 единиц техники, в том числе 8 кинологических расчетов", - сообщили в ведомстве.
Добавляется, что для обследования здания направлен диагностический комплекс "Струна" МЧС России.
Кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Ногинске - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
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Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске
 
ПроисшествияНогинскВзрыв газа в жилом доме в НогинскеМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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