https://ria.ru/20210722/rozanova-1742017841.html

Биография Ирины Розановой

Биография Ирины Розановой - РИА Новости, 22.07.2021

Биография Ирины Розановой

РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T00:43

2021-07-22T00:43

2021-07-22T00:43

ирина розанова

гитис

ленком

москва

справки

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РОЗАНОВА Ирина ЮрьевнаРоссийская актриса Ирина Юрьевна Розанова родилась 22 июля 1961 года в Пензе. Когда ей исполнилось шесть месяцев, ее семья переехала в Рязань. Ее мать, Зоя Белова, была актрисой Рязанского драматического театра.Ирина Розанова сыграла свою первую роль на театральной сцене в шестилетнем возрасте.После окончания школы она поехала в Москву поступать в ГИТИС, но провалилась и вернулась в Рязань, где год работала костюмером, участвовала в массовке.Со второй попытки поступила на актерский факультет в ГИТИС (курс Оскара Ремеза), который окончила в 1984 году.В 1984-1988 годах Ирина Розанова работала в московском Театре имени В. Маяковского.В 1988-1991 годах она была актрисой театра-студии "Человек".В 1991-1998 годах играла в труппе Театра на Малой Бронной.С 1998 по 1999 год – на сцене Театра "Ленком".Среди театральных работ Ирины Розановой: Ира ("Блондинка" по Александру Володину), Паннычка ("Паннычка" Нины Садур), Изабелла ("Иллюзия" Пьера Корнеля), Гонерилья ("Король Лир" Уильяма Шекспира), Боровцева и Лизанька ("Пучина" Александра Островского), Елена Андреевна ("Леший" Антона Чехова), Настасья Филипповна (трилогия по роману Федора Достоевского "Идиот").В кино актриса дебютировала в 1985 году в роли Люси в первой режиссерской работе известного актера Александра Калягина "Подружка моя".В 1980-е годы Розанова сыграла роли в картинах "Алый камень" (1986), "Конец операции "Резидент" (1986), "Жизнь Клима Самгина (1986-1988), "Где находится нофелет? " (1987), "Единожды солгав…" (1987), "Слуга" (1988), "Интердевочка" (1989).В 1992 году она сыграла главную роль в ретро-драме Петра Тодоровского "Анкор, еще анкор!". За эту работу актриса была отмечена кинопремией "Золотой Овен" и призом кинофестиваля "Созвездие".Заметными работами актрисы в 1990-е годы стала роль в мелодраме "Дети понедельника" (1997) и роль баронессы Натальи Алексеевны фон Деринг в сериале "Петербургские тайны" (1994-1998).В начале 2000-х годов Ирина Розанова снималась в сериалах "Русские амазонки" (2002), "Спас под березами" (2003),"Участок" (2003), "Каменская" (2002, 2003, 2008, 2011), "Линии судьбы" (2003), "Господа офицеры" (2004), "Любовница" (2005), "Танкер Танго" (2006), "Катерина" (2006, 2009, 2011, 2012), "Завещание Ленина" (2007), "Вербное воскресенье" (2009), "Достоевский" (2010) и др.Розанова играла в таких фильмах, как "Связь" (2006) и "Два дня" (2011) Авдотьи Смирновой, "Глянец" (2007) Андрея Кончаловского, "Лузер" Александра Абдулова и Владимира Фатьянова, "Старшая жена" (2008) Ивана Соловова, "Дочь Якудзы" (2010) Сергея Бодрова-старшего и др.Актриса сыграла главные роли в сериалах "Неподкупный" (2015), "Забытая женщина" (2016), "Родные люди" (2016), "Челночницы" (2016, 2018), "Девичник" (2017), мелодраме "Жили были" (2017).Среди ее киноработ последних лет – роли в кинофильмах и сериалах "Крымский мост. Сделано с любовью!" (2018), "Мамы чемпионов" (2019), "Новогодний ремонт" (2019), "Одесса" (2019), "Проект "Анна Николаевна" (2020), "Скажи ей" (2020), "Love" (2021), "Будь моим Кириллом" (2021), "Небесная команда" (2021), "Несломленная" (2021). Всего актриса сыграла свыше 160 ролей.Ирина Розанова – Народная артистка России (2007).Она является лауреатом фестиваля молодых актеров в Женеве (1991), кинофестиваля "Созвездие" (1992), премии "Золотой овен" (1992), премии "Чайка" (1995), кинофестиваля "Виват кино России!" (1998), кинофестиваля "Литература и кино" в Гатчине (2002), премии "Кумир" (2011).За роль в фильме Николая Досталя "Коля - перекати поле" (2005) она была удостоена премии "Ника" в категории "лучшая женская роль второго плана". За роль советского министра культуры Екатерины Фурцевой в сериале "Фурцева" (2011) Розанова получила премию "Золотой орел".Ирина Розанова была замужем три раза – за режиссером Евгением Каменьковичем, продюсером Тимуром Вайнштейном, кинооператором Григорием Беленьким.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

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ирина розанова, гитис, ленком, москва, справки