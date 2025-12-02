Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге начались съемки масштабной исторической картины "Три струны"
Культура
Культура
 
20:05 02.12.2025
В Петербурге начались съемки масштабной исторической картины "Три струны"
В Петербурге начались съемки масштабной исторической картины "Три струны" - РИА Новости, 02.12.2025
В Петербурге начались съемки масштабной исторической картины "Три струны"
В Санкт-Петербурге начался заключительный этап съемок фильма "Три струны" режиссера Ольги Акатьевой. В масштабном историческом проекта о судьбе создателя...
культура
культура
новости культуры
санкт-петербург
москва
московская область (подмосковье)
федор добронравов
ирина розанова
санкт-петербург
москва
московская область (подмосковье)
В Петербурге начались съемки масштабной исторической картины "Три струны"

В Петербурге начались съемки исторической картины со звездами "Три струны"

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. В Санкт-Петербурге начался заключительный этап съемок фильма "Три струны" режиссера Ольги Акатьевой. В масштабном историческом проекта о судьбе создателя первого в мире оркестра русских народных инструментов Василии Андрееве играют Федор Добронравов, Ирина Розанова, Равшана Куркова, Алена Бабенко и другие звезды.
По сюжету, молодого скрипача-виртуоза Василия Андреева ждет блестящая карьера в придворном симфоническом оркестре. Но после того, как к нему в руки попадает старинная балалайка, жизнь героя резко меняется. Он мечтает превратить ее в настоящий концертный инструмент, а русскую народную музыку – в достояние мировой культуры. Задача оказывается не из легких. На пути Андреева возникает множество трудностей, препятствий и недоброжелателей.
"Это удивительная история о том, как мечта одного музыканта изменила судьбу народного инструмента. Благодаря ему русская культура обрела новый голос, узнаваемый во всем мире", - говорит режиссер и продюсер Ольга Акатьева.
"Три струны" - это историческая музыкальная фантазия с элементами биографического фильма. Как отмечают создатели, этот жанр позволяет соединить реальные события из жизни главного героя (усовершенствование балалайки, создание Великорусского оркестра, триумф зарубежных гастролей) и вымысел (романтическую линию и приключения).
Любовные и музыкальные страсти на экране разгорятся между молодыми артистами Олегом Кочетовым(Василий Андреев), Нелли Хаперской (Нина, любимая девушка Андреева), Романом Васильевым (Антонио Паскероне, итальянский скрипач-виртуоз, соперник Андреева в творчестве и в личной жизни).
Роман Васильев, готовясь к роли, научился играть на скрипке. А Олег Кочетов освоил не только этот инструмент, но и усовершенствовал владение балалайкой.
"Сценарий покорил меня, и я уверен, что эту историю ждет большой зрительский успех. Ведь фильм "Три струны" о нашей культуре и национальной самобытности. По сути - это история становления русского характера", - отмечает Федор Добронравов.
Для Равшаны Курковой - это дебют в историческом костюмном кино. "Мне всегда хотелось почувствовать себя частью другой эпохи. Словно перенестись на машине времени. Все эти старинные кружева, украшения, величественные интерьеры. Просто восторг и красота", - признается актриса.
Съемки картины проходили в исторических локациях в Москве и Подмосковье. Сейчас команда перебралась в Санкт - Петербург и Ленинградскую область.
Оператором-постановщиком выступает Андрей Найденов - обладатель призов за лучшую операторскую работу Венецианского фестиваля, премий "Белый слон", "Белый квадрат". В числе его самых известных работ – "Эйфория", "Дорогие товарищи", "Первый Оскар", "Хроники русской революции". Автор музыки к фильму – Петр Дранга.
"Мне хочется, чтобы музыка к ленте "Три струны" стала мостом между прошлым и настоящим, позволила по-новому услышать и полюбить наследие великого музыканта", - говорит композитор.
Фильм снимается при финансовой поддержке министерства культуры России. Выход в прокат запланирован на 2026 год.
