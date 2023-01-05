https://ria.ru/20230105/kino-1841880175.html

Комедия с Прилучным, юный Гром и дед-Рэмбо: что смотреть онлайн в каникулы

Комедия с Прилучным, юный Гром и дед-Рэмбо: что смотреть онлайн в каникулы - РИА Новости, 05.01.2023

Комедия с Прилучным, юный Гром и дед-Рэмбо: что смотреть онлайн в каникулы

На праздниках в онлайн-кинотеатрах сразу несколько интересных премьер: картина о приключениях юного майора Грома, продолжение сериала о распределителе душ с... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T08:00

2023-01-05T08:00

2023-01-05T08:09

ирина розанова

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. На праздниках в онлайн-кинотеатрах сразу несколько интересных премьер: картина о приключениях юного майора Грома, продолжение сериала о распределителе душ с Прилучным и Розановой, новогодняя лента, вдохновленная культовыми фильмами Рязанова и Данелии. О том, что стоит смотреть на стримингах, — в материале РИА Новости.Приключения необычных подростковДолгожданный приквел фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" расскажет, как взрослел герой российских комиксов.Действие происходит за 20 лет до событий первой картины. Игорь — обычный школьник с простыми интересами, любитель "Терминатора" и приключений.Его отец, сотрудник полиции Санкт-Петербурга Константин Гром, пытается найти босса криминального мира по прозвищу Анубис. Игорь продолжит дело отца, а пока тренируется на мелких авантюрах.Режиссером приквела тоже стал Олег Трофим. Главные роли сыграли Кай Гетц (Игорь), Сергей Марин (Константин), Владимир Яганов, Алексей Ведерников, Даниил Воробьев, Ирина Розанова.Сериал "Хэдшот" — о старшекласснике, который сталкивается с буллингом в школе и ищет спасение в компьютерных играх.Денис (Артем Кошман) погружается в виртуальную реальность. С ним начинает общаться его собственное виртуальное альтер эго IIIPAM (Роман Курицын). После его не всегда корректных советов Денис добивается успеха во всем: превращается в звезду киберспорта, хорошо зарабатывает, налаживает личную жизнь.Режиссер — Владимир Битоков, ученик Александра Сокурова. Премьера его предыдущей картины — "Мама, я дома" — состоялась на Венецианском кинофестивале.Проекты доступны на Кинопоиске.Прилучный в делеПавел Прилучный и Ирина Розанова — во втором сезоне комедийного сериала "Предпоследняя инстанция".Это продолжение истории про Управление по распределению душ. Максиму (Прилучный) и Валентине (Розанова) придется объединиться, чтобы восстановить баланс в своей необычной сфере.Будут и новые персонажи. В ролях — Федор Добронравов, Игорь Миркурбанов, Николай Фоменко, Яна Кошкина, Равшана Куркова, Никита Тарасов.Режиссер-постановщик Ольга Акатьева признается, что снимать второй сезон успешного проекта непросто: важно держать планку, продолжать удивлять зрителей, сохранив лучшее из первой части. По ее словам, изюминкой стали герои Николая Фоменко и Федора Добронравова.Сериал выходит на Okko.Своенравная семьяСериал "Против всех" рассказывает о суровом деде Захаре и его семье. Он — единственный в деревне, кто отказался продавать под застройку участок. Лес вырубили, пруд осушили, и его дом оказался во дворе нового ЖК. Но старик непреклонен во всех смыслах.Главную роль сыграл Николай Добрынин. Он называет своего героя "настоящим дедом-Рэмбо", который прутья гнет, в болоте не тонет и в доме не горит.Александра Урсуляк тоже столкнулась с необычной задачей: научилась доить коров, выглядеть и вести себя как настоящая фермерша.В сериале — не только драма и словесные перепалки, но и трюки со своеобразным экшеном.Для натурных съемок воссоздали участок с деревянным домом, курятником, теплицей, колодцем. Причем во дворе настоящего ЖК.Проект выходит на START.Человек в прямом эфиреЕще одна социальная комедия о школьнике, который борется с несправедливостью и транслирует в интернет все, что с ним происходит, — "Стрим".Режиссер Рустам Ильясов обыгрывает сразу несколько актуальных тем. Главный герой Жора (Денис Власенко) переехал с родителями в другой город. У него не складываются отношения как с одноклассниками, так и с учителями.Тогда он обращается к современным технологиям: надевает на голову шлем с камерой и в прямом эфире показывает в Сети происходящее с ним. Жора становится неким Робин Гудом с ником Стрим: фиксирует некомпетентность, коррупцию, буллинг — в школе и не только.В картине рассуждают и о семейных отношениях, и о геройском выборе в современном мире."Стрим" выйдет на PREMIER 9 января.Новогодняя комедияФильм "Оливье" вдохновлен лентами Эльдара Рязанова и Георгия Данелии.Известный сатирик Михаил зовет ближайших родственников к себе на праздничный оливье. Мотивация у детей и внуков, впрочем, меркантильная: они хотят выяснить, кому же достанется квартира в центре Москвы. Но дома у Михаила их встречает темнокожая девушка, которую дед представляет как свою невесту.Это становится катализатором выяснения отношений между родственниками: они узнают друг о друге много нового. Семейный ужин превращается в комедийный балаган.У каждого персонажа есть стендап-монолог, в котором он выражает свою жизненную философию.И все это — в атмосфере новогодней суеты и волшебства.В ролях — Сергей Шакуров, Станислав Дужников, Ирина Пегова, Марина Петренко, Антон Денисенко.Фильм доступен на Wink, PREMIER, Кинопоиске.

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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