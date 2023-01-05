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Комедия с Прилучным, юный Гром и дед-Рэмбо: что смотреть онлайн в каникулы - РИА Новости, 05.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230105/kino-1841880175.html
Комедия с Прилучным, юный Гром и дед-Рэмбо: что смотреть онлайн в каникулы
Комедия с Прилучным, юный Гром и дед-Рэмбо: что смотреть онлайн в каникулы - РИА Новости, 05.01.2023
Комедия с Прилучным, юный Гром и дед-Рэмбо: что смотреть онлайн в каникулы
На праздниках в онлайн-кинотеатрах сразу несколько интересных премьер: картина о приключениях юного майора Грома, продолжение сериала о распределителе душ с... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T08:00
2023-01-05T08:09
ирина розанова
павел прилучный
федор добронравов
москва
кинопоиск
культура
ирина пегова
владимир битоков
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. На праздниках в онлайн-кинотеатрах сразу несколько интересных премьер: картина о приключениях юного майора Грома, продолжение сериала о распределителе душ с Прилучным и Розановой, новогодняя лента, вдохновленная культовыми фильмами Рязанова и Данелии. О том, что стоит смотреть на стримингах, — в материале РИА Новости.Приключения необычных подростковДолгожданный приквел фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" расскажет, как взрослел герой российских комиксов.Действие происходит за 20 лет до событий первой картины. Игорь — обычный школьник с простыми интересами, любитель "Терминатора" и приключений.Его отец, сотрудник полиции Санкт-Петербурга Константин Гром, пытается найти босса криминального мира по прозвищу Анубис. Игорь продолжит дело отца, а пока тренируется на мелких авантюрах.Режиссером приквела тоже стал Олег Трофим. Главные роли сыграли Кай Гетц (Игорь), Сергей Марин (Константин), Владимир Яганов, Алексей Ведерников, Даниил Воробьев, Ирина Розанова.Сериал "Хэдшот" — о старшекласснике, который сталкивается с буллингом в школе и ищет спасение в компьютерных играх.Денис (Артем Кошман) погружается в виртуальную реальность. С ним начинает общаться его собственное виртуальное альтер эго IIIPAM (Роман Курицын). После его не всегда корректных советов Денис добивается успеха во всем: превращается в звезду киберспорта, хорошо зарабатывает, налаживает личную жизнь.Режиссер — Владимир Битоков, ученик Александра Сокурова. Премьера его предыдущей картины — "Мама, я дома" — состоялась на Венецианском кинофестивале.Проекты доступны на Кинопоиске.Прилучный в делеПавел Прилучный и Ирина Розанова — во втором сезоне комедийного сериала "Предпоследняя инстанция".Это продолжение истории про Управление по распределению душ. Максиму (Прилучный) и Валентине (Розанова) придется объединиться, чтобы восстановить баланс в своей необычной сфере.Будут и новые персонажи. В ролях — Федор Добронравов, Игорь Миркурбанов, Николай Фоменко, Яна Кошкина, Равшана Куркова, Никита Тарасов.Режиссер-постановщик Ольга Акатьева признается, что снимать второй сезон успешного проекта непросто: важно держать планку, продолжать удивлять зрителей, сохранив лучшее из первой части. По ее словам, изюминкой стали герои Николая Фоменко и Федора Добронравова.Сериал выходит на Okko.Своенравная семьяСериал "Против всех" рассказывает о суровом деде Захаре и его семье. Он — единственный в деревне, кто отказался продавать под застройку участок. Лес вырубили, пруд осушили, и его дом оказался во дворе нового ЖК. Но старик непреклонен во всех смыслах.Главную роль сыграл Николай Добрынин. Он называет своего героя "настоящим дедом-Рэмбо", который прутья гнет, в болоте не тонет и в доме не горит.Александра Урсуляк тоже столкнулась с необычной задачей: научилась доить коров, выглядеть и вести себя как настоящая фермерша.В сериале — не только драма и словесные перепалки, но и трюки со своеобразным экшеном.Для натурных съемок воссоздали участок с деревянным домом, курятником, теплицей, колодцем. Причем во дворе настоящего ЖК.Проект выходит на START.Человек в прямом эфиреЕще одна социальная комедия о школьнике, который борется с несправедливостью и транслирует в интернет все, что с ним происходит, — "Стрим".Режиссер Рустам Ильясов обыгрывает сразу несколько актуальных тем. Главный герой Жора (Денис Власенко) переехал с родителями в другой город. У него не складываются отношения как с одноклассниками, так и с учителями.Тогда он обращается к современным технологиям: надевает на голову шлем с камерой и в прямом эфире показывает в Сети происходящее с ним. Жора становится неким Робин Гудом с ником Стрим: фиксирует некомпетентность, коррупцию, буллинг — в школе и не только.В картине рассуждают и о семейных отношениях, и о геройском выборе в современном мире."Стрим" выйдет на PREMIER 9 января.Новогодняя комедияФильм "Оливье" вдохновлен лентами Эльдара Рязанова и Георгия Данелии.Известный сатирик Михаил зовет ближайших родственников к себе на праздничный оливье. Мотивация у детей и внуков, впрочем, меркантильная: они хотят выяснить, кому же достанется квартира в центре Москвы. Но дома у Михаила их встречает темнокожая девушка, которую дед представляет как свою невесту.Это становится катализатором выяснения отношений между родственниками: они узнают друг о друге много нового. Семейный ужин превращается в комедийный балаган.У каждого персонажа есть стендап-монолог, в котором он выражает свою жизненную философию.И все это — в атмосфере новогодней суеты и волшебства.В ролях — Сергей Шакуров, Станислав Дужников, Ирина Пегова, Марина Петренко, Антон Денисенко.Фильм доступен на Wink, PREMIER, Кинопоиске.
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Анна Нехаева
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РИА Новости
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ирина розанова, павел прилучный, федор добронравов, москва, кинопоиск, ирина пегова, владимир битоков, александр сокуров, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть , николай фоменко, сергей марин
Ирина Розанова, Павел Прилучный, Федор Добронравов, Москва, Кинопоиск, Культура, Ирина Пегова, Владимир Битоков, Александр Сокуров, Кино и сериалы, Знаменитости, что посмотреть , Николай Фоменко, Сергей Марин
08:00 05.01.2023 (обновлено: 08:09 05.01.2023)
 

Комедия с Прилучным, юный Гром и дед-Рэмбо: что смотреть онлайн в каникулы

© OkkoКадр из сериала "Предпоследняя инстанция", второй сезон
Кадр из сериала Предпоследняя инстанция, второй сезон
© Okko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. На праздниках в онлайн-кинотеатрах сразу несколько интересных премьер: картина о приключениях юного майора Грома, продолжение сериала о распределителе душ с Прилучным и Розановой, новогодняя лента, вдохновленная культовыми фильмами Рязанова и Данелии. О том, что стоит смотреть на стримингах, — в материале РИА Новости.

Приключения необычных подростков

Долгожданный приквел фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" расскажет, как взрослел герой российских комиксов.
Действие происходит за 20 лет до событий первой картины. Игорь — обычный школьник с простыми интересами, любитель "Терминатора" и приключений.
© КинопоискКадр со съемок "Гром: Трудное детство"
Кадр со съемок Гром: Трудное детство
© Кинопоиск
Кадр со съемок "Гром: Трудное детство"
Его отец, сотрудник полиции Санкт-Петербурга Константин Гром, пытается найти босса криминального мира по прозвищу Анубис. Игорь продолжит дело отца, а пока тренируется на мелких авантюрах.
Режиссером приквела тоже стал Олег Трофим. Главные роли сыграли Кай Гетц (Игорь), Сергей Марин (Константин), Владимир Яганов, Алексей Ведерников, Даниил Воробьев, Ирина Розанова.
© КинопоискКадр со съемок "Гром: Трудное детство"
Кадр со съемок Гром: Трудное детство
1 из 3
Кадр со съемок "Гром: Трудное детство"
© Кинопоиск
© Кинопоиск

Сцена из фильма "Гром: Трудное детство"

Кадр из фильма Гром: Трудное детство
2 из 3

Сцена из фильма "Гром: Трудное детство"

© Кинопоиск
© Кинопоиск

На съемках "Гром: Трудное детство"

Кадр со съемок Гром: Трудное детство
3 из 3

На съемках "Гром: Трудное детство"

© Кинопоиск
1 из 3
Кадр со съемок "Гром: Трудное детство"
© Кинопоиск
2 из 3

Сцена из фильма "Гром: Трудное детство"

© Кинопоиск
3 из 3

На съемках "Гром: Трудное детство"

© Кинопоиск
Сериал "Хэдшот" — о старшекласснике, который сталкивается с буллингом в школе и ищет спасение в компьютерных играх.
Денис (Артем Кошман) погружается в виртуальную реальность. С ним начинает общаться его собственное виртуальное альтер эго IIIPAM (Роман Курицын). После его не всегда корректных советов Денис добивается успеха во всем: превращается в звезду киберспорта, хорошо зарабатывает, налаживает личную жизнь.
© КинопоискКадр из сериала "Хэдшот"
Кадр из сериала Хэдшот
1 из 3
Кадр из сериала "Хэдшот"
© Кинопоиск
© Кинопоиск

Сцена из сериала "Хэдшот"

Кадр из сериала Хэдшот
2 из 3

Сцена из сериала "Хэдшот"

© Кинопоиск
© Кинопоиск

Фрагмент сериала "Хэдшот"

Кадр из сериала Хэдшот
3 из 3

Фрагмент сериала "Хэдшот"

© Кинопоиск
1 из 3
Кадр из сериала "Хэдшот"
© Кинопоиск
2 из 3

Сцена из сериала "Хэдшот"

© Кинопоиск
3 из 3

Фрагмент сериала "Хэдшот"

© Кинопоиск
Режиссер — Владимир Битоков, ученик Александра Сокурова. Премьера его предыдущей картины — "Мама, я дома" — состоялась на Венецианском кинофестивале.
Проекты доступны на Кинопоиске.

Прилучный в деле

Павел Прилучный и Ирина Розанова — во втором сезоне комедийного сериала "Предпоследняя инстанция".
© OkkoКадр из сериала "Предпоследняя инстанция", второй сезон
Кадр из сериала Предпоследняя инстанция, второй сезон
© Okko
Кадр из сериала "Предпоследняя инстанция", второй сезон
Это продолжение истории про Управление по распределению душ. Максиму (Прилучный) и Валентине (Розанова) придется объединиться, чтобы восстановить баланс в своей необычной сфере.

"Мне нравится мой герой и жанр сериала, — говорит Прилучный. — Это, без сомнения, "умная комедия", которая заставит не только посмеяться, но и задуматься".

Будут и новые персонажи. В ролях — Федор Добронравов, Игорь Миркурбанов, Николай Фоменко, Яна Кошкина, Равшана Куркова, Никита Тарасов.
© OkkoКадр из сериала "Предпоследняя инстанция", второй сезон
Кадр из сериала Предпоследняя инстанция, второй сезон
1 из 3
Кадр из сериала "Предпоследняя инстанция", второй сезон
© Okko
© Okko

Сцена из сериала "Предпоследняя инстанция", второй сезон

Кадр из сериала Предпоследняя инстанция, второй сезон
2 из 3

Сцена из сериала "Предпоследняя инстанция", второй сезон

© Okko
© Okko

Фрагмент сериала "Предпоследняя инстанция", второй сезон

Кадр из сериала Предпоследняя инстанция, второй сезон
3 из 3

Фрагмент сериала "Предпоследняя инстанция", второй сезон

© Okko
1 из 3
Кадр из сериала "Предпоследняя инстанция", второй сезон
© Okko
2 из 3

Сцена из сериала "Предпоследняя инстанция", второй сезон

© Okko
3 из 3

Фрагмент сериала "Предпоследняя инстанция", второй сезон

© Okko
Режиссер-постановщик Ольга Акатьева признается, что снимать второй сезон успешного проекта непросто: важно держать планку, продолжать удивлять зрителей, сохранив лучшее из первой части. По ее словам, изюминкой стали герои Николая Фоменко и Федора Добронравова.
Сериал выходит на Okko.
© OkkoКадр из сериала "Предпоследняя инстанция", второй сезон
Кадр из сериала Предпоследняя инстанция, второй сезон
© Okko
Кадр из сериала "Предпоследняя инстанция", второй сезон

Своенравная семья

Сериал "Против всех" рассказывает о суровом деде Захаре и его семье. Он — единственный в деревне, кто отказался продавать под застройку участок. Лес вырубили, пруд осушили, и его дом оказался во дворе нового ЖК. Но старик непреклонен во всех смыслах.
© онлайн-кинотеатр STARTКадр сериала "Против всех"
Кадр сериала Против всех
© онлайн-кинотеатр START
Кадр сериала "Против всех"
Главную роль сыграл Николай Добрынин. Он называет своего героя "настоящим дедом-Рэмбо", который прутья гнет, в болоте не тонет и в доме не горит.

"Я очень эмоциональный человек, привык быть как торнадо, — признается актер. — А для этого образа приходилось эмоции убирать — даже не улыбаться — и смотреть на окружающих серьезным взглядом".

© онлайн-кинотеатр STARTКадр сериала "Против всех"
Кадр сериала Против всех
1 из 3
Кадр сериала "Против всех"
© онлайн-кинотеатр START
© онлайн-кинотеатр START

Сцена сериала "Против всех"

Кадр сериала Против всех
2 из 3

Сцена сериала "Против всех"

© онлайн-кинотеатр START
© онлайн-кинотеатр START

Фрагмент сериала "Против всех"

Кадр сериала Против всех
3 из 3

Фрагмент сериала "Против всех"

© онлайн-кинотеатр START
1 из 3
Кадр сериала "Против всех"
© онлайн-кинотеатр START
2 из 3

Сцена сериала "Против всех"

© онлайн-кинотеатр START
3 из 3

Фрагмент сериала "Против всех"

© онлайн-кинотеатр START
Александра Урсуляк тоже столкнулась с необычной задачей: научилась доить коров, выглядеть и вести себя как настоящая фермерша.
В сериале — не только драма и словесные перепалки, но и трюки со своеобразным экшеном.
Для натурных съемок воссоздали участок с деревянным домом, курятником, теплицей, колодцем. Причем во дворе настоящего ЖК.
Проект выходит на START.
© онлайн-кинотеатр STARTКадр сериала "Против всех"
Кадр сериала Против всех
© онлайн-кинотеатр START
Кадр сериала "Против всех"

Человек в прямом эфире

Еще одна социальная комедия о школьнике, который борется с несправедливостью и транслирует в интернет все, что с ним происходит, — "Стрим".
Режиссер Рустам Ильясов обыгрывает сразу несколько актуальных тем. Главный герой Жора (Денис Власенко) переехал с родителями в другой город. У него не складываются отношения как с одноклассниками, так и с учителями.
© PREMIERКадр из сериала "Стрим"
Кадр из сериала Стрим
© PREMIER
Кадр из сериала "Стрим"
Тогда он обращается к современным технологиям: надевает на голову шлем с камерой и в прямом эфире показывает в Сети происходящее с ним. Жора становится неким Робин Гудом с ником Стрим: фиксирует некомпетентность, коррупцию, буллинг — в школе и не только.
В картине рассуждают и о семейных отношениях, и о геройском выборе в современном мире.
"Стрим" выйдет на PREMIER 9 января.
© PREMIERКадр из сериала "Стрим"
Кадр из сериала Стрим
1 из 3
Кадр из сериала "Стрим"
© PREMIER
© PREMIER

Сцена из сериала "Стрим"

Кадр из сериала Стрим
2 из 3

Сцена из сериала "Стрим"

© PREMIER
© PREMIER

Фрагмент сериала "Стрим"

Кадр из сериала Стрим
3 из 3

Фрагмент сериала "Стрим"

© PREMIER
1 из 3
Кадр из сериала "Стрим"
© PREMIER
2 из 3

Сцена из сериала "Стрим"

© PREMIER
3 из 3

Фрагмент сериала "Стрим"

© PREMIER

Новогодняя комедия

Фильм "Оливье" вдохновлен лентами Эльдара Рязанова и Георгия Данелии.
Известный сатирик Михаил зовет ближайших родственников к себе на праздничный оливье. Мотивация у детей и внуков, впрочем, меркантильная: они хотят выяснить, кому же достанется квартира в центре Москвы. Но дома у Михаила их встречает темнокожая девушка, которую дед представляет как свою невесту.
© пресс-служба проектаКадр из фильма "Оливье"
Кадр из фильма Оливье
© пресс-служба проекта
Кадр из фильма "Оливье"
Это становится катализатором выяснения отношений между родственниками: они узнают друг о друге много нового. Семейный ужин превращается в комедийный балаган.
У каждого персонажа есть стендап-монолог, в котором он выражает свою жизненную философию.
© пресс-служба проектаКадр из фильма "Оливье"
Кадр из фильма Оливье
1 из 3
Кадр из фильма "Оливье"
© пресс-служба проекта
© пресс-служба проекта

Сцена из фильма "Оливье"

Кадр из фильма Оливье
2 из 3

Сцена из фильма "Оливье"

© пресс-служба проекта
© пресс-служба проекта

Фрагмент фильма "Оливье"

Кадр из фильма Оливье
3 из 3

Фрагмент фильма "Оливье"

© пресс-служба проекта
1 из 3
Кадр из фильма "Оливье"
© пресс-служба проекта
2 из 3

Сцена из фильма "Оливье"

© пресс-служба проекта
3 из 3

Фрагмент фильма "Оливье"

© пресс-служба проекта
И все это — в атмосфере новогодней суеты и волшебства.
В ролях — Сергей Шакуров, Станислав Дужников, Ирина Пегова, Марина Петренко, Антон Денисенко.
Фильм доступен на Wink, PREMIER, Кинопоиске.
Кадр из фильма Новая игрушка
22 декабря 2022, 08:00Культура
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