Светлана Ходченкова снимается в семейной драме "Скажи ей!"

"Это история о выборе. Родитель, решая за ребенка, чаще делает так, как удобно ему. Ребенок соглашается, боясь причинить родителю боль, но пройдет время, он созреет и в какой-то момент обязательно решит сам. Только родителю от этого будет намного больнее", - рассказали создатели проекта.