Светлана Ходченкова снимается в семейной драме "Скажи ей!"

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. В Санкт-Петербурге начались съемки семейной драмы "Скажи ей!" со Светланой Ходченковой и Артемом Быстровым в главных ролях. Об этом сообщается на странице ВКонтакте продюсерской компании "Среда".
Героиня Ходченковой уезжает в Америку, оставляя мужа и лишая любимого сына общения с отцом, который не мыслит жизни вдали от ребенка.
"Это история о выборе. Родитель, решая за ребенка, чаще делает так, как удобно ему. Ребенок соглашается, боясь причинить родителю боль, но пройдет время, он созреет и в какой-то момент обязательно решит сам. Только родителю от этого будет намного больнее", - рассказали создатели проекта.
Режиссер картины Александр Молочников. В фильме также снимаются Кай Гетц, Алексей Серебряков, Ирина Розанова и другие.