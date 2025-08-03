https://ria.ru/20250803/rozanova-2031488919.html

"Послали домой": месть Ирины Розановой всем, кто в нее не верил

"Послали домой": месть Ирины Розановой всем, кто в нее не верил - РИА Новости, 03.08.2025

"Послали домой": месть Ирины Розановой всем, кто в нее не верил

Актриса, которая весила 85 килограммов и стеснялась сниматься с худощавым Евгением Мироновым. Женщина, которая трижды выходила замуж и не смогла родить детей... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T09:10:00+03:00

2025-08-03T09:10:00+03:00

2025-08-03T09:10:00+03:00

рязань

пенза

горький

ирина розанова

евгений миронов

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МОСКВА,3 авг - РИА Новости. Актриса, которая весила 85 килограммов и стеснялась сниматься с худощавым Евгением Мироновым. Женщина, которая трижды выходила замуж и не смогла родить детей. Звезда, которая с позором провалила поступление в престижное училище, а потом стала одной из самых узнаваемых актрис страны. 22 июля Ирине Розановой исполнилось 64 года — повод вспомнить удивительную историю женщины, которая превратила свои комплексы в главные козыри.Театральная наследственностьКогда летом 1961 года в Пензе родилась Ирина, театр уже тек в ее венах. Мать Зоя Белова не покидала сцену даже на последних месяцах беременности — будущая звезда привыкала к рампе еще в утробе. Отец Юрий Розанов тоже служил искусству. Семья вскоре перебралась в Рязань, где малышка росла среди декораций и костюмов.В пять лет Ира уже знала: она будет актрисой. Когда в спектакле "Дженни Герхард" заболела девочка, игравшая дочь главной героини, маленькая Розанова пришла к режиссеру и заявила, что готова заменить заболевшую. Роль она знала наизусть — и дебют состоялся."У нас дома хранится черно-белая фотография. 1961 год. На снимке — моя мама играет Лизу Протасову в спектакле "Дети солнца" по Горькому. На обратной стороне карточки надпись: "Доченька, вот с этого момента началась твоя творческая судьба"", — вспоминала актриса.Позор перед СоломинымШколу Ирина терпела ради будущего — настоящая жизнь должна была начаться в Москве. После выпускного уверенная в себе красавица штурмовала все театральные вузы столицы. Проходила спокойно, пока не столкнулась с приемной комиссией Щепкинского училища.За столом сидел Юрий Соломин — тот самый, адъютант Его Превосходительства. Кумир детства и юности смотрел на нее в упор. Уверенность мгновенно испарилась. Вместо заученного монолога из уст вырвалось нечто невразумительное.Результат был предсказуем. Педагог участливо посоветовала девочке из провинции забыть театральные грезы и вернуться домой. Позор был публичным и болезненным.Второй шансВернувшись в Рязань, Ирина была уверена в собственной бездарности. Устроилась костюмером в родной театр, выходила в массовке, страдала. Видя мучения дочери, мать попросила совета у педагога Школы-студии МХАТ Виктора Монюкова. Тот оценил данные девушки трезво: забудь про воздушных принцесс, бери роли под свою внешность — мощную и земную.Совет оказался золотым. Через год Розанова без проблем поступила в ГИТИС. Провал научил главному — не прятаться от собственной природы, а использовать ее.Симона-Гулливер из "Интердевочки"Студенческие годы пролетели в работе. Уже на втором курсе ее заметили в Театре Маяковского, после выпуска пригласили в несколько трупп. Кино тоже не заставило себя ждать — в 1985 году состоялся дебют в драме "Подружка моя".Настоящий прорыв случился четыре года спустя. Петр Тодоровский искал актрис для "Интердевочки". Режиссер взглянул на статную красавицу и вынес приговор: "Ты моя Сима-Гулливер!"На просьбу попробоваться на главную роль Тодоровский ответил категорично: "Нет! Если таких женщин будут увозить из страны, то никто мне этого не простит".Отказываться было глупо. Роль проститутки с добрым сердцем принесла всесоюзную известность. Правда, вместе со славой пришли и комплексы.Комплекс кузнечикаВесить 85 килограммов в кино девяностых было не модно. Актриса бросила курить и заедала стресс. Розанова мучилась от собственных габаритов, особенно остро это проявилось при съемках "Анкор, еще анкор!" с худощавым Евгением Мироновым.Тодоровский был в восторге от пышнотелой актрисы — идеальный типаж для офицера медслужбы военного времени. Но саму Ирину ее формы приводили в ужас. "Евгения Миронова, этого кузнечика, я боялась раздавить своей грудью", — вспоминала она позже.Позже она взяла себя в руки, разработала собственную систему питания и сбросила лишний вес. "В первых сериях "Петербургских тайн" я еще пампушка, а к финалу — штакетник", — смеется Ирина.Три брака без детейЛичная жизнь Розановой складывалась драматично. Три официальных брака — с режиссером Евгением Каменьковичем, продюсером Тимуром Вайнштейном и кинооператором Григорием Беленьким. Плюс два серьезных гражданских союза с режиссерами Дмитрием Месхиевым и Бахтиером Худойназаровым.Все отношения заканчивались по одной причине — дети. Ирина не могла выносить ребенка, а оставлять мужчин без наследников не хотела. "Главной причиной расставания с любимыми мужчинами я называю отсутствие детей. У меня не получалось выносить ребенка, а оставлять мужей без наследников не хотелось", — признавалась она. Расставалась сама, сохраняя дружеские отношения с бывшими.Впрочем, актриса научилась находить счастье в других вещах — у нее есть брат с дочерьми, четверо крестников, которых она называет своими "внуками".Министр и убийцаВ зрелом возрасте к Розановой пришли самые яркие роли. В 2011 году она блестяще сыграла министра культуры СССР Екатерину Фурцеву, получив за эту работу премию "Золотой орел". Готовилась серьезно: изучала архивы, мемуары, кинохронику.В 60 лет — роль серийной убийцы в сериале "Самка богомола", которую назвала лучшим подарком на юбилей. Психологически сложный персонаж требовал полного погружения, но результат оправдал ожидания."Когда мне предложили играть Фурцеву, я даже не делала автопортрет. Это была легенда, а не документально-историческая картина. Роль приходит в такой период, когда я уже сама прожила определенную часть жизни, и мне интересно было высказаться просто как женщине", — объясняла актриса.Горшки и философияПосле смерти отца в 2010 году Ирина открыла в себе новый талант — взяла краски и начала расписывать глиняные горшки. "Когда сама сделаю, отойду подальше, посмотрю на собственное творение и подумаю: "Божечки! Неужели я сама это придумала и нарисовала?" Восторг детский!", — делится Розанова.В 64 года актриса по-прежнему востребована. Снимается, играет в театре, ведет мастер-классы. Главный секрет долголетия в профессии — умение принимать себя такой, какая есть, и превращать недостатки в достоинства."Это чудо, что в моем возрасте я еще востребованная актриса, ко мне приходят интересные роли. И что прежде всего зрителю я нужна", — говорит Розанова. Но никакого чуда здесь нет — есть талант не сдаваться и умение превращать любые жизненные удары в новые возможности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рязань, пенза, горький, ирина розанова, евгений миронов