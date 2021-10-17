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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211017/kino-1754042306.html
Стендап, криминал и Пушкин. Какие новые русские сериалы надо смотреть
Стендап, криминал и Пушкин. Какие новые русские сериалы надо смотреть - РИА Новости, 17.10.2021
Стендап, криминал и Пушкин. Какие новые русские сериалы надо смотреть
Синоптики обещают похолодание — самое время задуматься о том, что смотреть дождливыми вечерами. Стриминговые сервисы приготовили и драмеди, и триллеры, и... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T08:00
2021-10-17T08:10
москва
александр марин
ирина розанова
кинопоиск
культура
ингеборга дапкунайте
александр пушкин
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Синоптики обещают похолодание — самое время задуматься о том, что смотреть дождливыми вечерами. Стриминговые сервисы приготовили и драмеди, и триллеры, и детективы. О новых российских сериалах — в материале РИА Новости.Стендапер, его мать и ее пингвиныОдин из долгожданных проектов осени — "Пингвины моей мамы" о 15-летнем стендапере.Создатели очень достойно продолжают эту тему после проекта "Я не шучу", в котором главной героиней была мать-одиночка с двумя детьми. В "Пингвинах" на сцену выходит подросток. По сути, это сериал о проблемах взросления, рассказанный языком стендапа.Главный герой — школьник Гоша из Москвы. Он живет с мямлей-отцом (Алексей Агранович) и властной матерью (Александра Урсуляк), у которой "синдром Анджелины Джоли". Она хочет усыновить и удочерить буквально каждого сироту. Спасла так уже трех детей и готовится взять четвертого.Гоше кажется, что для родителей их биологический сын ничего не значит. У него совсем нет личного пространства, свободы, а теперь еще и собственной комнаты.В школе тоже не все просто: учителя абьюзят, с учениками происходят стычки. Поэтому стендап становится для Гоши возможностью уйти от невеселой реальности и "проговорить" проблемы через микрофон перед публикой. Но откровенность, с которой юноша рефлексирует на волнующие его темы, шокирует немногочисленных друзей, а потом и родителей.Главного героя сыграл Макар Хлебников (сын Бориса Хлебникова, который тут выступает в качестве продюсера). И надо заметить, что кастинг в сериале — особая удача. Через поначалу не слишком витиеватые монологи выступлений Гоша растет и профессионально, и как личность. Его появление на сцене иногда напоминает исповедь, в которой подросток говорит простыми словами на трудные, спорные, откровенные темы.Другая особенность проекта — диалоги. Персонажи разговаривают как в реальности — не удивляйтесь нецензурной лексике, словам-паразитам, неловкому бормотанию или намеренному проглатыванию каких-то фраз или окончаний.Такая реалистичность делает проект более жизненным. Здесь нет излишнего лоска (герои не живут в центре или шикарных лофтах и не носят брендовые вещи), школа на окраине города, и только стендап-клуб переливается красками прожекторов и огнями сцены. А знающий зритель заметит и настоящих звезд этого жанра, которые там выступают — Евгения Сидорова, Михаила Кострецова, Александра Малого.Сериал "Пингвины моей мамы" вышел на Kion 6 октября, далее — по две серии каждую среду.Сапожник без сапогМистический детектив "Инсомния" с Гошей Куценко расскажет про психиатра-гипнотерапевта с бессонницей.Успешный гипнолог Юрий (Гоша Куценко) — убежденный агностик и сторонник рациональных методов. Он спасает клиентов, помогая им со сном, а сам страдает от бессонницы и ночных кошмаров. В них он видит бывшую жену, покончившую с собой много лет назад.Бодрствует Юрий чаще всего в стрип-клубе, иногда приводит танцовщиц домой. Однажды он знакомится с новенькой, Анной (Ирина Старшенбаум), и неожиданно для себя привязывается к ней.Это создателям удается: жанр проекта можно определить как мистический детектив. Здесь есть устрашающие диалоги, тревожный саундтрек, тайны и загадки."Инсомния" вышла на Premier 7 октября, далее по вторникам и четвергам.Триллер про криминалПсихологический триллер "Самка богомола", адаптация французского сериала, расскажет о серийном убийце и ее подражателе.Главная героиня Жанна (Ирина Розанова) по прозвищу Самка богомола отбывает срок в колонии строгого режима за жесткое убийство восьми мужчин. Ее жертвы — педофилы, насильники, неверные мужья. Однажды Жанна узнает, что у нее появился подражатель, и предлагает полиции помощь. Но требует, чтобы делом занимался ее сын Денис (Павел Чинарев), который не общался с матерью последние 20 лет."Есть расхожее мнение, что актеры должны быть адвокатами своих ролей. Кого бы ни играли — злодеев ли, тиранов. Таких персонажей актерам всегда интереснее создавать, они более драматичны, с ними больше возможностей. Поэтому для меня роль Жанны — настоящий подарок. Несмотря на ужасы, происходящие в самом сериале, вся съемочная группа работает с любовью и драйвом", — рассказывала Ирина Розанова.Во французском оригинальном сериале главную роль исполнила Кароль Буке, а Стивен Кинг даже похвалил проект. В российской версии будет больше сюжетных поворотов, линий и персонажей. Так что можно предположить, что "Самка богомола" станет не менее захватывающей и пугающей историей.В сериале также снимались Ольга Сутулова, Екатерина Кузнецова, Александр Марин."Самка богомола" выходит на Start с 14 октября.Необычно — о музыкеЕще одна история взросления — но через призму музыки — "Струны" с Артемом Ткаченко.В академии Гнесиных появляется новый педагог (Ткаченко) — всемирно известный музыкант, со скандалом уволившийся из Нью-Йоркского симфонического оркестра. Он готовит талантливых виолончелистов к международному конкурсу, но предъявляет к ним новые, гораздо более высокие требования.Однажды видео, на котором студенты играют вчетвером, становится вирусным, и они объединяются в квартет. Теперь герои должны разобраться с внезапной популярностью, давать концерты, успевать готовиться к состязанию и параллельно с этим — взрослеть.Режиссерами стали продюсер сериалов "Лучше, чем люди", "Лондонград" Александр Кессель и документалист Иван Корвин.Идея проекта отчасти напоминает сюжет оскароносной драмы "Одержимость" с Дж. К. Симмонсом и Майлом Теллером. Возможно, "Струны" станут новым must see сезона.Сериал будет выходить на "КиноПоиск HD" с 28 октября.Современный ПушкинСериал-альманах "Сказки Пушкина. Для взрослых" — потенциально самый обсуждаемый проект месяца.Как понятно из названия, основой сюжета стали сказки классика. Действие перенесено в современность. Царевна станет инстаблогером, Елисей — рэпером, а Золотой Петушок — нейросетью.Так, в "Балде" главный герой Поп (Андрей Смоляков) — полковник ФСКН. Однажды на него прямо у церкви совершают покушение, но его спасает дембель Балда (Даниил Чуп), который нанимается к нему в телохранители.Подход создателей прост: всем известные сказочные архетипы совмещаются с возникшей после "Черного зеркала" технофобией и хмурой российской действительностью. Сериал-альманах будет состоять из шести серий.В "Рыбке" Старик и Старуха (Павел Попов и Дарья Жовнер) — провинциальные воры, ловящие жертв в дейтинг-приложении. Одна из них — жена крупного столичного продюсера Рыбка (Ингеборга Дапкунайте). Но вместо того чтобы обокрасть, Старик становится постоянным гостем в ее доме. А хозяйке приходится исполнять желания недовольной Старухи.Ну а в "Царевне" в центре сюжета — теряющая популярность 31-летняя инстаблогерша (Дарья Жовнер). Она завидует успехами падчерицы Царевны (Полина Гухман), планирующей записать трек с популярным рэпером Елисеем (OG Buda). Неудивительно, что Царица планирует, как устранить соперницу и стать в соцсетях "всех милее, всех румяней и белее".Премьера "Сказок Пушкина" на more.tv намечена на октябрь, дата уточняется.
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москва, александр марин, ирина розанова, кинопоиск, ингеборга дапкунайте, александр пушкин, знаменитости, кино и сериалы
08:00 17.10.2021 (обновлено: 08:10 17.10.2021)
 

Стендап, криминал и Пушкин. Какие новые русские сериалы надо смотреть

© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2021)Кадр из сериала "Сказки Пушкина. Для взрослых"
Кадр из сериала Сказки Пушкина. Для взрослых
© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Синоптики обещают похолодание — самое время задуматься о том, что смотреть дождливыми вечерами. Стриминговые сервисы приготовили и драмеди, и триллеры, и детективы. О новых российских сериалах — в материале РИА Новости.

Стендапер, его мать и ее пингвины

Один из долгожданных проектов осени — "Пингвины моей мамы" о 15-летнем стендапере.
Создатели очень достойно продолжают эту тему после проекта "Я не шучу", в котором главной героиней была мать-одиночка с двумя детьми. В "Пингвинах" на сцену выходит подросток. По сути, это сериал о проблемах взросления, рассказанный языком стендапа.
© Фото : Лук-фильм (2021)Кадр из сериала "Пингвины моей мамы"
Кадр из сериала Пингвины моей мамы - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Фото : Лук-фильм (2021)
Кадр из сериала "Пингвины моей мамы"
Главный герой — школьник Гоша из Москвы. Он живет с мямлей-отцом (Алексей Агранович) и властной матерью (Александра Урсуляк), у которой "синдром Анджелины Джоли". Она хочет усыновить и удочерить буквально каждого сироту. Спасла так уже трех детей и готовится взять четвертого.
Гоше кажется, что для родителей их биологический сын ничего не значит. У него совсем нет личного пространства, свободы, а теперь еще и собственной комнаты.
В школе тоже не все просто: учителя абьюзят, с учениками происходят стычки. Поэтому стендап становится для Гоши возможностью уйти от невеселой реальности и "проговорить" проблемы через микрофон перед публикой. Но откровенность, с которой юноша рефлексирует на волнующие его темы, шокирует немногочисленных друзей, а потом и родителей.
© Фото : Лук-фильм (2021)Кадр из сериала "Пингвины моей мамы"
Кадр из сериала Пингвины моей мамы - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Фото : Лук-фильм (2021)
Кадр из сериала "Пингвины моей мамы"
Главного героя сыграл Макар Хлебников (сын Бориса Хлебникова, который тут выступает в качестве продюсера). И надо заметить, что кастинг в сериале — особая удача. Через поначалу не слишком витиеватые монологи выступлений Гоша растет и профессионально, и как личность. Его появление на сцене иногда напоминает исповедь, в которой подросток говорит простыми словами на трудные, спорные, откровенные темы.
Другая особенность проекта — диалоги. Персонажи разговаривают как в реальности — не удивляйтесь нецензурной лексике, словам-паразитам, неловкому бормотанию или намеренному проглатыванию каких-то фраз или окончаний.
© Фото : Лук-фильм (2021)

Агранович и Хлебников в сериале "Пингвины моей мамы"

Кадр из сериала Пингвины моей мамы
1 из 3

Агранович и Хлебников в сериале "Пингвины моей мамы"

© Фото : Лук-фильм (2021)
© Фото : Лук-фильм (2021)Кадр из сериала "Пингвины моей мамы"
Кадр из сериала Пингвины моей мамы
2 из 3
Кадр из сериала "Пингвины моей мамы"
© Фото : Лук-фильм (2021)
© Фото : Лук-фильм (2021)

Сцена из сериала "Пингвины моей мамы"

Кадр из сериала Пингвины моей мамы
3 из 3

Сцена из сериала "Пингвины моей мамы"

© Фото : Лук-фильм (2021)
1 из 3

Агранович и Хлебников в сериале "Пингвины моей мамы"

© Фото : Лук-фильм (2021)
2 из 3
Кадр из сериала "Пингвины моей мамы"
© Фото : Лук-фильм (2021)
3 из 3

Сцена из сериала "Пингвины моей мамы"

© Фото : Лук-фильм (2021)
Такая реалистичность делает проект более жизненным. Здесь нет излишнего лоска (герои не живут в центре или шикарных лофтах и не носят брендовые вещи), школа на окраине города, и только стендап-клуб переливается красками прожекторов и огнями сцены. А знающий зритель заметит и настоящих звезд этого жанра, которые там выступают — Евгения Сидорова, Михаила Кострецова, Александра Малого.
Сериал "Пингвины моей мамы" вышел на Kion 6 октября, далее — по две серии каждую среду.
© Фото : Лук-фильм (2021)Хлебников в сериале "Пингвины моей мамы"
Кадр из сериала Пингвины моей мамы - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Фото : Лук-фильм (2021)
Хлебников в сериале "Пингвины моей мамы"

Сапожник без сапог

Мистический детектив "Инсомния" с Гошей Куценко расскажет про психиатра-гипнотерапевта с бессонницей.
Успешный гипнолог Юрий (Гоша Куценко) — убежденный агностик и сторонник рациональных методов. Он спасает клиентов, помогая им со сном, а сам страдает от бессонницы и ночных кошмаров. В них он видит бывшую жену, покончившую с собой много лет назад.
© 1-2-3 Production (2021)Куценко в сериале "Инсомния"
Кадр из сериала Инсомния
© 1-2-3 Production (2021)
Куценко в сериале "Инсомния"
Бодрствует Юрий чаще всего в стрип-клубе, иногда приводит танцовщиц домой. Однажды он знакомится с новенькой, Анной (Ирина Старшенбаум), и неожиданно для себя привязывается к ней.

"Главное действующее лицо в нашем сериале — знак бесконечности. Поэтому мы работали бесконечно долго. Пока снимали, вышли три сериала про психотерапевта, полный метр про гипнолога. Но тем не менее мы не теряем надежды, что вас удивим", — говорит режиссер Ольга Френкель.

© 1-2-3 Production (2021)

Куценко в сериале "Инсомния"

Кадр из сериала Инсомния
1 из 3

Куценко в сериале "Инсомния"

© 1-2-3 Production (2021)
© 1-2-3 Production (2021)

Старшенбаум в сериале "Инсомния"

Кадр из сериала Инсомния
2 из 3

Старшенбаум в сериале "Инсомния"

© 1-2-3 Production (2021)
© 1-2-3 Production (2021)

Старшенбаум в "Инсомнии"

Кадр из сериала Инсомния
3 из 3

Старшенбаум в "Инсомнии"

© 1-2-3 Production (2021)
1 из 3

Куценко в сериале "Инсомния"

© 1-2-3 Production (2021)
2 из 3

Старшенбаум в сериале "Инсомния"

© 1-2-3 Production (2021)
3 из 3

Старшенбаум в "Инсомнии"

© 1-2-3 Production (2021)
Это создателям удается: жанр проекта можно определить как мистический детектив. Здесь есть устрашающие диалоги, тревожный саундтрек, тайны и загадки.
"Инсомния" вышла на Premier 7 октября, далее по вторникам и четвергам.

Триллер про криминал

Психологический триллер "Самка богомола", адаптация французского сериала, расскажет о серийном убийце и ее подражателе.
© Профит (2021)Кадр из сериала "Самка богомола"
Кадр из сериала Самка богомола
© Профит (2021)
Кадр из сериала "Самка богомола"
Главная героиня Жанна (Ирина Розанова) по прозвищу Самка богомола отбывает срок в колонии строгого режима за жесткое убийство восьми мужчин. Ее жертвы — педофилы, насильники, неверные мужья. Однажды Жанна узнает, что у нее появился подражатель, и предлагает полиции помощь. Но требует, чтобы делом занимался ее сын Денис (Павел Чинарев), который не общался с матерью последние 20 лет.
"Есть расхожее мнение, что актеры должны быть адвокатами своих ролей. Кого бы ни играли — злодеев ли, тиранов. Таких персонажей актерам всегда интереснее создавать, они более драматичны, с ними больше возможностей. Поэтому для меня роль Жанны — настоящий подарок. Несмотря на ужасы, происходящие в самом сериале, вся съемочная группа работает с любовью и драйвом", — рассказывала Ирина Розанова.
© Профит (2021)

Розанова в сериале "Самка богомола"

Кадр из сериала Самка богомола
1 из 3

Розанова в сериале "Самка богомола"

© Профит (2021)
© Профит (2021)

Чинарев в сериале "Самка богомола"

Кадр из сериала Самка богомола
2 из 3

Чинарев в сериале "Самка богомола"

© Профит (2021)
© Профит (2021)Кадр из сериала "Самка богомола"
Кадр из сериала Самка богомола
3 из 3
Кадр из сериала "Самка богомола"
© Профит (2021)
1 из 3

Розанова в сериале "Самка богомола"

© Профит (2021)
2 из 3

Чинарев в сериале "Самка богомола"

© Профит (2021)
3 из 3
Кадр из сериала "Самка богомола"
© Профит (2021)
Во французском оригинальном сериале главную роль исполнила Кароль Буке, а Стивен Кинг даже похвалил проект. В российской версии будет больше сюжетных поворотов, линий и персонажей. Так что можно предположить, что "Самка богомола" станет не менее захватывающей и пугающей историей.
В сериале также снимались Ольга Сутулова, Екатерина Кузнецова, Александр Марин.
"Самка богомола" выходит на Start с 14 октября.
© Профит (2021)Розанова в сериале "Самка богомола"
Кадр из сериала Самка богомола
© Профит (2021)
Розанова в сериале "Самка богомола"

Необычно — о музыке

Еще одна история взросления — но через призму музыки — "Струны" с Артемом Ткаченко.
В академии Гнесиных появляется новый педагог (Ткаченко) — всемирно известный музыкант, со скандалом уволившийся из Нью-Йоркского симфонического оркестра. Он готовит талантливых виолончелистов к международному конкурсу, но предъявляет к ним новые, гораздо более высокие требования.
Однажды видео, на котором студенты играют вчетвером, становится вирусным, и они объединяются в квартет. Теперь герои должны разобраться с внезапной популярностью, давать концерты, успевать готовиться к состязанию и параллельно с этим — взрослеть.
Режиссерами стали продюсер сериалов "Лучше, чем люди", "Лондонград" Александр Кессель и документалист Иван Корвин.
Идея проекта отчасти напоминает сюжет оскароносной драмы "Одержимость" с Дж. К. Симмонсом и Майлом Теллером. Возможно, "Струны" станут новым must see сезона.
Сериал будет выходить на "КиноПоиск HD" с 28 октября.
© Blumhouse Productions/Bold Films/ Right of Way Films (2013)Кадр из фильма "Одержимость"
Кадр из фильма Одержимость
© Blumhouse Productions/Bold Films/ Right of Way Films (2013)
Кадр из фильма "Одержимость"

Современный Пушкин

Сериал-альманах "Сказки Пушкина. Для взрослых" — потенциально самый обсуждаемый проект месяца.
Как понятно из названия, основой сюжета стали сказки классика. Действие перенесено в современность. Царевна станет инстаблогером, Елисей — рэпером, а Золотой Петушок — нейросетью.
Так, в "Балде" главный герой Поп (Андрей Смоляков) — полковник ФСКН. Однажды на него прямо у церкви совершают покушение, но его спасает дембель Балда (Даниил Чуп), который нанимается к нему в телохранители.
© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2021)Смоляков в сериале "Сказки Пушкина. Для взрослых"
Кадр из сериала Сказки Пушкина. Для взрослых
© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2021)
Смоляков в сериале "Сказки Пушкина. Для взрослых"
Подход создателей прост: всем известные сказочные архетипы совмещаются с возникшей после "Черного зеркала" технофобией и хмурой российской действительностью. Сериал-альманах будет состоять из шести серий.
В "Рыбке" Старик и Старуха (Павел Попов и Дарья Жовнер) — провинциальные воры, ловящие жертв в дейтинг-приложении. Одна из них — жена крупного столичного продюсера Рыбка (Ингеборга Дапкунайте). Но вместо того чтобы обокрасть, Старик становится постоянным гостем в ее доме. А хозяйке приходится исполнять желания недовольной Старухи.
© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2021)Кадр из сериала "Сказки Пушкина. Для взрослых"
Кадр из сериала Сказки Пушкина. Для взрослых
1 из 3
Кадр из сериала "Сказки Пушкина. Для взрослых"
© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2021)
© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2021)

Сцена из сериала "Сказки Пушкина. Для взрослых"

Кадр из сериала Сказки Пушкина. Для взрослых
2 из 3

Сцена из сериала "Сказки Пушкина. Для взрослых"

© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2021)
© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2021)

На съемках сериала "Сказки Пушкина. Для взрослых"

Кадр из сериала Сказки Пушкина. Для взрослых
3 из 3

На съемках сериала "Сказки Пушкина. Для взрослых"

© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2021)
1 из 3
Кадр из сериала "Сказки Пушкина. Для взрослых"
© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2021)
2 из 3

Сцена из сериала "Сказки Пушкина. Для взрослых"

© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2021)
3 из 3

На съемках сериала "Сказки Пушкина. Для взрослых"

© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2021)
Ну а в "Царевне" в центре сюжета — теряющая популярность 31-летняя инстаблогерша (Дарья Жовнер). Она завидует успехами падчерицы Царевны (Полина Гухман), планирующей записать трек с популярным рэпером Елисеем (OG Buda). Неудивительно, что Царица планирует, как устранить соперницу и стать в соцсетях "всех милее, всех румяней и белее".
Премьера "Сказок Пушкина" на more.tv намечена на октябрь, дата уточняется.
Кадр из фильма Красный воробей
10 октября, 08:00Культура
Баян, матрешка и даже попугай. Как иностранцы изображают русских в кино
 
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11:32В России за сутки 18 717 человек выздоровели от COVID-19
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