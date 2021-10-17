https://ria.ru/20211017/kino-1754042306.html

Стендап, криминал и Пушкин. Какие новые русские сериалы надо смотреть

Стендап, криминал и Пушкин. Какие новые русские сериалы надо смотреть - РИА Новости, 17.10.2021

Стендап, криминал и Пушкин. Какие новые русские сериалы надо смотреть

Синоптики обещают похолодание — самое время задуматься о том, что смотреть дождливыми вечерами. Стриминговые сервисы приготовили и драмеди, и триллеры, и... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T08:00

2021-10-17T08:00

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Синоптики обещают похолодание — самое время задуматься о том, что смотреть дождливыми вечерами. Стриминговые сервисы приготовили и драмеди, и триллеры, и детективы. О новых российских сериалах — в материале РИА Новости.Стендапер, его мать и ее пингвиныОдин из долгожданных проектов осени — "Пингвины моей мамы" о 15-летнем стендапере.Создатели очень достойно продолжают эту тему после проекта "Я не шучу", в котором главной героиней была мать-одиночка с двумя детьми. В "Пингвинах" на сцену выходит подросток. По сути, это сериал о проблемах взросления, рассказанный языком стендапа.Главный герой — школьник Гоша из Москвы. Он живет с мямлей-отцом (Алексей Агранович) и властной матерью (Александра Урсуляк), у которой "синдром Анджелины Джоли". Она хочет усыновить и удочерить буквально каждого сироту. Спасла так уже трех детей и готовится взять четвертого.Гоше кажется, что для родителей их биологический сын ничего не значит. У него совсем нет личного пространства, свободы, а теперь еще и собственной комнаты.В школе тоже не все просто: учителя абьюзят, с учениками происходят стычки. Поэтому стендап становится для Гоши возможностью уйти от невеселой реальности и "проговорить" проблемы через микрофон перед публикой. Но откровенность, с которой юноша рефлексирует на волнующие его темы, шокирует немногочисленных друзей, а потом и родителей.Главного героя сыграл Макар Хлебников (сын Бориса Хлебникова, который тут выступает в качестве продюсера). И надо заметить, что кастинг в сериале — особая удача. Через поначалу не слишком витиеватые монологи выступлений Гоша растет и профессионально, и как личность. Его появление на сцене иногда напоминает исповедь, в которой подросток говорит простыми словами на трудные, спорные, откровенные темы.Другая особенность проекта — диалоги. Персонажи разговаривают как в реальности — не удивляйтесь нецензурной лексике, словам-паразитам, неловкому бормотанию или намеренному проглатыванию каких-то фраз или окончаний.Такая реалистичность делает проект более жизненным. Здесь нет излишнего лоска (герои не живут в центре или шикарных лофтах и не носят брендовые вещи), школа на окраине города, и только стендап-клуб переливается красками прожекторов и огнями сцены. А знающий зритель заметит и настоящих звезд этого жанра, которые там выступают — Евгения Сидорова, Михаила Кострецова, Александра Малого.Сериал "Пингвины моей мамы" вышел на Kion 6 октября, далее — по две серии каждую среду.Сапожник без сапогМистический детектив "Инсомния" с Гошей Куценко расскажет про психиатра-гипнотерапевта с бессонницей.Успешный гипнолог Юрий (Гоша Куценко) — убежденный агностик и сторонник рациональных методов. Он спасает клиентов, помогая им со сном, а сам страдает от бессонницы и ночных кошмаров. В них он видит бывшую жену, покончившую с собой много лет назад.Бодрствует Юрий чаще всего в стрип-клубе, иногда приводит танцовщиц домой. Однажды он знакомится с новенькой, Анной (Ирина Старшенбаум), и неожиданно для себя привязывается к ней.Это создателям удается: жанр проекта можно определить как мистический детектив. Здесь есть устрашающие диалоги, тревожный саундтрек, тайны и загадки."Инсомния" вышла на Premier 7 октября, далее по вторникам и четвергам.Триллер про криминалПсихологический триллер "Самка богомола", адаптация французского сериала, расскажет о серийном убийце и ее подражателе.Главная героиня Жанна (Ирина Розанова) по прозвищу Самка богомола отбывает срок в колонии строгого режима за жесткое убийство восьми мужчин. Ее жертвы — педофилы, насильники, неверные мужья. Однажды Жанна узнает, что у нее появился подражатель, и предлагает полиции помощь. Но требует, чтобы делом занимался ее сын Денис (Павел Чинарев), который не общался с матерью последние 20 лет."Есть расхожее мнение, что актеры должны быть адвокатами своих ролей. Кого бы ни играли — злодеев ли, тиранов. Таких персонажей актерам всегда интереснее создавать, они более драматичны, с ними больше возможностей. Поэтому для меня роль Жанны — настоящий подарок. Несмотря на ужасы, происходящие в самом сериале, вся съемочная группа работает с любовью и драйвом", — рассказывала Ирина Розанова.Во французском оригинальном сериале главную роль исполнила Кароль Буке, а Стивен Кинг даже похвалил проект. В российской версии будет больше сюжетных поворотов, линий и персонажей. Так что можно предположить, что "Самка богомола" станет не менее захватывающей и пугающей историей.В сериале также снимались Ольга Сутулова, Екатерина Кузнецова, Александр Марин."Самка богомола" выходит на Start с 14 октября.Необычно — о музыкеЕще одна история взросления — но через призму музыки — "Струны" с Артемом Ткаченко.В академии Гнесиных появляется новый педагог (Ткаченко) — всемирно известный музыкант, со скандалом уволившийся из Нью-Йоркского симфонического оркестра. Он готовит талантливых виолончелистов к международному конкурсу, но предъявляет к ним новые, гораздо более высокие требования.Однажды видео, на котором студенты играют вчетвером, становится вирусным, и они объединяются в квартет. Теперь герои должны разобраться с внезапной популярностью, давать концерты, успевать готовиться к состязанию и параллельно с этим — взрослеть.Режиссерами стали продюсер сериалов "Лучше, чем люди", "Лондонград" Александр Кессель и документалист Иван Корвин.Идея проекта отчасти напоминает сюжет оскароносной драмы "Одержимость" с Дж. К. Симмонсом и Майлом Теллером. Возможно, "Струны" станут новым must see сезона.Сериал будет выходить на "КиноПоиск HD" с 28 октября.Современный ПушкинСериал-альманах "Сказки Пушкина. Для взрослых" — потенциально самый обсуждаемый проект месяца.Как понятно из названия, основой сюжета стали сказки классика. Действие перенесено в современность. Царевна станет инстаблогером, Елисей — рэпером, а Золотой Петушок — нейросетью.Так, в "Балде" главный герой Поп (Андрей Смоляков) — полковник ФСКН. Однажды на него прямо у церкви совершают покушение, но его спасает дембель Балда (Даниил Чуп), который нанимается к нему в телохранители.Подход создателей прост: всем известные сказочные архетипы совмещаются с возникшей после "Черного зеркала" технофобией и хмурой российской действительностью. Сериал-альманах будет состоять из шести серий.В "Рыбке" Старик и Старуха (Павел Попов и Дарья Жовнер) — провинциальные воры, ловящие жертв в дейтинг-приложении. Одна из них — жена крупного столичного продюсера Рыбка (Ингеборга Дапкунайте). Но вместо того чтобы обокрасть, Старик становится постоянным гостем в ее доме. А хозяйке приходится исполнять желания недовольной Старухи.Ну а в "Царевне" в центре сюжета — теряющая популярность 31-летняя инстаблогерша (Дарья Жовнер). Она завидует успехами падчерицы Царевны (Полина Гухман), планирующей записать трек с популярным рэпером Елисеем (OG Buda). Неудивительно, что Царица планирует, как устранить соперницу и стать в соцсетях "всех милее, всех румяней и белее".Премьера "Сказок Пушкина" на more.tv намечена на октябрь, дата уточняется.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, александр марин, ирина розанова, кинопоиск, ингеборга дапкунайте, александр пушкин, знаменитости, кино и сериалы