https://ria.ru/20230607/festival-1876706175.html
Сериалы со Стояновым и Пересильд попали в конкурс фестиваля "Пилот"
Сериалы со Стояновым и Пересильд попали в конкурс фестиваля "Пилот" - РИА Новости, 07.06.2023
Сериалы со Стояновым и Пересильд попали в конкурс фестиваля "Пилот"
Пятый российский фестиваль сериалов "Пилот" объявил программу этого года. Подробностями поделилась пресс-служба смотра. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:59
2023-06-07T17:59
2023-06-07T17:59
культура
новости культуры
юлия снигирь
ирина розанова
тимофей трибунцев
кино и сериалы
евгений цыганов
екатерина варнава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876715196_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_4a02d1b4cb787e8704a351f1b7baab0b.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пятый российский фестиваль сериалов "Пилот" объявил программу этого года. Подробностями поделилась пресс-служба смотра. В конкурсе примут участие 20 проектов. Их премьера состоится на фестивале. Телеканал "Россия" представит сериал "Лихорадка" о бригаде врачей, отправившихся в Африку. Также зрители увидят "Шефа" от "Пятницы", "Черное солнце" от НТВ с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым. В программе также есть проекты СТС, ТНТ и онлайн-платформ. В конкурсе "Киберпапа" с Александром Робаком и Юлией Пересильд, семейная лента с Юрием Стояновым "Мамонты", "Мастодонт" с Федором Добронравовым, "Безбашенная" с Екатериной Варнавой и Евгением Цыгановым. А также "Ира" с Ингрид Олеринской, мистический триллер "Одна жизнь", исторический детектив "Цербер".Среди претендентов на приз "Убить Риту" об учительнице химии, втянутой в криминальные разборки, молодежная драма "Я иду искать", экшн-детектив "Горящий тур" о приключениях русских путешественников в Мексике с Александром Робаком и Тимофеем Трибунцевым. В конкурсе заявлены "Игра головой" о гениальном математике, "Престиж" с Юлией Снигирь и Любовью Толкалиной о буднях в закрытом элитном поселке.Также в программе "Макрон" с Кузьмой Сапрыкиным и Мариной Александровой, "Про это самое" с Денисом Власенко, черная комедия "Макс и Гусь". За приз поборются комедии "Сидоровы" и "Короче, план такой" с Кириллом Нагиевым. Фестиваль пройдет с 22 по 25 июня в Иванове.Ранее сообщалось о том, что режиссер "Вампиров средней полосы" Антон Маслов снимет сериал по вселенной франшизы "Последний богатырь".
https://ria.ru/20230601/kino-1875335254.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876715196_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_004a34c1ce719e99c3bfc5a96cca1e42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, юлия снигирь, ирина розанова, тимофей трибунцев, кино и сериалы, евгений цыганов, екатерина варнава, юлия пересильд, федор добронравов, марина александрова
Культура, Новости культуры, Юлия Снигирь, Ирина Розанова, Тимофей Трибунцев, Кино и сериалы, Евгений Цыганов, Екатерина Варнава, Юлия Пересильд, Федор Добронравов, Марина Александрова
Сериалы со Стояновым и Пересильд попали в конкурс фестиваля "Пилот"
Сериалы со Стояновым, Пересильд и Варнавой попали в конкурс фестиваля "Пилот"
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пятый российский фестиваль сериалов "Пилот" объявил программу этого года. Подробностями поделилась пресс-служба смотра.
В конкурсе примут участие 20 проектов. Их премьера состоится на фестивале.
Телеканал "Россия" представит сериал "Лихорадка" о бригаде врачей, отправившихся в Африку. Также зрители увидят "Шефа" от "Пятницы", "Черное солнце" от НТВ с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым. В программе также есть проекты СТС, ТНТ и онлайн-платформ.
В конкурсе "Киберпапа" с Александром Робаком и Юлией Пересильд, семейная лента с Юрием Стояновым "Мамонты", "Мастодонт" с Федором Добронравовым, "Безбашенная" с Екатериной Варнавой и Евгением Цыгановым. А также "Ира" с Ингрид Олеринской, мистический триллер "Одна жизнь", исторический детектив "Цербер".
Среди претендентов на приз "Убить Риту" об учительнице химии, втянутой в криминальные разборки, молодежная драма "Я иду искать", экшн-детектив "Горящий тур" о приключениях русских путешественников в Мексике с Александром Робаком и Тимофеем Трибунцевым.
В конкурсе заявлены "Игра головой" о гениальном математике, "Престиж" с Юлией Снигирь и Любовью Толкалиной о буднях в закрытом элитном поселке.
Также в программе "Макрон" с Кузьмой Сапрыкиным и Мариной Александровой, "Про это самое" с Денисом Власенко, черная комедия "Макс и Гусь". За приз поборются комедии "Сидоровы" и "Короче, план такой" с Кириллом Нагиевым.
Фестиваль пройдет с 22 по 25 июня в Иванове.
Ранее сообщалось
о том, что режиссер "Вампиров средней полосы" Антон Маслов снимет сериал по вселенной франшизы "Последний богатырь".
Не только "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом: самые ожидаемые фильмы лета