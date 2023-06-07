https://ria.ru/20230607/festival-1876706175.html

Сериалы со Стояновым и Пересильд попали в конкурс фестиваля "Пилот"

Сериалы со Стояновым и Пересильд попали в конкурс фестиваля "Пилот" - РИА Новости, 07.06.2023

Сериалы со Стояновым и Пересильд попали в конкурс фестиваля "Пилот"

Пятый российский фестиваль сериалов "Пилот" объявил программу этого года. Подробностями поделилась пресс-служба смотра. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T17:59

2023-06-07T17:59

2023-06-07T17:59

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пятый российский фестиваль сериалов "Пилот" объявил программу этого года. Подробностями поделилась пресс-служба смотра. В конкурсе примут участие 20 проектов. Их премьера состоится на фестивале. Телеканал "Россия" представит сериал "Лихорадка" о бригаде врачей, отправившихся в Африку. Также зрители увидят "Шефа" от "Пятницы", "Черное солнце" от НТВ с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым. В программе также есть проекты СТС, ТНТ и онлайн-платформ. В конкурсе "Киберпапа" с Александром Робаком и Юлией Пересильд, семейная лента с Юрием Стояновым "Мамонты", "Мастодонт" с Федором Добронравовым, "Безбашенная" с Екатериной Варнавой и Евгением Цыгановым. А также "Ира" с Ингрид Олеринской, мистический триллер "Одна жизнь", исторический детектив "Цербер".Среди претендентов на приз "Убить Риту" об учительнице химии, втянутой в криминальные разборки, молодежная драма "Я иду искать", экшн-детектив "Горящий тур" о приключениях русских путешественников в Мексике с Александром Робаком и Тимофеем Трибунцевым. В конкурсе заявлены "Игра головой" о гениальном математике, "Престиж" с Юлией Снигирь и Любовью Толкалиной о буднях в закрытом элитном поселке.Также в программе "Макрон" с Кузьмой Сапрыкиным и Мариной Александровой, "Про это самое" с Денисом Власенко, черная комедия "Макс и Гусь". За приз поборются комедии "Сидоровы" и "Короче, план такой" с Кириллом Нагиевым. Фестиваль пройдет с 22 по 25 июня в Иванове.Ранее сообщалось о том, что режиссер "Вампиров средней полосы" Антон Маслов снимет сериал по вселенной франшизы "Последний богатырь".

https://ria.ru/20230601/kino-1875335254.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, юлия снигирь, ирина розанова, тимофей трибунцев, кино и сериалы, евгений цыганов, екатерина варнава, юлия пересильд, федор добронравов, марина александрова