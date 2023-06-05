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Режиссер "Вампиров средней полосы" снимет сериал по "Последнему богатырю" - РИА Новости, 05.06.2023
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Культура
 
15:44 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/serial-1876228273.html
Режиссер "Вампиров средней полосы" снимет сериал по "Последнему богатырю"
Режиссер "Вампиров средней полосы" снимет сериал по "Последнему богатырю" - РИА Новости, 05.06.2023
Режиссер "Вампиров средней полосы" снимет сериал по "Последнему богатырю"
Режиссер первого сезона "Вампиров средней полосы" Антон Маслов снимет сериал "Последний богатырь. Наследие", сообщили в пресс-службе проекта. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T15:44
2023-06-05T15:44
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Режиссер первого сезона "Вампиров средней полосы" Антон Маслов снимет сериал "Последний богатырь. Наследие", сообщили в пресс-службе проекта. Это сиквел культовой франшизы о сыне Ильи Муромца, который притворялся магом, снимался в телешоу, пока не очутился в сказочном мире Белогорья. События в шоу развернутся через 20 лет после финала третьего фильма. Съемки стартуют этим летом. Над сериалом работают телеканал "Россия", онлайн-кинотеатр START. "Зритель уже видел большие фантастические истории — “Властелина колец”, “Гарри Поттера”, “Игру престолов”. Придумано и реализовано много талантливых идей. С ними непросто бороться. Понятно, что мы живем в эпоху постмодернизма, но интерес “Последнего богатыря” в том, чтобы, опираясь на нашу культуру и сказочные миры, создать то, чего не было. Поэтому я очень рад, что у нас получается аутентичное волшебство — то, чем является русская сказка", — говорит Маслов.Премьера первого фильма франшизы состоялась в 2017 году. Две следующие ленты о приключениях героя и его друзей вышли в 2021 году.Ранее сообщалось о съемках спин-оффа проекта — полнометражного фильма "Финист. Первый богатырь". Премьеру картины запланировали на 1 января 2025 года.
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Елена Громова
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть
Режиссер "Вампиров средней полосы" снимет сериал по "Последнему богатырю"

Режиссер "Вампиров средней полосы" Антон Маслов снимет сериал по "Последнему богатырю"

© Walt Disney Pictures, 2017Кадр из фильма "Последний богатырь"
Кадр из фильма Последний богатырь
© Walt Disney Pictures, 2017
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Режиссер первого сезона "Вампиров средней полосы" Антон Маслов снимет сериал "Последний богатырь. Наследие", сообщили в пресс-службе проекта.
Это сиквел культовой франшизы о сыне Ильи Муромца, который притворялся магом, снимался в телешоу, пока не очутился в сказочном мире Белогорья.
© Фото : онлайн-кинотеатр STARTЭскиз обновленного Белогорья
Эскиз обновленного Белогорья - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : онлайн-кинотеатр START
Эскиз обновленного Белогорья
События в шоу развернутся через 20 лет после финала третьего фильма. Съемки стартуют этим летом. Над сериалом работают телеканал "Россия", онлайн-кинотеатр START.
«
"Зритель уже видел большие фантастические истории — “Властелина колец”, “Гарри Поттера”, “Игру престолов”. Придумано и реализовано много талантливых идей. С ними непросто бороться. Понятно, что мы живем в эпоху постмодернизма, но интерес “Последнего богатыря” в том, чтобы, опираясь на нашу культуру и сказочные миры, создать то, чего не было. Поэтому я очень рад, что у нас получается аутентичное волшебство — то, чем является русская сказка", — говорит Маслов.
Премьера первого фильма франшизы состоялась в 2017 году. Две следующие ленты о приключениях героя и его друзей вышли в 2021 году.
Ранее сообщалось о съемках спин-оффа проекта — полнометражного фильма "Финист. Первый богатырь". Премьеру картины запланировали на 1 января 2025 года.
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