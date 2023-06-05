https://ria.ru/20230605/serial-1876228273.html

Режиссер "Вампиров средней полосы" снимет сериал по "Последнему богатырю"

Режиссер "Вампиров средней полосы" снимет сериал по "Последнему богатырю" - РИА Новости, 05.06.2023

Режиссер "Вампиров средней полосы" снимет сериал по "Последнему богатырю"

Режиссер первого сезона "Вампиров средней полосы" Антон Маслов снимет сериал "Последний богатырь. Наследие", сообщили в пресс-службе проекта. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T15:44

2023-06-05T15:44

2023-06-05T15:44

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Режиссер первого сезона "Вампиров средней полосы" Антон Маслов снимет сериал "Последний богатырь. Наследие", сообщили в пресс-службе проекта. Это сиквел культовой франшизы о сыне Ильи Муромца, который притворялся магом, снимался в телешоу, пока не очутился в сказочном мире Белогорья. События в шоу развернутся через 20 лет после финала третьего фильма. Съемки стартуют этим летом. Над сериалом работают телеканал "Россия", онлайн-кинотеатр START. "Зритель уже видел большие фантастические истории — “Властелина колец”, “Гарри Поттера”, “Игру престолов”. Придумано и реализовано много талантливых идей. С ними непросто бороться. Понятно, что мы живем в эпоху постмодернизма, но интерес “Последнего богатыря” в том, чтобы, опираясь на нашу культуру и сказочные миры, создать то, чего не было. Поэтому я очень рад, что у нас получается аутентичное волшебство — то, чем является русская сказка", — говорит Маслов.Премьера первого фильма франшизы состоялась в 2017 году. Две следующие ленты о приключениях героя и его друзей вышли в 2021 году.Ранее сообщалось о съемках спин-оффа проекта — полнометражного фильма "Финист. Первый богатырь". Премьеру картины запланировали на 1 января 2025 года.

https://ria.ru/20230426/kino-1867958749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть