https://ria.ru/20230410/kino-1864177713.html

СМИ назвало дату релиза спин-оффа "Последнего богатыря"

СМИ назвало дату релиза спин-оффа "Последнего богатыря" - РИА Новости, 10.04.2023

СМИ назвало дату релиза спин-оффа "Последнего богатыря"

Фильм "Финист. Первый богатырь" выйдет в прокат 1 января 2025 года. Информация появилась на сайте "Бюллетень кинопрокатчика". РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:30

2023-04-10T11:30

2023-04-10T11:30

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Фильм "Финист. Первый богатырь" выйдет в прокат 1 января 2025 года. Информация появилась на сайте "Бюллетень кинопрокатчика". Это спин-офф франшизы "Последний богатырь". В центре история Финиста Ясного Сокола. Герой Белогорья отправится спасать Красавицу, заточенную в башне на краю света. В "Последнем богатыре" Финиста играл Кирилл Зайцев. Зрители также знают его по фильмам "Серебряные коньки" и "Движение вверх". По данным Кинопоиска, он же воплотит образ персонажа и в сольном проекте. В актерском составе картины также значится Юлия Пересильд. Первый фильм франшизы вышел в 2017 году. Главным героем был Иван Найдёнов (Виктор Хориняк). Он жил в столице. Назывался белым магом Светозаром и участвовал в телешоу. Пока однажды не узнал, что его отец — богатырь Илья Муромец. Две следующие ленты о приключениях героя и его друзей вышли в 2021 году.

https://ria.ru/20230410/kino-1864164118.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , юлия пересильд, илья муромец