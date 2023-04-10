https://ria.ru/20230410/kino-1864177713.html
СМИ назвало дату релиза спин-оффа "Последнего богатыря"
СМИ назвало дату релиза спин-оффа "Последнего богатыря" - РИА Новости, 10.04.2023
СМИ назвало дату релиза спин-оффа "Последнего богатыря"
Фильм "Финист. Первый богатырь" выйдет в прокат 1 января 2025 года. Информация появилась на сайте "Бюллетень кинопрокатчика". РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:30
2023-04-10T11:30
2023-04-10T11:30
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Фильм "Финист. Первый богатырь" выйдет в прокат 1 января 2025 года. Информация появилась на сайте "Бюллетень кинопрокатчика". Это спин-офф франшизы "Последний богатырь". В центре история Финиста Ясного Сокола. Герой Белогорья отправится спасать Красавицу, заточенную в башне на краю света. В "Последнем богатыре" Финиста играл Кирилл Зайцев. Зрители также знают его по фильмам "Серебряные коньки" и "Движение вверх". По данным Кинопоиска, он же воплотит образ персонажа и в сольном проекте. В актерском составе картины также значится Юлия Пересильд. Первый фильм франшизы вышел в 2017 году. Главным героем был Иван Найдёнов (Виктор Хориняк). Он жил в столице. Назывался белым магом Светозаром и участвовал в телешоу. Пока однажды не узнал, что его отец — богатырь Илья Муромец. Две следующие ленты о приключениях героя и его друзей вышли в 2021 году.
https://ria.ru/20230410/kino-1864164118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , юлия пересильд, илья муромец
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , Юлия Пересильд, Илья Муромец
СМИ назвало дату релиза спин-оффа "Последнего богатыря"
"Бюллетень кинопрокатчика": спин-офф "Последнего богатыря" выйдет в 2025 году