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СМИ назвало дату релиза спин-оффа "Последнего богатыря" - РИА Новости, 10.04.2023
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Культура
 
11:30 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/kino-1864177713.html
СМИ назвало дату релиза спин-оффа "Последнего богатыря"
СМИ назвало дату релиза спин-оффа "Последнего богатыря" - РИА Новости, 10.04.2023
СМИ назвало дату релиза спин-оффа "Последнего богатыря"
Фильм "Финист. Первый богатырь" выйдет в прокат 1 января 2025 года. Информация появилась на сайте "Бюллетень кинопрокатчика". РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:30
2023-04-10T11:30
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кино и сериалы
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юлия пересильд
илья муромец
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Фильм "Финист. Первый богатырь" выйдет в прокат 1 января 2025 года. Информация появилась на сайте "Бюллетень кинопрокатчика". Это спин-офф франшизы "Последний богатырь". В центре история Финиста Ясного Сокола. Герой Белогорья отправится спасать Красавицу, заточенную в башне на краю света. В "Последнем богатыре" Финиста играл Кирилл Зайцев. Зрители также знают его по фильмам "Серебряные коньки" и "Движение вверх". По данным Кинопоиска, он же воплотит образ персонажа и в сольном проекте. В актерском составе картины также значится Юлия Пересильд. Первый фильм франшизы вышел в 2017 году. Главным героем был Иван Найдёнов (Виктор Хориняк). Он жил в столице. Назывался белым магом Светозаром и участвовал в телешоу. Пока однажды не узнал, что его отец — богатырь Илья Муромец. Две следующие ленты о приключениях героя и его друзей вышли в 2021 году.
https://ria.ru/20230410/kino-1864164118.html
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Елена Громова
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , юлия пересильд, илья муромец
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , Юлия Пересильд, Илья Муромец
СМИ назвало дату релиза спин-оффа "Последнего богатыря"

"Бюллетень кинопрокатчика": спин-офф "Последнего богатыря" выйдет в 2025 году

© Телеканал "Россия 1"/Walt Disney PicturesКадр из фильма "Последний богатырь: Корень зла"
Кадр из фильма Последний богатырь: Корень зла
© Телеканал "Россия 1"/Walt Disney Pictures
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Фильм "Финист. Первый богатырь" выйдет в прокат 1 января 2025 года. Информация появилась на сайте "Бюллетень кинопрокатчика".
Это спин-офф франшизы "Последний богатырь". В центре история Финиста Ясного Сокола. Герой Белогорья отправится спасать Красавицу, заточенную в башне на краю света.
В "Последнем богатыре" Финиста играл Кирилл Зайцев. Зрители также знают его по фильмам "Серебряные коньки" и "Движение вверх". По данным Кинопоиска, он же воплотит образ персонажа и в сольном проекте.
В актерском составе картины также значится Юлия Пересильд.
Первый фильм франшизы вышел в 2017 году. Главным героем был Иван Найдёнов (Виктор Хориняк). Он жил в столице. Назывался белым магом Светозаром и участвовал в телешоу. Пока однажды не узнал, что его отец — богатырь Илья Муромец. Две следующие ленты о приключениях героя и его друзей вышли в 2021 году.
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КультураНовости культурыКино и сериалычто посмотретьЮлия ПересильдИлья Муромец
 
 
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