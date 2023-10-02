https://ria.ru/20231002/svetlakov-1899939095.html

"Беляков возвращается": стартовали съемки нового скетч-шоу со Светлаковым

"Беляков возвращается": стартовали съемки нового скетч-шоу со Светлаковым - РИА Новости, 02.10.2023

"Беляков возвращается": стартовали съемки нового скетч-шоу со Светлаковым

Стартовали съемки нового скетч-шоу "Светлаков +" с комиком и актером Сергеем Светлаковым в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T13:48

2023-10-02T13:48

2023-10-02T16:17

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Стартовали съемки нового скетч-шоу "Светлаков +" с комиком и актером Сергеем Светлаковым в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ. "Для меня съемки нового шоу – это настоящий вызов, как актерский, так и продюсерский. С 1 октября до середины декабря будут оживать новые образы, воскресать народные любимцы…да прибудет с нами сила!" — приводят слова Светлакова на канале. Отмечается, что в новом проекте зрители увидят семь персонажей в исполнении актера: четыре новых, а также три, которые полюбились зрителям ранее. Например, одним из новых героев станет блогер-экстремал по имени Рихард. Он приедет в Россию из Германии, чтобы понять эту "загадочную страну". Из культовых персонажей зрителей ждет встреча с Сергеем Юрьевичем Беляковым. Он по-прежнему живет в Таганроге и любит разговаривать с телевизором. В "Светлаков +" появятся и приглашенные звезды: комик Демис Карибидис и актриса Ирина Розанова. Дата выхода скетч-шоу пока не объявлена.

https://ria.ru/20230703/svetlakov-1881870316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, россия, ирина розанова, германия, сергей светлаков, знаменитости