"Беляков возвращается": стартовали съемки нового скетч-шоу со Светлаковым

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Стартовали съемки нового скетч-шоу "Светлаков +" с комиком и актером Сергеем Светлаковым в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ. "Для меня съемки нового шоу – это настоящий вызов, как актерский, так и продюсерский. С 1 октября до середины декабря будут оживать новые образы, воскресать народные любимцы…да прибудет с нами сила!" — приводят слова Светлакова на канале. Отмечается, что в новом проекте зрители увидят семь персонажей в исполнении актера: четыре новых, а также три, которые полюбились зрителям ранее. Например, одним из новых героев станет блогер-экстремал по имени Рихард. Он приедет в Россию из Германии, чтобы понять эту "загадочную страну". Из культовых персонажей зрителей ждет встреча с Сергеем Юрьевичем Беляковым. Он по-прежнему живет в Таганроге и любит разговаривать с телевизором. В "Светлаков +" появятся и приглашенные звезды: комик Демис Карибидис и актриса Ирина Розанова. Дата выхода скетч-шоу пока не объявлена.
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Стартовали съемки нового скетч-шоу "Светлаков +" с комиком и актером Сергеем Светлаковым в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.
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"Для меня съемки нового шоу – это настоящий вызов, как актерский, так и продюсерский. С 1 октября до середины декабря будут оживать новые образы, воскресать народные любимцы…да прибудет с нами сила!" — приводят слова Светлакова на канале.
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