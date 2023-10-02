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"Беляков возвращается": стартовали съемки нового скетч-шоу со Светлаковым - РИА Новости, 02.10.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
13:48 02.10.2023 (обновлено: 16:17 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/svetlakov-1899939095.html
"Беляков возвращается": стартовали съемки нового скетч-шоу со Светлаковым
"Беляков возвращается": стартовали съемки нового скетч-шоу со Светлаковым - РИА Новости, 02.10.2023
"Беляков возвращается": стартовали съемки нового скетч-шоу со Светлаковым
Стартовали съемки нового скетч-шоу "Светлаков +" с комиком и актером Сергеем Светлаковым в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:48
2023-10-02T16:17
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Стартовали съемки нового скетч-шоу "Светлаков +" с комиком и актером Сергеем Светлаковым в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ. "Для меня съемки нового шоу – это настоящий вызов, как актерский, так и продюсерский. С 1 октября до середины декабря будут оживать новые образы, воскресать народные любимцы…да прибудет с нами сила!" — приводят слова Светлакова на канале. Отмечается, что в новом проекте зрители увидят семь персонажей в исполнении актера: четыре новых, а также три, которые полюбились зрителям ранее. Например, одним из новых героев станет блогер-экстремал по имени Рихард. Он приедет в Россию из Германии, чтобы понять эту "загадочную страну". Из культовых персонажей зрителей ждет встреча с Сергеем Юрьевичем Беляковым. Он по-прежнему живет в Таганроге и любит разговаривать с телевизором. В "Светлаков +" появятся и приглашенные звезды: комик Демис Карибидис и актриса Ирина Розанова. Дата выхода скетч-шоу пока не объявлена.
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новости шоу-бизнеса, россия, ирина розанова, германия, сергей светлаков, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Россия, Ирина Розанова, Германия, Сергей Светлаков, Знаменитости
"Беляков возвращается": стартовали съемки нового скетч-шоу со Светлаковым

Сергей Светлаков рассказал, что съемки в новом скетч-шоу стали для него вызовом

© Фото : Предоставлены пресс-службой телеканала ТНТСтарт съемок "Светлаков+"
Старт съемок Светлаков+ - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Фото : Предоставлены пресс-службой телеканала ТНТ
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Стартовали съемки нового скетч-шоу "Светлаков +" с комиком и актером Сергеем Светлаковым в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.
«
"Для меня съемки нового шоу – это настоящий вызов, как актерский, так и продюсерский. С 1 октября до середины декабря будут оживать новые образы, воскресать народные любимцы…да прибудет с нами сила!" — приводят слова Светлакова на канале.
© Фото : Предоставлены пресс-службой телеканала ТНТСтарт съемок "Светлаков+"
Старт съемок Светлаков+
Старт съемок "Светлаков+"
© Фото : Предоставлены пресс-службой телеканала ТНТ
1 из 2
© Фото : Предоставлены пресс-службой телеканала ТНТСтарт съемок "Светлаков+"
Старт съемок Светлаков+
Старт съемок "Светлаков+"
© Фото : Предоставлены пресс-службой телеканала ТНТ
2 из 2
Старт съемок "Светлаков+"
© Фото : Предоставлены пресс-службой телеканала ТНТ
1 из 2
Старт съемок "Светлаков+"
© Фото : Предоставлены пресс-службой телеканала ТНТ
2 из 2
Отмечается, что в новом проекте зрители увидят семь персонажей в исполнении актера: четыре новых, а также три, которые полюбились зрителям ранее.
Например, одним из новых героев станет блогер-экстремал по имени Рихард. Он приедет в Россию из Германии, чтобы понять эту "загадочную страну".
Из культовых персонажей зрителей ждет встреча с Сергеем Юрьевичем Беляковым. Он по-прежнему живет в Таганроге и любит разговаривать с телевизором.
В "Светлаков +" появятся и приглашенные звезды: комик Демис Карибидис и актриса Ирина Розанова.
Дата выхода скетч-шоу пока не объявлена.
Актер Сергей Светлаков - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Шоумен Сергей Светлаков возвращается на ТНТ
3 июля, 11:39
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаРоссияИрина РозановаГерманияСергей СветлаковЗнаменитости
 
 
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