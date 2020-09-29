https://ria.ru/20200929/odnoklassniki-1577941278.html

Одноклассники создали виртуальные подарки в поддержку людей с аутизмом

Одноклассники и Центр "Антон тут рядом" запустили просветительский проект "Время думать об искусстве" в поддержку людей с аутизмом. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T13:26

2020-09-29T13:26

2020-09-29T13:27

одноклассники

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Одноклассники и Центр "Антон тут рядом" запустили просветительский <a href="http://museum.ok.ru/antontutryadom/" target="_blank">проект </a>"Время думать об искусстве" в поддержку людей с аутизмом.На витрине подарков ОК появится <a href="http://ok.ru/gifts/charity">специальная секция</a> с рисунками студентов Центра. В ней будут собраны шедевры Малевича, Рериха, Штейнберга, Ларионова, Кандинского, Гончаровой, Розановой и других художников. Каждый подарок будет сопровождаться информационным баннером о жизни людей с аутизмом.Пользователи ОК смогут бесплатно отправлять друг другу любой из этих подарков и таким образом помогать в распространении информации.Еще одной частью просветительской кампании "Время думать об искусстве" станет проект в группе Центра <u><a href="https://ok.ru/group/57949573873744">"Антон тут рядом"</a></u>. С 29 сентября в ОК будут выходить посты-карточки, которые развенчивают мифы об аутизме.

https://ria.ru/20200925/odnoklassniki-1577766149.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одноклассники