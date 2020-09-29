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https://ria.ru/20200929/odnoklassniki-1577941278.html
Одноклассники создали виртуальные подарки в поддержку людей с аутизмом
Одноклассники и Центр "Антон тут рядом" запустили просветительский проект "Время думать об искусстве" в поддержку людей с аутизмом. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T13:26
2020-09-29T13:27
одноклассники
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Одноклассники и Центр "Антон тут рядом" запустили просветительский <a href="http://museum.ok.ru/antontutryadom/" target="_blank">проект </a>"Время думать об искусстве" в поддержку людей с аутизмом.На витрине подарков ОК появится <a href="http://ok.ru/gifts/charity">специальная секция</a> с рисунками студентов Центра. В ней будут собраны шедевры Малевича, Рериха, Штейнберга, Ларионова, Кандинского, Гончаровой, Розановой и других художников. Каждый подарок будет сопровождаться информационным баннером о жизни людей с аутизмом.Пользователи ОК смогут бесплатно отправлять друг другу любой из этих подарков и таким образом помогать в распространении информации.Еще одной частью просветительской кампании "Время думать об искусстве" станет проект в группе Центра <u><a href="https://ok.ru/group/57949573873744">"Антон тут рядом"</a></u>. С 29 сентября в ОК будут выходить посты-карточки, которые развенчивают мифы об аутизме.
https://ria.ru/20200925/odnoklassniki-1577766149.html
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60
одноклассники

Одноклассники создали виртуальные подарки в поддержку людей с аутизмом

13:26 29.09.2020 (обновлено: 13:27 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтраница социальной сети "Одноклассники"
Страница социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Одноклассники и Центр "Антон тут рядом" запустили просветительский проект "Время думать об искусстве" в поддержку людей с аутизмом.
На витрине подарков ОК появится специальная секция с рисунками студентов Центра. В ней будут собраны шедевры Малевича, Рериха, Штейнберга, Ларионова, Кандинского, Гончаровой, Розановой и других художников. Каждый подарок будет сопровождаться информационным баннером о жизни людей с аутизмом.
Пользователи ОК смогут бесплатно отправлять друг другу любой из этих подарков и таким образом помогать в распространении информации.
Страница социальной сети Одноклассники на экране смартфона. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 13:43
Одноклассники исполнят мечту пользователя
Еще одной частью просветительской кампании "Время думать об искусстве" станет проект в группе Центра "Антон тут рядом". С 29 сентября в ОК будут выходить посты-карточки, которые развенчивают мифы об аутизме.
 
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