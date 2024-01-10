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Стоянов, Боярская и Нагиев: какие сериалы со звездами ждать на ТВ - РИА Новости, 10.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 10.01.2024 (обновлено: 08:03 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/serialy-1918287204.html
Стоянов, Боярская и Нагиев: какие сериалы со звездами ждать на ТВ
Стоянов, Боярская и Нагиев: какие сериалы со звездами ждать на ТВ - РИА Новости, 10.01.2024
Стоянов, Боярская и Нагиев: какие сериалы со звездами ждать на ТВ
По телевидению в этом году покажут российские комедийные сериалы, посвящение историческим личностям, и захватывающие детективы. О самых интересных проектах со... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T08:00
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культура
кино и сериалы
нтв (телеканал)
елизавета боярская
екатерина ii
павел деревянко
первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Анастасия Силкина. По телевидению в этом году покажут российские комедийные сериалы, посвящение историческим личностям, и захватывающие детективы. О самых интересных проектах со звездами в главных ролях — в материале РИА Новости.Комедии с Деревянко, Стояновым и НагиевымПавел Деревянко сыграет на СТС самого себя в комедии "Михайло Васильевич меняет профессию".Сюжет такой: актер для подготовки к роли Ломоносова отправляется на родину ученого в Холмогоры и селится в семье Беловых, глава которой зарабатывает на жизнь физическим трудом и ненавидит гламурных знаменитостей. Вместо погружения в быт поморов артист попадает в череду проблем семейства и всего города.&quot;Непривычно играть героя с моим именем, ведь это не совсем я, поэтому сначала даже запутался, — признался Павел Деревянко. — Но потом решил, что покажу иронично обобщенный образ артиста, с нескольких знакомых актеров сниму по чуть-чуть разных особенностей: речевых, поведенческих&quot;.Юрий Стоянов и Ирина Розанова тоже осваивают новые сферы деятельности — в сериале "Самозанятые" на телеканале "Россия".Заслуженного инженера детских игровых автоматов Олега отправили в отставку. Ему кажется, что в его возрасте найти приличную работу уже невозможно. Но любящая жена Лена убеждает, что все еще впереди. Супруги вместе борются за будущее, тестируют на себе самые неожиданные профессии и запускают разнообразные бизнесы: открывают кулинарную фирму, массажный салон, сдают комнату, выгуливают чужих собак и много чего еще.В приключенческой комедии СТС "Кто быстрее?" персонажи Дмитрия Нагиева, Ольги Медынич и Анны Банщиковой отправятся в путешествие на юг, чтобы найти бриллианты стоимостью миллиард рублей.Бывший зэк по прозвищу Кекчуп попадает в аварию. Теряя сознание, он рассказывает девяти незнакомцам про бриллианты и дает странные вводные: "Геленджик", "русалка". Решив, что Кекчуп умер, остальные пускаются в погоню за сокровищами, не зная, что их догоняют головорезы бывшей подельницы уголовника.Боярская в роли Екатерины II, Петренко — адмиралНа этот раз образ Екатерины Великой примерит Елизавета Боярская — в эфире Первого канала."Великая. Золотой век" повествует о становлении самодержицы, годах после коронации, наполненных не только победами и свершениями, но и потерями верных людей, дворцовыми интригами, происками врагов из-за границы.&quot;Екатерина — фигура, к которой уже не раз обращались в кинематографе, как в российском, так и в мировом, — говорит Елизавета Боярская. — Да, у нас тоже восстание Пугачева, княжна Тараканова, сложные отношения с сыном, фавориты. Оспа, чума в Москве. Но это взгляд именно режиссера Сергея Гинзбурга и определенной компании артистов&quot;.В военно-историческом фильме "Адмирал Кузнецов" заглавную роль командующего Военно-морским флотом СССР в Великую Отечественную войну исполнил Игорь Петренко.Николаю Кузнецову, умному и тонкому стратегу, бережно относящемуся к жизни каждого матроса, неизменно удается выйти победителем из самых сложных ситуаций. Премьера многосерийного фильма состоится на "России".События Крымской весныВ основе детективной драмы "10 дней до весны", которую покажут на НТВ, — реальные события 2014-го. В главных ролях — Александр Голубев, Петр Рыков, Карина Андоленко.Замкомандира симферопольского "Беркута" Николай Жилин, его брат, московский хирург Андрей, и сестра, преподаватель гимназии Наталья, приезжают на похороны отца. Между ними разгорается конфликт из-за дома на берегу моря. Параллельно герои попадают в водоворот исторических событий.&quot;Обстоятельства, в которых оказалась семья Жилиных, заставляют вспомнить о самом главном в жизни каждого&quot;, — отмечает Петр Рыков.Детективные историиДля любителей ретро-детективов — новые эпизоды сериала "Шифр".Подруги, работавшие в спецотделе ГРУ, продолжают расследования. Теперь они — в аналитическом подразделении при МВД. Девушек отправляют в Кисловодск, где погиб видный партийный работник, — его загрызли собственные собаки. В предсмертной записке он обвинил человека, погибшего много лет назад.&quot;Секрет успеха проекта и его долгой жизни в эфире Первого канала — в очаровательных главных героинях, — считает актриса Екатерина Вилкова. — Им веришь. И сюжет всегда полон неожиданных поворотов&quot;.Действие шпионской драмы "ГДР" (НТВ) разворачивается в конце 1980-х. Разведчик Александр Нечаев оказывается в центре операции, организованной спецслужбами нескольких стран. За месяцы, проведенные в Берлине в момент слома всей послевоенной системы мироустройства, офицер сильно меняется. Он уже не знает, кто друг, а кто предатель, но продолжает отстаивать честь и интересы своей родины.&quot;Мы хотим, чтобы этот фильм дал возможность современному зрителю по-новому взглянуть на события, которые изменили судьбу не только ГДР, но и всей Европы, — говорит режиссер Сергей Попов. — И, конечно, разрушение стены и исчезновение ГДР напрямую повлияло на историю нашей страны. Для меня это не просто детектив, это взгляд в будущее через наше прошлое&quot;.В сериале снялись Александр Горбатов, Дарья Урсуляк, Татьяна Лютаева, Кирилл Зайцев и другие.
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Анастасия Силкина
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кино и сериалы, нтв (телеканал), елизавета боярская, екатерина ii, павел деревянко, первый канал (телеканал), вгтрк, стс (телеканал), юрий стоянов, ирина розанова, дмитрий нагиев, что посмотреть
Культура, Кино и сериалы, НТВ (телеканал), Елизавета Боярская, Екатерина II, Павел Деревянко, Первый канал (телеканал), ВГТРК, СТС (телеканал), Юрий Стоянов, Ирина Розанова, Дмитрий Нагиев, что посмотреть

Стоянов, Боярская и Нагиев: какие сериалы со звездами ждать на ТВ

© Фото : Первый каналНа съемках сериала "Великая. Золотой век"
На съемках сериала Великая. Золотой век - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : Первый канал
Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Анастасия Силкина. По телевидению в этом году покажут российские комедийные сериалы, посвящение историческим личностям, и захватывающие детективы. О самых интересных проектах со звездами в главных ролях — в материале РИА Новости.

Комедии с Деревянко, Стояновым и Нагиевым

Павел Деревянко сыграет на СТС самого себя в комедии "Михайло Васильевич меняет профессию".
© Фото : СТСПавел Деревянко на съемках сериала "Михайло Васильевич меняет профессию"
На съемках сериала Михайло Васильевич меняет профессию - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : СТС
Павел Деревянко на съемках сериала "Михайло Васильевич меняет профессию"
Сюжет такой: актер для подготовки к роли Ломоносова отправляется на родину ученого в Холмогоры и селится в семье Беловых, глава которой зарабатывает на жизнь физическим трудом и ненавидит гламурных знаменитостей. Вместо погружения в быт поморов артист попадает в череду проблем семейства и всего города.
© Фото : СТС

На съемках сериала "Михайло Васильевич меняет профессию"

На съемках сериала Михайло Васильевич меняет профессию

На съемках сериала "Михайло Васильевич меняет профессию"

© Фото : СТС
1 из 3
© Фото : СТС

На съемках проекта "Михайло Васильевич меняет профессию"

На съемках сериала Михайло Васильевич меняет профессию

На съемках проекта "Михайло Васильевич меняет профессию"

© Фото : СТС
2 из 3
© Фото : СТС

Сериал "Михайло Васильевич меняет профессию"

На съемках сериала Михайло Васильевич меняет профессию

Сериал "Михайло Васильевич меняет профессию"

© Фото : СТС
3 из 3

На съемках сериала "Михайло Васильевич меняет профессию"

© Фото : СТС
1 из 3

На съемках проекта "Михайло Васильевич меняет профессию"

© Фото : СТС
2 из 3

Сериал "Михайло Васильевич меняет профессию"

© Фото : СТС
3 из 3
«

"Непривычно играть героя с моим именем, ведь это не совсем я, поэтому сначала даже запутался, — признался Павел Деревянко. — Но потом решил, что покажу иронично обобщенный образ артиста, с нескольких знакомых актеров сниму по чуть-чуть разных особенностей: речевых, поведенческих".

Юрий Стоянов и Ирина Розанова тоже осваивают новые сферы деятельности — в сериале "Самозанятые" на телеканале "Россия".
© Фото : Телеканал "Россия"

Юрий Стоянов на съемках сериала "Самозанятые"

На съемках сериала Самозанятые

Юрий Стоянов на съемках сериала "Самозанятые"

© Фото : Телеканал "Россия"
1 из 3
© Фото : Телеканал "Россия"

Ирина Розанова на съемках сериала "Самозанятые"

На съемках сериала Самозанятые

Ирина Розанова на съемках сериала "Самозанятые"

© Фото : Телеканал "Россия"
2 из 3
© Фото : Телеканал "Россия"На съемках сериала "Самозанятые"
На съемках сериала Самозанятые
На съемках сериала "Самозанятые"
© Фото : Телеканал "Россия"
3 из 3

Юрий Стоянов на съемках сериала "Самозанятые"

© Фото : Телеканал "Россия"
1 из 3

Ирина Розанова на съемках сериала "Самозанятые"

© Фото : Телеканал "Россия"
2 из 3
На съемках сериала "Самозанятые"
© Фото : Телеканал "Россия"
3 из 3
Заслуженного инженера детских игровых автоматов Олега отправили в отставку. Ему кажется, что в его возрасте найти приличную работу уже невозможно. Но любящая жена Лена убеждает, что все еще впереди. Супруги вместе борются за будущее, тестируют на себе самые неожиданные профессии и запускают разнообразные бизнесы: открывают кулинарную фирму, массажный салон, сдают комнату, выгуливают чужих собак и много чего еще.
В приключенческой комедии СТС "Кто быстрее?" персонажи Дмитрия Нагиева, Ольги Медынич и Анны Банщиковой отправятся в путешествие на юг, чтобы найти бриллианты стоимостью миллиард рублей.
© Фото : СТСНа съемках сериала "Кто быстрее"
На съемках сериала Кто быстрее
На съемках сериала "Кто быстрее"
© Фото : СТС
1 из 3
© Фото : СТС

Сериал "Кто быстрее"

На съемках сериала Кто быстрее

Сериал "Кто быстрее"

© Фото : СТС
2 из 3
© Фото : СТС

На съемках проекта "Кто быстрее"

На съемках сериала Кто быстрее

На съемках проекта "Кто быстрее"

© Фото : СТС
3 из 3
На съемках сериала "Кто быстрее"
© Фото : СТС
1 из 3

Сериал "Кто быстрее"

© Фото : СТС
2 из 3

На съемках проекта "Кто быстрее"

© Фото : СТС
3 из 3
Бывший зэк по прозвищу Кекчуп попадает в аварию. Теряя сознание, он рассказывает девяти незнакомцам про бриллианты и дает странные вводные: "Геленджик", "русалка". Решив, что Кекчуп умер, остальные пускаются в погоню за сокровищами, не зная, что их догоняют головорезы бывшей подельницы уголовника.

Боярская в роли Екатерины II, Петренко — адмирал

На этот раз образ Екатерины Великой примерит Елизавета Боярская — в эфире Первого канала.
© Фото : Первый каналЕлизавета Боярская на съемках сериала "Великая. Золотой век"
На съемках сериала Великая. Золотой век - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : Первый канал
Елизавета Боярская на съемках сериала "Великая. Золотой век"
"Великая. Золотой век" повествует о становлении самодержицы, годах после коронации, наполненных не только победами и свершениями, но и потерями верных людей, дворцовыми интригами, происками врагов из-за границы.
© Фото : Первый каналНа съемках сериала "Великая. Золотой век"
На съемках сериала Великая. Золотой век
На съемках сериала "Великая. Золотой век"
© Фото : Первый канал
1 из 3
© Фото : Первый канал

Сериал "Великая. Золотой век"

На съемках сериала Великая. Золотой век

Сериал "Великая. Золотой век"

© Фото : Первый канал
2 из 3
© Фото : Первый канал

На съемках проекта "Великая. Золотой век"

На съемках сериала Великая. Золотой век

На съемках проекта "Великая. Золотой век"

© Фото : Первый канал
3 из 3
На съемках сериала "Великая. Золотой век"
© Фото : Первый канал
1 из 3

Сериал "Великая. Золотой век"

© Фото : Первый канал
2 из 3

На съемках проекта "Великая. Золотой век"

© Фото : Первый канал
3 из 3
«

"Екатерина — фигура, к которой уже не раз обращались в кинематографе, как в российском, так и в мировом, — говорит Елизавета Боярская. — Да, у нас тоже восстание Пугачева, княжна Тараканова, сложные отношения с сыном, фавориты. Оспа, чума в Москве. Но это взгляд именно режиссера Сергея Гинзбурга и определенной компании артистов".

В военно-историческом фильме "Адмирал Кузнецов" заглавную роль командующего Военно-морским флотом СССР в Великую Отечественную войну исполнил Игорь Петренко.
© Фото : Телеканал "Россия"

Игорь Петренко на съемках сериала "Адмирал Кузнецов"

На съемках сериала Адмирал Кузнецов

Игорь Петренко на съемках сериала "Адмирал Кузнецов"

© Фото : Телеканал "Россия"
1 из 3
© Фото : Телеканал "Россия"На съемках сериала "Адмирал Кузнецов"
На съемках сериала Адмирал Кузнецов
На съемках сериала "Адмирал Кузнецов"
© Фото : Телеканал "Россия"
2 из 3
© Фото : Телеканал "Россия"

На съемках проекта "Адмирал Кузнецов"

На съемках сериала Адмирал Кузнецов

На съемках проекта "Адмирал Кузнецов"

© Фото : Телеканал "Россия"
3 из 3

Игорь Петренко на съемках сериала "Адмирал Кузнецов"

© Фото : Телеканал "Россия"
1 из 3
На съемках сериала "Адмирал Кузнецов"
© Фото : Телеканал "Россия"
2 из 3

На съемках проекта "Адмирал Кузнецов"

© Фото : Телеканал "Россия"
3 из 3
Николаю Кузнецову, умному и тонкому стратегу, бережно относящемуся к жизни каждого матроса, неизменно удается выйти победителем из самых сложных ситуаций.
Премьера многосерийного фильма состоится на "России".

События Крымской весны

В основе детективной драмы "10 дней до весны", которую покажут на НТВ, — реальные события 2014-го. В главных ролях — Александр Голубев, Петр Рыков, Карина Андоленко.
© Фото : НТВНа съемках сериала "10 дней до весны"
На съемках сериала 10 дней до весны - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : НТВ
На съемках сериала "10 дней до весны"
Замкомандира симферопольского "Беркута" Николай Жилин, его брат, московский хирург Андрей, и сестра, преподаватель гимназии Наталья, приезжают на похороны отца. Между ними разгорается конфликт из-за дома на берегу моря. Параллельно герои попадают в водоворот исторических событий.
© Фото : НТВНа съемках сериала "10 дней до весны"
На съемках сериала 10 дней до весны
На съемках сериала "10 дней до весны"
© Фото : НТВ
1 из 3
© Фото : НТВ

На съемках проекта "10 дней до весны"

На съемках сериала 10 дней до весны

На съемках проекта "10 дней до весны"

© Фото : НТВ
2 из 3
© Фото : НТВ

Сериал "10 дней до весны"

На съемках сериала 10 дней до весны

Сериал "10 дней до весны"

© Фото : НТВ
3 из 3
На съемках сериала "10 дней до весны"
© Фото : НТВ
1 из 3

На съемках проекта "10 дней до весны"

© Фото : НТВ
2 из 3

Сериал "10 дней до весны"

© Фото : НТВ
3 из 3
«

"Обстоятельства, в которых оказалась семья Жилиных, заставляют вспомнить о самом главном в жизни каждого", — отмечает Петр Рыков.

Детективные истории

Для любителей ретро-детективов — новые эпизоды сериала "Шифр".
© Фото : Первый каналНа съемках сериала "Шифр 4"
На съемках сериала Шифр 4 - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : Первый канал
На съемках сериала "Шифр 4"
Подруги, работавшие в спецотделе ГРУ, продолжают расследования. Теперь они — в аналитическом подразделении при МВД. Девушек отправляют в Кисловодск, где погиб видный партийный работник, — его загрызли собственные собаки. В предсмертной записке он обвинил человека, погибшего много лет назад.
© Фото : Первый каналНа съемках сериала "Шифр 4"
На съемках сериала Шифр 4
На съемках сериала "Шифр 4"
© Фото : Первый канал
1 из 3
© Фото : Первый канал

Сериал "Шифр 4"

На съемках сериала Шифр 4

Сериал "Шифр 4"

© Фото : Первый канал
2 из 3
© Фото : Первый канал

На съемках проекта "Шифр 4"

На съемках сериала Шифр 4

На съемках проекта "Шифр 4"

© Фото : Первый канал
3 из 3
На съемках сериала "Шифр 4"
© Фото : Первый канал
1 из 3

Сериал "Шифр 4"

© Фото : Первый канал
2 из 3

На съемках проекта "Шифр 4"

© Фото : Первый канал
3 из 3
«

"Секрет успеха проекта и его долгой жизни в эфире Первого канала — в очаровательных главных героинях, — считает актриса Екатерина Вилкова. — Им веришь. И сюжет всегда полон неожиданных поворотов".

Действие шпионской драмы "ГДР" (НТВ) разворачивается в конце 1980-х. Разведчик Александр Нечаев оказывается в центре операции, организованной спецслужбами нескольких стран. За месяцы, проведенные в Берлине в момент слома всей послевоенной системы мироустройства, офицер сильно меняется. Он уже не знает, кто друг, а кто предатель, но продолжает отстаивать честь и интересы своей родины.
© Фото : НТВНа съемках сериала "ГДР"
На съемках сериала ГДР - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : НТВ
На съемках сериала "ГДР"
«

"Мы хотим, чтобы этот фильм дал возможность современному зрителю по-новому взглянуть на события, которые изменили судьбу не только ГДР, но и всей Европы, — говорит режиссер Сергей Попов. — И, конечно, разрушение стены и исчезновение ГДР напрямую повлияло на историю нашей страны. Для меня это не просто детектив, это взгляд в будущее через наше прошлое".

© Фото : НТВНа съемках сериала "ГДР"
На съемках сериала ГДР
На съемках сериала "ГДР"
© Фото : НТВ
1 из 3
© Фото : НТВ

На съемках проекта "ГДР"

На съемках сериала ГДР

На съемках проекта "ГДР"

© Фото : НТВ
2 из 3
© Фото : НТВ

Сериал "ГДР"

На съемках сериала ГДР

Сериал "ГДР"

© Фото : НТВ
3 из 3
На съемках сериала "ГДР"
© Фото : НТВ
1 из 3

На съемках проекта "ГДР"

© Фото : НТВ
2 из 3

Сериал "ГДР"

© Фото : НТВ
3 из 3
В сериале снялись Александр Горбатов, Дарья Урсуляк, Татьяна Лютаева, Кирилл Зайцев и другие.
На съемках сериала Последний богатырь. Наследие - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Смешно, страшно, романтично: самые ожидаемые сериалы-2024
8 января, 08:00
 
КультураКино и сериалыНТВ (телеканал)Елизавета БоярскаяЕкатерина IIПавел ДеревянкоПервый канал (телеканал)ВГТРКСТС (телеканал)Юрий СтояновИрина РозановаДмитрий Нагиевчто посмотреть
 
 
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