https://ria.ru/20240110/serialy-1918287204.html

Стоянов, Боярская и Нагиев: какие сериалы со звездами ждать на ТВ

Стоянов, Боярская и Нагиев: какие сериалы со звездами ждать на ТВ - РИА Новости, 10.01.2024

Стоянов, Боярская и Нагиев: какие сериалы со звездами ждать на ТВ

По телевидению в этом году покажут российские комедийные сериалы, посвящение историческим личностям, и захватывающие детективы. О самых интересных проектах со... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T08:00

2024-01-10T08:00

2024-01-10T08:03

культура

кино и сериалы

нтв (телеканал)

елизавета боярская

екатерина ii

павел деревянко

первый канал (телеканал)

вгтрк

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Анастасия Силкина. По телевидению в этом году покажут российские комедийные сериалы, посвящение историческим личностям, и захватывающие детективы. О самых интересных проектах со звездами в главных ролях — в материале РИА Новости.Комедии с Деревянко, Стояновым и НагиевымПавел Деревянко сыграет на СТС самого себя в комедии "Михайло Васильевич меняет профессию".Сюжет такой: актер для подготовки к роли Ломоносова отправляется на родину ученого в Холмогоры и селится в семье Беловых, глава которой зарабатывает на жизнь физическим трудом и ненавидит гламурных знаменитостей. Вместо погружения в быт поморов артист попадает в череду проблем семейства и всего города."Непривычно играть героя с моим именем, ведь это не совсем я, поэтому сначала даже запутался, — признался Павел Деревянко. — Но потом решил, что покажу иронично обобщенный образ артиста, с нескольких знакомых актеров сниму по чуть-чуть разных особенностей: речевых, поведенческих".Юрий Стоянов и Ирина Розанова тоже осваивают новые сферы деятельности — в сериале "Самозанятые" на телеканале "Россия".Заслуженного инженера детских игровых автоматов Олега отправили в отставку. Ему кажется, что в его возрасте найти приличную работу уже невозможно. Но любящая жена Лена убеждает, что все еще впереди. Супруги вместе борются за будущее, тестируют на себе самые неожиданные профессии и запускают разнообразные бизнесы: открывают кулинарную фирму, массажный салон, сдают комнату, выгуливают чужих собак и много чего еще.В приключенческой комедии СТС "Кто быстрее?" персонажи Дмитрия Нагиева, Ольги Медынич и Анны Банщиковой отправятся в путешествие на юг, чтобы найти бриллианты стоимостью миллиард рублей.Бывший зэк по прозвищу Кекчуп попадает в аварию. Теряя сознание, он рассказывает девяти незнакомцам про бриллианты и дает странные вводные: "Геленджик", "русалка". Решив, что Кекчуп умер, остальные пускаются в погоню за сокровищами, не зная, что их догоняют головорезы бывшей подельницы уголовника.Боярская в роли Екатерины II, Петренко — адмиралНа этот раз образ Екатерины Великой примерит Елизавета Боярская — в эфире Первого канала."Великая. Золотой век" повествует о становлении самодержицы, годах после коронации, наполненных не только победами и свершениями, но и потерями верных людей, дворцовыми интригами, происками врагов из-за границы."Екатерина — фигура, к которой уже не раз обращались в кинематографе, как в российском, так и в мировом, — говорит Елизавета Боярская. — Да, у нас тоже восстание Пугачева, княжна Тараканова, сложные отношения с сыном, фавориты. Оспа, чума в Москве. Но это взгляд именно режиссера Сергея Гинзбурга и определенной компании артистов".В военно-историческом фильме "Адмирал Кузнецов" заглавную роль командующего Военно-морским флотом СССР в Великую Отечественную войну исполнил Игорь Петренко.Николаю Кузнецову, умному и тонкому стратегу, бережно относящемуся к жизни каждого матроса, неизменно удается выйти победителем из самых сложных ситуаций. Премьера многосерийного фильма состоится на "России".События Крымской весныВ основе детективной драмы "10 дней до весны", которую покажут на НТВ, — реальные события 2014-го. В главных ролях — Александр Голубев, Петр Рыков, Карина Андоленко.Замкомандира симферопольского "Беркута" Николай Жилин, его брат, московский хирург Андрей, и сестра, преподаватель гимназии Наталья, приезжают на похороны отца. Между ними разгорается конфликт из-за дома на берегу моря. Параллельно герои попадают в водоворот исторических событий."Обстоятельства, в которых оказалась семья Жилиных, заставляют вспомнить о самом главном в жизни каждого", — отмечает Петр Рыков.Детективные историиДля любителей ретро-детективов — новые эпизоды сериала "Шифр".Подруги, работавшие в спецотделе ГРУ, продолжают расследования. Теперь они — в аналитическом подразделении при МВД. Девушек отправляют в Кисловодск, где погиб видный партийный работник, — его загрызли собственные собаки. В предсмертной записке он обвинил человека, погибшего много лет назад."Секрет успеха проекта и его долгой жизни в эфире Первого канала — в очаровательных главных героинях, — считает актриса Екатерина Вилкова. — Им веришь. И сюжет всегда полон неожиданных поворотов".Действие шпионской драмы "ГДР" (НТВ) разворачивается в конце 1980-х. Разведчик Александр Нечаев оказывается в центре операции, организованной спецслужбами нескольких стран. За месяцы, проведенные в Берлине в момент слома всей послевоенной системы мироустройства, офицер сильно меняется. Он уже не знает, кто друг, а кто предатель, но продолжает отстаивать честь и интересы своей родины."Мы хотим, чтобы этот фильм дал возможность современному зрителю по-новому взглянуть на события, которые изменили судьбу не только ГДР, но и всей Европы, — говорит режиссер Сергей Попов. — И, конечно, разрушение стены и исчезновение ГДР напрямую повлияло на историю нашей страны. Для меня это не просто детектив, это взгляд в будущее через наше прошлое".В сериале снялись Александр Горбатов, Дарья Урсуляк, Татьяна Лютаева, Кирилл Зайцев и другие.

https://ria.ru/20240108/serialy-1917231901.html

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2024

Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

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