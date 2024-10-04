https://ria.ru/20241004/stoyanov-1975963208.html

Юрий Стоянов: боюсь поспешных откликов на то, что происходит в стране

Юрий Стоянов: боюсь поспешных откликов на то, что происходит в стране - РИА Новости, 04.10.2024

Юрий Стоянов: боюсь поспешных откликов на то, что происходит в стране

На телеканале "Россия" 6 октября начинается показ комедийного сериала нового формата "Фантазер". Эфир — только по воскресеньям, каждый эпизод — по полчаса... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T08:00

2024-10-04T08:00

2024-10-04T08:02

культура

москино

ирина розанова

кино и сериалы

что посмотреть

юрий стоянов

интервью - культура

россия-1 (телеканал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828641828_0:178:2049:1330_1920x0_80_0_0_dd77ab753c342afe46b103729e0a866f.jpg

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Анастасия Мельникова. На телеканале "Россия" 6 октября начинается показ комедийного сериала нового формата "Фантазер". Эфир — только по воскресеньям, каждый эпизод — по полчаса. Звезда проекта — мастер перевоплощений Юрий Стоянов. Это история о пожилом инженере, которого увольняют с работы, и он вынужден выживать, приспосабливаться к обстоятельствам. В интервью РИА Новости популярный актер рассказал, почему ему интереснее с молодыми, чего не хватает в новом кино, а также о том, как рождается юмор и уместен ли он в тяжелые времена.— Ваше мнение важно для аудитории, вы — человек, которого не только приятно, интересно наблюдать в кино, сериалах, телепрограммах. Вы, как мне кажется, сейчас некий ориентир. Для разных поколений. Для старшего, вашего, назовем это так, поколения — безусловно. Для нашего, среднего, конечно — мы помним и "Городок", и "Ландыш серебристый", смотрим фильмы и сериалы с вашим участием. Но и для молодых вы теперь тоже — герой их времени — пусть порой ворчливый, но мудрый и с таким прекрасным чувством юмора персонаж. Вы согласны с этим?— Согласен ли я с такой оценкой? Она с очень большим перебором. Может быть, это связано, вот этот интерес ко мне… как бы вам сказать, чтобы не обидеть мое поколение… Мне интересно с молодыми! И это не заискивание, не кокетство. И не сознательная попытка как-то актуализировать себя во времени.— Похайповать — это сейчас так называется…— Ну может, у молодых так называется, а я скажу по-своему. Как человек, прочитавший какое-то количество книг. Актуализировать себя через этот интерес ко мне и постоянно этот интерес подстраивать, и настраивать, и бежать, задрав штаны, за комсомолом — как говорил Маяковский. Я думаю, что мне действительно с ними, молодыми, интересно, это правда. В последнее время я снимался только у молодых режиссеров. И не потому, что это мой сознательный выбор, а потому, что это был их выбор (меня).— Может быть, это связано с тем, что сейчас в основном только молодых режиссеров и приглашают на новые проекты, сериалы, на онлайн-платформы? Чтобы они снимали как-то по-другому?— Вы знаете, все молодые талантливые режиссеры расписаны на годы вперед. Если вы принесете гениальный сценарий, который нужно будет снимать завтра, при всем желании вам не пойдут навстречу.Сейчас в России невероятный бум — снимается огромное количество фильмов и сериалов.— А с чем вы это связываете?— Со многими факторами. Во-первых, этот прорыв должен был состояться. Этот реванш за 90-е и начало 2000-х — он должен был произойти. Знаете, как французы когда-то возродили интерес к национальному кинематографу?— На государственном уровне, да — ввели квоты.— Да, они ввели квоты на иностранные фильмы, и прокатчики были вынуждены этим квотам следовать, а продюсеры были вынуждены снимать свое кино. И оно имело огромный успех!Но ответы все — во времени, как всегда. К примеру, какая-то сказка имеет невероятный коммерческий успех, и дальше многие начинают снимать сказки, потому что это выгодно, под это дают деньги. Или байопики. Или спортивные драмы. Что это за запрос? Это попытка уйти от времени? Или просто попытка заработать? Конечно, и это присутствует. Но в большей степени — можно просто словами поэта ответить: "Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой!" (из стихотворения Пьер-Жана Беранже "Безумцы". — Прим. ред.). Вот эта вся работа над золотым сном в результате приводит к тому, что (лично мне) не хватает того, что раньше, в советской критике называлось "разговором о человеке". Мне не хватает большого, серьезного нашего кино. Такого, которое полюбили бы не за жанровость. А за правду.— Какую правду?— Глубокую правду. Я не имею в виду такую псевдоактуальность — сегодня в газете, завтра в куплете. Потому что фильмы о больших переломах, они, как правило, появляются значительно позже. Нужно очень многое пережить, осмыслить, и потом это может выразиться в художественной форме. А изначально, сразу — это скорее публицистический отклик. К примеру, большинство значимых фильмов о Великой Отечественной войне были сняты не по горячим следам — пусть и ее участниками. Многие из них были сняты в конце 50-х, а больше всего — в 60-е и 70-е годы. Вот сколько времени понадобилось этим людям, чтобы вернуться к этой теме или вообще дотронуться до нее. Поэтому я очень боюсь свежеиспеченных откликов на то, что происходит в стране и в мире сейчас. Большие работы, большая литература, большие фильмы появятся значительно позже.А сейчас — я не осуждаю тех, кто видит смысл в том, чтобы хоть как-то отвлечь зрителя.— К вопросу о том, кто как отвлекает. Юмор и сатира — они же актуальны в свое конкретное время?— Сатиры сейчас нет, но юмор в цене по-прежнему.— Но не факт, что сегодняшний юмор будет понятен, к примеру, через пару десятков лет.— И тем более сатира, да. Вы можете посмотреть любую сатирическую передачу тех времен, когда на ТВ выходил наш "Городок", прямо жесткую — но сейчас новым поколениям просто не понять, о чем там в них речь была.— То, что называется — это было "на злобу дня". А в "Городке"?— А в "Городке" мы больше узнаем время, как ни странно. Там не о чиновниках. Не о тех, кто правит. А о тех, кто живет в стране, о настоящих людях. И это такой осколок времени, очень важный. Поэтому я не человек сатиры — совсем.— А ваш человек Лужин (главный герой нового сериала "Фантазер") — он про юмор в своем времени, в наши дни?— А вы знаете, как возникает юмор?— Нет, конечно! Объясните-расскажите, пожалуйста.— Юмор возникает обычно из беды. Настоящий большой юмор, он всегда — от пережитого, переосмысление такое происходит. Как чаплинские слова: "Жизнь — это трагедия, когда видишь ее крупным планом, и комедия, когда смотришь на нее издали". Это гениальное совершенно объяснение природы смешного. Не забывая никогда, что если тебе смешно то, что происходит с человеком, в этот момент ему может быть очень больно. Вот такой феномен.В сериале "Фантазер" все начинается с того, что моего Лужина уволили с работы. И дальше там не просто набор скетчей, а выстроенный сюжет вокруг его судьбы, семьи, близких людей. Этот бывший инженер начинает выживать, потеряв работу.— Это еще и пример, как можно не впадать в депрессию, выкарабкиваться из обстоятельств, не терять тонуса.— Да, хотя им в это время не так чтобы очень весело. Они придумывают какие-то бизнесы, но у них мало что получается. Ведь они не приучены предпринимательски мыслить, они жили другой совершенно жизнью. Надо с этими людьми, со старшим поколением, как-то аккуратно обращаться, уважая их прошлое! А не впрягать их в новую упряжь просто так.И в несоответствиях этих людей попыткам реализовать себя в нынешних условиях в качестве самозанятых — там и высекается весь юмор.— А сериал сначала назывался "Самозанятый"?— Да, это было его рабочее название. Но у этого персонажа огромную часть его жизни, его внутреннего мира составляют какие-то фантазии, мечты, он вылетает в астрал и там становится героем тех историй, которые разыгрываются в его голове. И высечь эту искру может буквально какой-то случайный взгляд или поступок.И нам показалось, что слово "фантазер" — оно какое-то очень хорошее, теплое. И там есть вторая часть в названии сериала: "...или Удивительный мир инженера Лужина". Это и есть его фантазии. А населяют эти его фантазии те люди, которые живут с ним рядом в реальной жизни. Это в первую очередь его замечательная жена, ее играет Ирочка Розанова. Соседи, дочка, зять и внук. Все играют всех. Но сквозной сюжет здесь был определяющим.— С Ириной Розановой вы прямо очень чутко друг к другу относитесь в фильме, так тепло, с легкой иронией и большой заботой.— В большой степени этот сериал о любви. Но о такой не явно декларируемой любви, а о людях, которые прожили много лет, которые друг друга прекрасно знают и знают, что друг без друга не могут.— Как и где проходили съемки?— Ой, это интересно. Когда уже они должны были начаться, выяснилось, что мы живем не в Москве, а в Бомбее, где снимается огромное количество фильмов. Физически было невозможно найти свободный павильон.— А в "Москино"?— Наши продюсеры пошли другим путем. Взяли выселенку, дом под снос. Жителей в нем уже не было, но свет и вода еще были. И главное — в нем было тихо и мы никому не мешали. Снимали в результате в обычной, типичной квартире.— Как думаете, почему к известным актерам или режиссерам прислушиваются зрители? Ведь они нередко не мудрее, не умнее, чем люди других, менее звездных профессий?— Вообще, умение думать это не главное качество артиста. А главное — умение чувствовать. И прежде всего чувствовать время, это очень чувственная профессия.— А что вы чувствуете сегодня? Как вам кажется, когда где-то воюют, а по стране — праздники, вечеринки, фестивали, фейерверки, какие у вас чувства?— У нас огромная страна, она живет непростой жизнью. Чувство ответственности у людей, безусловно, должно быть, и понимание, в какое время мы живем. Но нельзя бесконечно находиться в состоянии тревожности. Это очень непродуктивное состояние. И людям отдыхать, конечно, нужно. Способы отдыхать люди выбирают разные. Но когда я слышу фейерверк и салют у себя в Подмосковье — у меня это вызывает возмущение. Салют можно перепутать с другим звуком, это все равно взрыв, люди начинают волноваться. И каким же надо быть идиотом, чтобы бабахать, отмечать свой день рождения или корпоративный праздник в Moscow City салютом, чтоб это видело пол-Москвы.— Когда говорят пушки, музы молчат?— Музы никогда не молчат. Но музы могут стать немножко тише. В этом оркестре можно убрать медь. И барабаны.

https://ria.ru/20240916/moskino-1972493903.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Анастасия Мельникова https://cdnn21.img.ria.ru/images/155624/30/1556243018_0:0:2048:2048_100x100_80_0_0_6b2c412c3ff43a1fc483bbe90d62fa4b.jpg

Анастасия Мельникова https://cdnn21.img.ria.ru/images/155624/30/1556243018_0:0:2048:2048_100x100_80_0_0_6b2c412c3ff43a1fc483bbe90d62fa4b.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Мельникова https://cdnn21.img.ria.ru/images/155624/30/1556243018_0:0:2048:2048_100x100_80_0_0_6b2c412c3ff43a1fc483bbe90d62fa4b.jpg

москино, ирина розанова, кино и сериалы, что посмотреть , юрий стоянов, интервью - культура, россия-1 (телеканал), вгтрк, юмор, сатира, знаменитости, новости шоу-бизнеса, новости культуры, интервью