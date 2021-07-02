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Биография Виталия Игнатенко
Биография Виталия Игнатенко - РИА Новости, 02.07.2021
Биография Виталия Игнатенко
Виталий Никитич Игнатенко родился 19 апреля 1941 года в городе Сочи. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T12:32
2021-07-02T12:32
россия
общественное телевидение россии
виталий игнатенко
справки
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Виталий Никитич Игнатенко родился 19 апреля 1941 года в городе Сочи. В 1963 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.С 1963 по 1975 год работал в газете "Комсомольская правда", прошел путь от стажера до первого заместителя главного редактора.В 1975-1978 годах – заместитель генерального директора ТАСС.С 1978 по 1986 год занимал пост заместителя заведующего отделом международной информации ЦК КПСС. В 1986-1990 годах был главным редактором журнала "Новое время". С 1990 года по 1991 год Виталий Игнатенко работал помощником, а затем – руководителем пресс-службы президента СССР Михаила Горбачева.С конца августа 1991 года по сентябрь 2012 года – генеральный директор ИТАР-ТАСС.С мая 1995 года по март 1997 года Игнатенко совмещал обязанности генерального директора ИТАР-ТАСС и заместителя председателя правительства РФ. С января 1995 года по декабрь 1996 года Виталий Игнатенко был членом совета директоров ЗАО "Общественное российское телевидение" (ОРТ), с декабря 1996 года по февраль 1997 года – первый заместитель председателя совета директоров ЗАО "ОРТ", а с февраля 1998 года по сентябрь 2001 года был председателем совета директоров телекомпании ОРТ. http://www.moscowuniversityclub.ru/home.asp?artId=4584С сентября 2012 года по январь 2014 года – председатель коллегии ИТАР-ТАСС.С ноября 2012 года по сентябрь 2015 года – член Совета Федерации РФ от Краснодарского края. Был членом Комитета СФ по международным делам, с января 2013 года – первым заместителем председателя Комитета СФ по международным делам. С сентября 2016 по сентябрь 2017 года был депутатом законодательного собрания Краснодарского края.В апреле 2018 года стал председателем Совета Общественного телевидения России (ОТР).2 июля 2021 года президент России Владимир Путин назначил Виталия Игнатенко гендиректором АНО "Общественное телевидение России".Игнатенко занимается преподавательской деятельностью, он профессор МГИМО, преподает на кафедре международной журналистики.Член Союза журналистов России, член Союза кинематографистов России.Действительный член Международной академии информатизации (МАИ). С 1996 года – президент Ассоциации национальных информационных агентств СНГ. С июня 1999 года – президент Всемирной ассоциации русской прессы. В 2000-2004 годах – президент Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА). С 2004 года – председатель Всемирного Совета информационных агентств. Является председателем российского Общества дружбы и сотрудничества с Республикой Корея, членом Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В 2008 году был избран Послом Доброй воли ЮНЕСКО. Автор многих книг и более двадцати киносценариев, в том числе и сценария к документальному фильму "Повесть о коммунисте", посвященному Леониду Брежневу (за этот сценарий Игнатенко получил Ленинскую премию в 1978 году). Он также лауреат премии Союза журналистов СССР за 1975 год, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 2002 год (за телепрограмму "Формула власти"), лауреат премии Правительства РФ 2006 года в области печатных средств массовой информации.Награжден двумя орденами Дружбы народов (1975, 1980), полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (1999, 2005, 2011, 2021).В 2014 году был удостоен ордена Александра Невского. Заслуженный журналист Российской Федерации (2018). Виталий Игнатенко также имеет награды иностранных государств, международных общественных организаций. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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россия, общественное телевидение россии, виталий игнатенко, справки

Биография Виталия Игнатенко

12:32 02.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГенеральный директор ИТАР-ТАСС Виталий Игнатенко
Генеральный директор ИТАР-ТАСС Виталий Игнатенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Виталий Никитич Игнатенко родился 19 апреля 1941 года в городе Сочи.
В 1963 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
С 1963 по 1975 год работал в газете "Комсомольская правда", прошел путь от стажера до первого заместителя главного редактора.
В 1975-1978 годах – заместитель генерального директора ТАСС.
С 1978 по 1986 год занимал пост заместителя заведующего отделом международной информации ЦК КПСС.
В 1986-1990 годах был главным редактором журнала "Новое время".
С 1990 года по 1991 год Виталий Игнатенко работал помощником, а затем – руководителем пресс-службы президента СССР Михаила Горбачева.
С конца августа 1991 года по сентябрь 2012 года – генеральный директор ИТАР-ТАСС.
С мая 1995 года по март 1997 года Игнатенко совмещал обязанности генерального директора ИТАР-ТАСС и заместителя председателя правительства РФ.
С января 1995 года по декабрь 1996 года Виталий Игнатенко был членом совета директоров ЗАО "Общественное российское телевидение" (ОРТ), с декабря 1996 года по февраль 1997 года – первый заместитель председателя совета директоров ЗАО "ОРТ", а с февраля 1998 года по сентябрь 2001 года был председателем совета директоров телекомпании ОРТ. http://www.moscowuniversityclub.ru/home.asp?artId=4584
С сентября 2012 года по январь 2014 года – председатель коллегии ИТАР-ТАСС.
С ноября 2012 года по сентябрь 2015 года – член Совета Федерации РФ от Краснодарского края. Был членом Комитета СФ по международным делам, с января 2013 года – первым заместителем председателя Комитета СФ по международным делам.
С сентября 2016 по сентябрь 2017 года был депутатом законодательного собрания Краснодарского края.
В апреле 2018 года стал председателем Совета Общественного телевидения России (ОТР).
2 июля 2021 года президент России Владимир Путин назначил Виталия Игнатенко гендиректором АНО "Общественное телевидение России".
Игнатенко занимается преподавательской деятельностью, он профессор МГИМО, преподает на кафедре международной журналистики.
Член Союза журналистов России, член Союза кинематографистов России.
Действительный член Международной академии информатизации (МАИ). С 1996 года –
президент Ассоциации национальных информационных агентств СНГ. С июня 1999 года – президент Всемирной ассоциации русской прессы. В 2000-2004 годах – президент Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА). С 2004 года – председатель Всемирного Совета информационных агентств. Является председателем российского Общества дружбы и сотрудничества с Республикой Корея, членом Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В 2008 году был избран Послом Доброй воли ЮНЕСКО.
Автор многих книг и более двадцати киносценариев, в том числе и сценария к документальному фильму "Повесть о коммунисте", посвященному Леониду Брежневу (за этот сценарий Игнатенко получил Ленинскую премию в 1978 году).
Он также лауреат премии Союза журналистов СССР за 1975 год, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 2002 год (за телепрограмму "Формула власти"), лауреат премии Правительства РФ 2006 года в области печатных средств массовой информации.
Награжден двумя орденами Дружбы народов (1975, 1980), полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (1999, 2005, 2011, 2021).
В 2014 году был удостоен ордена Александра Невского.
Заслуженный журналист Российской Федерации (2018).
Виталий Игнатенко также имеет награды иностранных государств, международных общественных организаций.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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