Путин присвоил звание Героя Труда гендиректору ОТР Игнатенко
10:34 19.04.2026

Путин присвоил звание Героя Труда гендиректору ОТР Игнатенко

  • Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда генеральному директору Общественного телевидения России Виталию Игнатенко.
  • Звание присвоено за особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной журналистики, культуры и искусства.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда генеральному директору Общественного телевидения России Виталию Игнатенко.
"За особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной журналистики, культуры и искусства присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Игнатенко Виталию Никитичу - генеральному директору автономной некоммерческой организации "Общественное телевидение России", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
