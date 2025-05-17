https://ria.ru/20250517/ignatenko-2017542607.html

Виталий Игнатенко возглавил АНО "Общественное телевидение России"

Виталий Игнатенко возглавил АНО "Общественное телевидение России" - РИА Новости, 17.05.2025

Виталий Игнатенко возглавил АНО "Общественное телевидение России"

Президент РФ Владимир Путин назначил Виталия Игнатенко гендиректором АНО "Общественное телевидение России", соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T11:26:00+03:00

2025-05-17T11:26:00+03:00

2025-05-17T11:38:00+03:00

виталий игнатенко

общественное телевидение россии

медиа - общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил Виталия Игнатенко гендиректором АНО "Общественное телевидение России", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Игнатенко Виталия Никитича генеральным "Общественное телевидение России", - говорится в документе.Виталий Игнатенко занимает эту должность с 2021 года.

https://ria.ru/20210702/ignatenko-1739567247.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

виталий игнатенко, общественное телевидение россии, медиа - общество