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Виталий Игнатенко возглавил АНО "Общественное телевидение России" - РИА Новости, 17.05.2025
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11:26 17.05.2025 (обновлено: 11:38 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/ignatenko-2017542607.html
Виталий Игнатенко возглавил АНО "Общественное телевидение России"
Виталий Игнатенко возглавил АНО "Общественное телевидение России" - РИА Новости, 17.05.2025
Виталий Игнатенко возглавил АНО "Общественное телевидение России"
Президент РФ Владимир Путин назначил Виталия Игнатенко гендиректором АНО "Общественное телевидение России", соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T11:26:00+03:00
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виталий игнатенко
общественное телевидение россии
медиа - общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил Виталия Игнатенко гендиректором АНО "Общественное телевидение России", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Игнатенко Виталия Никитича генеральным "Общественное телевидение России", - говорится в документе.Виталий Игнатенко занимает эту должность с 2021 года.
https://ria.ru/20210702/ignatenko-1739567247.html
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виталий игнатенко, общественное телевидение россии, медиа - общество
Виталий Игнатенко, Общественное телевидение России, Медиа - Общество
Виталий Игнатенко возглавил АНО "Общественное телевидение России"

Путин назначил Виталия Игнатенко гендиром АНО "Общественное телевидение России"

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкВиталий Игнатенко
Виталий Игнатенко - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Виталий Игнатенко. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил Виталия Игнатенко гендиректором АНО "Общественное телевидение России", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Игнатенко Виталия Никитича генеральным "Общественное телевидение России", - говорится в документе.
Виталий Игнатенко занимает эту должность с 2021 года.
Генеральный директор ИТАР-ТАСС Виталий Игнатенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
Биография Виталия Игнатенко
2 июля 2021, 12:32
 
Виталий ИгнатенкоОбщественное телевидение РоссииМедиа - Общество
 
 
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