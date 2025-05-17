https://ria.ru/20250517/ignatenko-2017542607.html
Виталий Игнатенко возглавил АНО "Общественное телевидение России"
Виталий Игнатенко возглавил АНО "Общественное телевидение России" - РИА Новости, 17.05.2025
Виталий Игнатенко возглавил АНО "Общественное телевидение России"
Президент РФ Владимир Путин назначил Виталия Игнатенко гендиректором АНО "Общественное телевидение России", соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T11:26:00+03:00
2025-05-17T11:26:00+03:00
2025-05-17T11:38:00+03:00
виталий игнатенко
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил Виталия Игнатенко гендиректором АНО "Общественное телевидение России", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Игнатенко Виталия Никитича генеральным "Общественное телевидение России", - говорится в документе.Виталий Игнатенко занимает эту должность с 2021 года.
https://ria.ru/20210702/ignatenko-1739567247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий игнатенко, общественное телевидение россии, медиа - общество
Виталий Игнатенко, Общественное телевидение России, Медиа - Общество
Виталий Игнатенко возглавил АНО "Общественное телевидение России"
Путин назначил Виталия Игнатенко гендиром АНО "Общественное телевидение России"