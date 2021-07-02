https://ria.ru/20210702/ignatenko-1739625799.html
Игнатенко прокомментировал назначение на пост главы ОТР
Игнатенко прокомментировал назначение на пост главы ОТР - РИА Новости, 02.07.2021
Игнатенко прокомментировал назначение на пост главы ОТР
Новый генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Виталий Игнатенко выразил благодарность президенту за свое назначение, назвав свою должность... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T16:15
2021-07-02T16:15
2021-07-02T16:15
россия
общественное телевидение россии
анатолий лысенко
виталий игнатенко
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Новый генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Виталий Игнатенко выразил благодарность президенту за свое назначение, назвав свою должность большим вызовом, а основной задачей - реализовать все заложенное его предшественником Анатолием Лысенко.Ранее в пятницу президент России Владимир Путин назначил Виталия Игнатенко гендиректором АНО "Общественное телевидение России".Новый руководитель ОТР также отметил роль своего предшественника на этом посту Анатолия Лысенко, много сделавшего "для всего телевидения". "Кроме того, у меня есть еще одна сверхзадача - чтобы все, что было основано Анатолием Григорьевичем Лысенко, все, что им сделано, все его мысли, планы... были реализованы в этом канале", - добавил Игнатенко.Коллектив для нового главы канала, по его словам, не является "чем-то неизвестным", поскольку раньше на протяжении нескольких лет он уже возглавлял общественный совет вещателя. "Я постараюсь отдать все силы, чтобы расстояние между телезрителем Общественного российского канала и телевидением было как можно меньше. Чтобы мы жили всеми заботами наших зрителей, всеми их радостями, бедами, проблемами", - уточнил он, отметив, что, возможно, будет искать и новые пути финансирования вещателя.
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россия, общественное телевидение россии, анатолий лысенко, виталий игнатенко, медиа - общество
Игнатенко прокомментировал назначение на пост главы ОТР
Новый глава ОТР Виталий Игнатенко назвал свою должность большим вызовом
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Новый генеральный директор Общественного телевидения России
(ОТР) Виталий Игнатенко
выразил благодарность президенту за свое назначение, назвав свою должность большим вызовом, а основной задачей - реализовать все заложенное его предшественником Анатолием Лысенко
.
Ранее в пятницу президент России Владимир Путин
назначил Виталия Игнатенко гендиректором АНО "Общественное телевидение России
".
"С чувством очень большой благодарности нашему президенту, Владимиру Владимировичу Путину за такое очень высокое назначение, огромное доверие ко мне. Это вызов, и мне лично вызов большой. Я постараюсь, конечно, это все оправдать", - рассказал Игнатенко в эфире телеканала "Россия 24".
Новый руководитель ОТР также отметил роль своего предшественника на этом посту Анатолия Лысенко, много сделавшего "для всего телевидения". "Кроме того, у меня есть еще одна сверхзадача - чтобы все, что было основано Анатолием Григорьевичем Лысенко, все, что им сделано, все его мысли, планы... были реализованы в этом канале", - добавил Игнатенко.
Коллектив для нового главы канала, по его словам, не является "чем-то неизвестным", поскольку раньше на протяжении нескольких лет он уже возглавлял общественный совет вещателя. "Я постараюсь отдать все силы, чтобы расстояние между телезрителем Общественного российского канала и телевидением было как можно меньше. Чтобы мы жили всеми заботами наших зрителей, всеми их радостями, бедами, проблемами", - уточнил он, отметив, что, возможно, будет искать и новые пути финансирования вещателя.