https://ria.ru/20210702/ignatenko-1739625799.html

Игнатенко прокомментировал назначение на пост главы ОТР

Игнатенко прокомментировал назначение на пост главы ОТР - РИА Новости, 02.07.2021

Игнатенко прокомментировал назначение на пост главы ОТР

Новый генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Виталий Игнатенко выразил благодарность президенту за свое назначение, назвав свою должность... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T16:15

2021-07-02T16:15

2021-07-02T16:15

россия

общественное телевидение россии

анатолий лысенко

виталий игнатенко

медиа - общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Новый генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Виталий Игнатенко выразил благодарность президенту за свое назначение, назвав свою должность большим вызовом, а основной задачей - реализовать все заложенное его предшественником Анатолием Лысенко.Ранее в пятницу президент России Владимир Путин назначил Виталия Игнатенко гендиректором АНО "Общественное телевидение России".Новый руководитель ОТР также отметил роль своего предшественника на этом посту Анатолия Лысенко, много сделавшего "для всего телевидения". "Кроме того, у меня есть еще одна сверхзадача - чтобы все, что было основано Анатолием Григорьевичем Лысенко, все, что им сделано, все его мысли, планы... были реализованы в этом канале", - добавил Игнатенко.Коллектив для нового главы канала, по его словам, не является "чем-то неизвестным", поскольку раньше на протяжении нескольких лет он уже возглавлял общественный совет вещателя. "Я постараюсь отдать все силы, чтобы расстояние между телезрителем Общественного российского канала и телевидением было как можно меньше. Чтобы мы жили всеми заботами наших зрителей, всеми их радостями, бедами, проблемами", - уточнил он, отметив, что, возможно, будет искать и новые пути финансирования вещателя.

https://ria.ru/20210702/ignatenko-1739567247.html

россия

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россия, общественное телевидение россии, анатолий лысенко, виталий игнатенко, медиа - общество