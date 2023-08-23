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Глава СЖР пригласил коллег из Африки на журналистский форум - РИА Новости, 23.08.2023
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14:34 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/zhurnalisty-1891753697.html
Глава СЖР пригласил коллег из Африки на журналистский форум
Глава СЖР пригласил коллег из Африки на журналистский форум - РИА Новости, 23.08.2023
Глава СЖР пригласил коллег из Африки на журналистский форум
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил РИА Новости, что пригласил африканских журналистов на форум Союза "Вся Россия -2023", который ежегодно... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:34
2023-08-23T14:34
сочи
россия
франция
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союз журналистов россии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил РИА Новости, что пригласил африканских журналистов на форум Союза "Вся Россия -2023", который ежегодно проходит в Сочи. Журналистский форум пройдет в Сочи с 18 по 24 сентября, в нем примут участие, в частности, генеральный директор Общественного телевидения Виталий Игнатенко, главный редактор газеты "Комсомольская правда" Олеся Носова, первый заместитель главного редактора "Российской газеты" Игорь Черняк, генеральный директор радио "Говорит Москва" Владимир Мамонтов. "Я после форума "Россия-Африка" собрал большое количество контактов, мы сейчас в WhatsApp обмениваемся мнениями, переписываемся. Я когда-то учил французский, вот сейчас пришлось его вспомнить. Много разных идей. Я пригласил приехать коллег на наш большой форум в Сочи, самый большой в мире, пока заявок не последовало. Еще есть время, заявки принимаются до начала сентября", - сказал РИА Новости Соловьев. Он надеется, что коллеги все-таки примут приглашение и приедут, ведь в этом году на форуме ожидается много зарубежных журналистов из Франции, Испании, Сербии, Черногории и Белоруссии. Ранее президент России Владимир Путин предложил создать общее информационное пространство России и Африки, где будет транслироваться объективная информация. Глава СЖР в свою очередь отмечал, что задача Союза - это налаживание связей с журналистскими союзами во всех дружественных странах - это необходимо для противодействию англо-саксонской пропаганде.
https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html
https://ria.ru/20230817/gaz-1890493206.html
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сочи, россия, франция, владимир соловьев (телеведущий), виталий игнатенко, whatsapp inc., игорь черняк, союз журналистов россии
Сочи, Россия, Франция, Владимир Соловьев (телеведущий), Виталий Игнатенко, WhatsApp Inc., Игорь Черняк, Союз журналистов России
Глава СЖР пригласил коллег из Африки на журналистский форум

Глава СЖР Соловьев пригласил африканских журналистов на форум "Вся Россия-2023"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России"
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Офис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" . Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил РИА Новости, что пригласил африканских журналистов на форум Союза "Вся Россия -2023", который ежегодно проходит в Сочи.
Журналистский форум пройдет в Сочи с 18 по 24 сентября, в нем примут участие, в частности, генеральный директор Общественного телевидения Виталий Игнатенко, главный редактор газеты "Комсомольская правда" Олеся Носова, первый заместитель главного редактора "Российской газеты" Игорь Черняк, генеральный директор радио "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.
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"Я после форума "Россия-Африка" собрал большое количество контактов, мы сейчас в WhatsApp обмениваемся мнениями, переписываемся. Я когда-то учил французский, вот сейчас пришлось его вспомнить. Много разных идей. Я пригласил приехать коллег на наш большой форум в Сочи, самый большой в мире, пока заявок не последовало. Еще есть время, заявки принимаются до начала сентября", - сказал РИА Новости Соловьев.
Он надеется, что коллеги все-таки примут приглашение и приедут, ведь в этом году на форуме ожидается много зарубежных журналистов из Франции, Испании, Сербии, Черногории и Белоруссии.
Ранее президент России Владимир Путин предложил создать общее информационное пространство России и Африки, где будет транслироваться объективная информация. Глава СЖР в свою очередь отмечал, что задача Союза - это налаживание связей с журналистскими союзами во всех дружественных странах - это необходимо для противодействию англо-саксонской пропаганде.
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