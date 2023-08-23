https://ria.ru/20230823/zhurnalisty-1891753697.html

Глава СЖР пригласил коллег из Африки на журналистский форум

Глава СЖР пригласил коллег из Африки на журналистский форум - РИА Новости, 23.08.2023

Глава СЖР пригласил коллег из Африки на журналистский форум

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил РИА Новости, что пригласил африканских журналистов на форум Союза "Вся Россия -2023", который ежегодно... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T14:34

2023-08-23T14:34

2023-08-23T14:34

сочи

россия

франция

владимир соловьев (телеведущий)

виталий игнатенко

whatsapp inc.

игорь черняк

союз журналистов россии

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил РИА Новости, что пригласил африканских журналистов на форум Союза "Вся Россия -2023", который ежегодно проходит в Сочи. Журналистский форум пройдет в Сочи с 18 по 24 сентября, в нем примут участие, в частности, генеральный директор Общественного телевидения Виталий Игнатенко, главный редактор газеты "Комсомольская правда" Олеся Носова, первый заместитель главного редактора "Российской газеты" Игорь Черняк, генеральный директор радио "Говорит Москва" Владимир Мамонтов. "Я после форума "Россия-Африка" собрал большое количество контактов, мы сейчас в WhatsApp обмениваемся мнениями, переписываемся. Я когда-то учил французский, вот сейчас пришлось его вспомнить. Много разных идей. Я пригласил приехать коллег на наш большой форум в Сочи, самый большой в мире, пока заявок не последовало. Еще есть время, заявки принимаются до начала сентября", - сказал РИА Новости Соловьев. Он надеется, что коллеги все-таки примут приглашение и приедут, ведь в этом году на форуме ожидается много зарубежных журналистов из Франции, Испании, Сербии, Черногории и Белоруссии. Ранее президент России Владимир Путин предложил создать общее информационное пространство России и Африки, где будет транслироваться объективная информация. Глава СЖР в свою очередь отмечал, что задача Союза - это налаживание связей с журналистскими союзами во всех дружественных странах - это необходимо для противодействию англо-саксонской пропаганде.

https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html

https://ria.ru/20230817/gaz-1890493206.html

сочи

россия

франция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сочи, россия, франция, владимир соловьев (телеведущий), виталий игнатенко, whatsapp inc., игорь черняк, союз журналистов россии