Глава СЖР пригласил коллег из Африки на журналистский форум
Глава СЖР Соловьев пригласил африканских журналистов на форум "Вся Россия-2023"
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России"
Офис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" . Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил РИА Новости, что пригласил африканских журналистов на форум Союза "Вся Россия -2023", который ежегодно проходит в Сочи.
Журналистский форум пройдет в Сочи с 18 по 24 сентября, в нем примут участие, в частности, генеральный директор Общественного телевидения Виталий Игнатенко, главный редактор газеты "Комсомольская правда" Олеся Носова, первый заместитель главного редактора "Российской газеты" Игорь Черняк, генеральный директор радио "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.
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"Я после форума "Россия-Африка" собрал большое количество контактов, мы сейчас в WhatsApp обмениваемся мнениями, переписываемся. Я когда-то учил французский, вот сейчас пришлось его вспомнить. Много разных идей. Я пригласил приехать коллег на наш большой форум в Сочи, самый большой в мире, пока заявок не последовало. Еще есть время, заявки принимаются до начала сентября", - сказал РИА Новости Соловьев.
Он надеется, что коллеги все-таки примут приглашение и приедут, ведь в этом году на форуме ожидается много зарубежных журналистов из Франции, Испании, Сербии, Черногории и Белоруссии.
Ранее президент России Владимир Путин предложил создать общее информационное пространство России и Африки, где будет транслироваться объективная информация. Глава СЖР в свою очередь отмечал, что задача Союза - это налаживание связей с журналистскими союзами во всех дружественных странах - это необходимо для противодействию англо-саксонской пропаганде.