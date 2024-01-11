https://ria.ru/20240111/mishustin-1920755088.html

Мишустин вручил военкорам медиагруппы "Россия сегодня" премии в области СМИ

Мишустин вручил военкорам медиагруппы "Россия сегодня" премии в области СМИ - РИА Новости, 11.01.2024

Мишустин вручил военкорам медиагруппы "Россия сегодня" премии в области СМИ

Премьер-министр Михаил Мишустин вручил премии правительства 2023 года в области средств массовой информации, в числе лауреатов — военкоры медиагруппы "Россия... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T15:59

2024-01-11T15:59

2024-01-11T17:46

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михаил мишустин

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин вручил премии правительства 2023 года в области средств массовой информации, в числе лауреатов — военкоры медиагруппы "Россия сегодня".Так, награды получили старшие корреспонденты дипломатической редакции медиагруппы "Россия сегодня" Александр Харченко и Сергей Шилов, корреспондент редакции силовых ведомств Виктор Антонюк и собственный фотокорреспондент в Симферополе Константин Михальчевский.Кроме того, премию за освещение и анализ событий в зоне спецоперации и горячих точках планеты вручили заместителю гендиректора Первого канала Наталье Никоновой, главному шеф-координатору дирекции спецпроектов Наталье Крапивиной, продюсеру Дмитрию Суслову, а также ведущим телепрограммы "Большая игра" Вячеславу Никонову и Дмитрию Саймсу.Политический обозреватель ВГТРК Ольга Скабеева и ведущий телевизионной программы "60 минут" Евгений Попов получили правительственную награду "за гражданское мужество, политическую остроту и успешное отстаивание интересов Отечества в информационной борьбе".Главного продюсера службы интернет-вещания АНО "ТВ-Новости" (управляет телеканалом RT) Анну Абакумову удостоили награды за реализацию благотворительного проекта "Дальше действовать будем мы", а также освещение волонтерской деятельности по поддержке участников СВО. Еще нескольких сотрудников организации отметили правительственной премией за работу по освещению спецоперации. Ее получили руководитель отдела расследований Александр Раскин, ведущая программ отдела вещания в социальных сетях Анна Книшенко, корреспондент Игорь Жданов, режиссер-постановщик Клим Поплавский, руководитель отдела по взаимодействию с органами государственной власти Лидия Мизиева. В свою очередь, гендиректору "Общественного телевидения России" Виталию Игнатенко вручили награду "за выдающийся вклад в развитие отечественных СМИ", а исполнительному директору некоммерческого партнерства "Альянс руководителей региональных СМИ России" Софье Дубинской — за многолетнюю поддержку региональных печатных СМИ.Мишустин наградил: Главного редактора "России 24" Евгения Бекасова удостоили награды за высокий профессионализм в обеспечении информационного вещания телеканала. Помимо этого, премию вручили авторам информационно-аналитической программы "Постскриптум" на "ТВ Центр" в честь ее 25-летия — за большой вклад в развитие информационно-аналитического вещания. В их числе руководитель и ведущий программы — сенатор Алексей Пушков. Представители НТВ получили награду за успешное решение задач, связанных с увеличением объемов и показателей телесмотрения, и в связи с 30-летием акционерного общества "Телекомпания НТВ".Сотрудников РЕН ТВ отметили премией за создание проекта, направленного на популяризацию науки. Премьер-министр также вручил награды:Сотрудники "Российской государственной детской библиотеки" стали лауреатами премии за разработку путеводителя по детским и подростковым книгам "Библиогид" и всероссийской энциклопедии детской литературы "ПроДетЛит", а администратор сайта "Сделано у нас" — за создание портала, посвященного российским достижениям."Сегодня здесь присутствуют журналисты, профессионалы из разных самых направлений. <...> И я хочу вас всех призвать к тому, чтобы мы поддерживали созидание. <...> Созидание — всегда в трудах, чудес не бывает", — отметил Мишустин.Он поблагодарил участников спецоперации и военных корреспондентов, работающих в горячих точках. Благодаря им вся страна может заниматься этим созиданием."Говоря об этом, нельзя не сказать о нашем президенте. Он идет в этом смысле вперед и показывает нам дорогу. <...> Его поддержка, руководство правительством — это и есть залог тех самых чудес. Но на самом деле — <...> это результат огромного труда, и кстати, это президент сказал, нашего народа", — добавил чиновник.Премьер также выразил благодарность СМИ за то, что в такое сложное время интерес к ним растет, и призвал оставаться конкурентоспособными и бороться за аудиторию.

https://radiosputnik.ru/20231212/rossiya-segodnya-1915112397.html

https://ria.ru/20231207/konkurs-1914483652.html

https://ria.ru/20231208/proekty_rossiya_segodnya-1914710812.html

https://ria.ru/20231222/premiya-1917573943.html

https://ria.ru/20231117/nagrady-1910188862.html

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