Мишустин вручил военкорам медиагруппы "Россия сегодня" премии в области СМИ

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин вручил премии правительства 2023 года в области средств массовой информации, в числе лауреатов — военкоры медиагруппы "Россия сегодня".Так, награды получили старшие корреспонденты дипломатической редакции медиагруппы "Россия сегодня" Александр Харченко и Сергей Шилов, корреспондент редакции силовых ведомств Виктор Антонюк и собственный фотокорреспондент в Симферополе Константин Михальчевский.Кроме того, премию за освещение и анализ событий в зоне спецоперации и горячих точках планеты вручили заместителю гендиректора Первого канала Наталье Никоновой, главному шеф-координатору дирекции спецпроектов Наталье Крапивиной, продюсеру Дмитрию Суслову, а также ведущим телепрограммы "Большая игра" Вячеславу Никонову и Дмитрию Саймсу.Политический обозреватель ВГТРК Ольга Скабеева и ведущий телевизионной программы "60 минут" Евгений Попов получили правительственную награду "за гражданское мужество, политическую остроту и успешное отстаивание интересов Отечества в информационной борьбе".Главного продюсера службы интернет-вещания АНО "ТВ-Новости" (управляет телеканалом RT) Анну Абакумову удостоили награды за реализацию благотворительного проекта "Дальше действовать будем мы", а также освещение волонтерской деятельности по поддержке участников СВО. Еще нескольких сотрудников организации отметили правительственной премией за работу по освещению спецоперации. Ее получили руководитель отдела расследований Александр Раскин, ведущая программ отдела вещания в социальных сетях Анна Книшенко, корреспондент Игорь Жданов, режиссер-постановщик Клим Поплавский, руководитель отдела по взаимодействию с органами государственной власти Лидия Мизиева. В свою очередь, гендиректору "Общественного телевидения России" Виталию Игнатенко вручили награду "за выдающийся вклад в развитие отечественных СМИ", а исполнительному директору некоммерческого партнерства "Альянс руководителей региональных СМИ России" Софье Дубинской — за многолетнюю поддержку региональных печатных СМИ.Мишустин наградил: Главного редактора "России 24" Евгения Бекасова удостоили награды за высокий профессионализм в обеспечении информационного вещания телеканала. Помимо этого, премию вручили авторам информационно-аналитической программы "Постскриптум" на "ТВ Центр" в честь ее 25-летия — за большой вклад в развитие информационно-аналитического вещания. В их числе руководитель и ведущий программы — сенатор Алексей Пушков. Представители НТВ получили награду за успешное решение задач, связанных с увеличением объемов и показателей телесмотрения, и в связи с 30-летием акционерного общества "Телекомпания НТВ".Сотрудников РЕН ТВ отметили премией за создание проекта, направленного на популяризацию науки. Премьер-министр также вручил награды:Сотрудники "Российской государственной детской библиотеки" стали лауреатами премии за разработку путеводителя по детским и подростковым книгам "Библиогид" и всероссийской энциклопедии детской литературы "ПроДетЛит", а администратор сайта "Сделано у нас" — за создание портала, посвященного российским достижениям."Сегодня здесь присутствуют журналисты, профессионалы из разных самых направлений. <...> И я хочу вас всех призвать к тому, чтобы мы поддерживали созидание. <...> Созидание — всегда в трудах, чудес не бывает", — отметил Мишустин.Он поблагодарил участников спецоперации и военных корреспондентов, работающих в горячих точках. Благодаря им вся страна может заниматься этим созиданием."Говоря об этом, нельзя не сказать о нашем президенте. Он идет в этом смысле вперед и показывает нам дорогу. <...> Его поддержка, руководство правительством — это и есть залог тех самых чудес. Но на самом деле — <...> это результат огромного труда, и кстати, это президент сказал, нашего народа", — добавил чиновник.Премьер также выразил благодарность СМИ за то, что в такое сложное время интерес к ним растет, и призвал оставаться конкурентоспособными и бороться за аудиторию.
общество, россия, симферополь, михаил мишустин, вячеслав никонов, нтв (телеканал), вгтрк, общественное телевидение россии, рен-тв (телеканал), наше радио (радиостанция), российская государственная детская библиотека , миа "россия сегодня", итар-тасс, алексей пушков, телеканал rt, ольга скабеева, евгений попов, дмитрий саймс
Общество, Россия, Симферополь, Михаил Мишустин, Вячеслав Никонов, НТВ (телеканал), ВГТРК, Общественное телевидение России, РЕН-ТВ (телеканал), Наше Радио (радиостанция), Российская государственная детская библиотека , МИА "Россия сегодня", ИТАР-ТАСС, Алексей Пушков, Телеканал RT, Ольга Скабеева, Евгений Попов, Дмитрий Саймс
Мишустин вручил военкорам медиагруппы "Россия сегодня" премии в области СМИ
Мишустин вручил военкорам "России сегодня" премии правительства в области СМИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин вручил премии правительства 2023 года в области средств массовой информации, в числе лауреатов — военкоры медиагруппы "Россия сегодня".
Так, награды получили старшие корреспонденты дипломатической редакции медиагруппы "Россия сегодня" Александр Харченко и Сергей Шилов, корреспондент редакции силовых ведомств Виктор Антонюк и собственный фотокорреспондент в Симферополе Константин Михальчевский.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и лауреаты премии правительства РФ в области средств массовой информации за 2023 год. Слева направо: старший корреспондент дипломатической редакции управления международной информации главной дирекции информации ФГУП "МИА "Россия сегодня" Александр Харченко, собственный фотокорреспондент в городе Симферополе группы региональных фотокорреспондентов отдела фотокорреспондентов службы создания фотоконтента объединенной дирекции фотоинформации ФГУП "МИА "Россия сегодня" Константин Михальчевский. Справа налево: старший корреспондент дипломатической редакции управления международной информации главной дирекции информации ФГУП "МИА "Россия сегодня" Сергей Шилов, корреспондент редакции силовых ведомств управления общероссийской информации главной дирекции информации ФГУП "МИА "Россия сегодня" Виктор Антонюк. 11 января 2024.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и лауреаты премии правительства РФ в области средств массовой информации за 2023 год. Слева направо: старший корреспондент дипломатической редакции управления международной информации главной дирекции информации ФГУП "МИА "Россия сегодня" Александр Харченко, собственный фотокорреспондент в городе Симферополе группы региональных фотокорреспондентов отдела фотокорреспондентов службы создания фотоконтента объединенной дирекции фотоинформации ФГУП "МИА "Россия сегодня" Константин Михальчевский. Справа налево: старший корреспондент дипломатической редакции управления международной информации главной дирекции информации ФГУП "МИА "Россия сегодня" Сергей Шилов, корреспондент редакции силовых ведомств управления общероссийской информации главной дирекции информации ФГУП "МИА "Россия сегодня" Виктор Антонюк. 11 января 2024.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и старший корреспондент дипломатической редакции управления международной информации главной дирекции информации ФГУП "МИА "Россия сегодня" Александр Харченко (справа) на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2023 год. 11 января 2024.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и старший корреспондент дипломатической редакции управления международной информации главной дирекции информации ФГУП "МИА "Россия сегодня" Александр Харченко (справа) на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2023 год. 11 января 2024.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и старший корреспондент дипломатической редакции управления международной информации главной дирекции информации ФГУП "МИА "Россия сегодня" Сергей Шилов (справа) на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2023 год. 11 января 2024.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и старший корреспондент дипломатической редакции управления международной информации главной дирекции информации ФГУП "МИА "Россия сегодня" Сергей Шилов (справа) на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2023 год. 11 января 2024.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и лауреаты премии правительства РФ в области средств массовой информации за 2023 год. Слева направо: старший корреспондент дипломатической редакции управления международной информации главной дирекции информации ФГУП "МИА "Россия сегодня" Александр Харченко, собственный фотокорреспондент в городе Симферополе группы региональных фотокорреспондентов отдела фотокорреспондентов службы создания фотоконтента объединенной дирекции фотоинформации ФГУП "МИА "Россия сегодня" Константин Михальчевский. Справа налево: старший корреспондент дипломатической редакции управления международной информации главной дирекции информации ФГУП "МИА "Россия сегодня" Сергей Шилов, корреспондент редакции силовых ведомств управления общероссийской информации главной дирекции информации ФГУП "МИА "Россия сегодня" Виктор Антонюк. 11 января 2024.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и старший корреспондент дипломатической редакции управления международной информации главной дирекции информации ФГУП "МИА "Россия сегодня" Александр Харченко (справа) на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2023 год. 11 января 2024.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и старший корреспондент дипломатической редакции управления международной информации главной дирекции информации ФГУП "МИА "Россия сегодня" Сергей Шилов (справа) на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2023 год. 11 января 2024.
Кроме того, премию за освещение и анализ событий в зоне спецоперации и горячих точках планеты вручили заместителю гендиректора Первого канала Наталье Никоновой, главному шеф-координатору дирекции спецпроектов Наталье Крапивиной, продюсеру Дмитрию Суслову, а также ведущим телепрограммы "Большая игра" Вячеславу Никонову и Дмитрию Саймсу.
Политический обозреватель ВГТРК Ольга Скабеева и ведущий телевизионной программы "60 минут" Евгений Попов получили правительственную награду "за гражданское мужество, политическую остроту и успешное отстаивание интересов Отечества в информационной борьбе".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и собственный фотокорреспондент в городе Симферополе группы региональных фотокорреспондентов отдела фотокорреспондентов службы создания фотоконтента объединенной дирекции фотоинформации ФГУП "МИА "Россия сегодня" Константин Михальчевский (справа) на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2023 год. 11 января 2024.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и собственный фотокорреспондент в городе Симферополе группы региональных фотокорреспондентов отдела фотокорреспондентов службы создания фотоконтента объединенной дирекции фотоинформации ФГУП "МИА "Россия сегодня" Константин Михальчевский (справа) на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2023 год. 11 января 2024.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и корреспондент редакции силовых ведомств управления общероссийской информации главной дирекции информации ФГУП "МИА "Россия сегодня" Виктор Антонюк (справа) на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2023 год. 11 января 2024.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и корреспондент редакции силовых ведомств управления общероссийской информации главной дирекции информации ФГУП "МИА "Россия сегодня" Виктор Антонюк (справа) на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2023 год. 11 января 2024.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и собственный фотокорреспондент в городе Симферополе группы региональных фотокорреспондентов отдела фотокорреспондентов службы создания фотоконтента объединенной дирекции фотоинформации ФГУП "МИА "Россия сегодня" Константин Михальчевский (справа) на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2023 год. 11 января 2024.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и корреспондент редакции силовых ведомств управления общероссийской информации главной дирекции информации ФГУП "МИА "Россия сегодня" Виктор Антонюк (справа) на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2023 год. 11 января 2024.
Главного продюсера службы интернет-вещания АНО "ТВ-Новости" (управляет телеканалом RT) Анну Абакумову удостоили награды за реализацию благотворительного проекта "Дальше действовать будем мы", а также освещение волонтерской деятельности по поддержке участников СВО.
Еще нескольких сотрудников организации отметили правительственной премией за работу по освещению спецоперации. Ее получили руководитель отдела расследований Александр Раскин, ведущая программ отдела вещания в социальных сетях Анна Книшенко, корреспондент Игорь Жданов, режиссер-постановщик Клим Поплавский, руководитель отдела по взаимодействию с органами государственной власти Лидия Мизиева.
"Россия сегодня" открыла свой юбилейный год музыкальным проектом
12 декабря 2023, 17:39
В свою очередь, гендиректору "Общественного телевидения России" Виталию Игнатенко вручили награду "за выдающийся вклад в развитие отечественных СМИ", а исполнительному директору некоммерческого партнерства "Альянс руководителей региональных СМИ России" Софье Дубинской — за многолетнюю поддержку региональных печатных СМИ.
Мишустин наградил:
сотрудников телеканала "Звезда" за профессионализм и мужество, проявленные при освещении специальной военной операции;
представителей издательства "Открытые системы" — за реализацию проекта "Литературная Одиссея" и активную работу с педагогическим сообществом;
сотрудников газеты "Саткинский рабочий" — за развитие историко-краеведческой темы и реализацию социально значимого экологического проекта "СпасАЙ свой крАЙ";
сотрудников газеты "Советский Сахалин" — за реализацию проекта "Воспетые острова" и вклад в развитие региональной журналистики, сохранение традиций и продвижение просветительских проектов, направленных на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи.
Главного редактора "России 24" Евгения Бекасова удостоили награды за высокий профессионализм в обеспечении информационного вещания телеканала.
Сотрудников "России сегодня" наградили на конкурсе "ПРО Образование"
7 декабря 2023, 20:58
Помимо этого, премию вручили авторам информационно-аналитической программы "Постскриптум" на "ТВ Центр" в честь ее 25-летия — за большой вклад в развитие информационно-аналитического вещания. В их числе руководитель и ведущий программы — сенатор Алексей Пушков.
Представители НТВ получили награду за успешное решение задач, связанных с увеличением объемов и показателей телесмотрения, и в связи с 30-летием акционерного общества "Телекомпания НТВ".
Сотрудников РЕН ТВ отметили премией за создание проекта, направленного на популяризацию науки.
Премьер-министр также вручил награды:
представителям "Российского государственного музыкального телерадиоцентра" за создание и развитие многофункциональной цифровой медиаплатформы "Орфей";
сотрудникам "Мультимедиа Холдинга" и "Нашего радио" — за поддержку современной отечественной музыки;
журналистам "ИТАР-ТАСС" — за систематическое и успешное освещение деятельности государственных органов власти по трансформации экономики страны в условиях санкций и геополитической турбулентности.
Проекты медиагруппы "Россия сегодня" вошли в шорт-лист Премии Рунета
8 декабря 2023, 19:39
Сотрудники "Российской государственной детской библиотеки" стали лауреатами премии за разработку путеводителя по детским и подростковым книгам "Библиогид" и всероссийской энциклопедии детской литературы "ПроДетЛит", а администратор сайта "Сделано у нас" — за создание портала, посвященного российским достижениям.
"Сегодня здесь присутствуют журналисты, профессионалы из разных самых направлений. <...> И я хочу вас всех призвать к тому, чтобы мы поддерживали созидание. <...> Созидание — всегда в трудах, чудес не бывает", — отметил Мишустин.
Объявлены победители международной премии для военкоров
22 декабря 2023, 20:04
Он поблагодарил участников спецоперации и военных корреспондентов, работающих в горячих точках. Благодаря им вся страна может заниматься этим созиданием.
"Говоря об этом, нельзя не сказать о нашем президенте. Он идет в этом смысле вперед и показывает нам дорогу. <...> Его поддержка, руководство правительством — это и есть залог тех самых чудес. Но на самом деле — <...> это результат огромного труда, и кстати, это президент сказал, нашего народа", — добавил чиновник.
Премьер также выразил благодарность СМИ за то, что в такое сложное время интерес к ним растет, и призвал оставаться конкурентоспособными и бороться за аудиторию.
Журналистов "России Сегодня" наградили на конкурсе "Вызов-XXI век"
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.