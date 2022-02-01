https://ria.ru/20220201/nagrady-1770496236.html

Путин вручит награды деятелям науки, медицины, авиации, искусства и бизнеса

Путин вручит награды деятелям науки, медицины, авиации, искусства и бизнеса - РИА Новости, 01.02.2022

Путин вручит награды деятелям науки, медицины, авиации, искусства и бизнеса

Президент России Владимир Путин 2 февраля в Кремле вручит госнаграды выдающимся деятелям науки, медицины, авиации, искусства, бизнеса, а также ряда других... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T15:18

2022-02-01T15:18

2022-02-01T15:18

общество

республика татарстан (татарстан)

владимир путин

минтимер шаймиев

виталий игнатенко

газпром

алексей миллер

курчатовский институт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754225975_169:208:2825:1702_1920x0_80_0_0_8d0b764cb6bc6f14adb74b6ccbba094c.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 2 февраля в Кремле вручит госнаграды выдающимся деятелям науки, медицины, авиации, искусства, бизнеса, а также ряда других областей, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России Путин проведет 2 февраля в Кремле церемонию вручения высших государственных наград, которыми отмечен труд более 20 выдающихся российских деятелей науки, медицины, авиации, искусства, бизнеса, а также ряда других областей", - говорится в сообщении.Отмечается, что звезду Героя России глава государства вручит летчику-испытателю Летно-исследовательского института имени Громова Евгению Крутову.Кроме того, звания Герой труда Российской Федерации удостоены шесть человек: почетный президент НИЦ "Курчатовский институт" академик Евгений Велехов, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии академик Иван Дедов, главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко, генеральный директор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер и заместитель генерального директора – управляющий директор компании "ОДК-Сатурн" Виктор Поляков.Также орденом Святого апостола Андрея Первозванного награжден государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.Высшей степени Ордена "За заслуги перед Отечеством" удостоены, в частности, ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Борис Кравцов и генеральный директор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко.

https://ria.ru/20220120/ordena-1768804492.html

https://ria.ru/20220131/miller-1770340424.html

республика татарстан (татарстан)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, республика татарстан (татарстан), владимир путин, минтимер шаймиев, виталий игнатенко, газпром, алексей миллер, курчатовский институт, кубанский казачий хор, одк-сатурн, иван дедов, виктор захарченко, россия, марьяна лысенко