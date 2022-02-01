https://ria.ru/20220201/nagrady-1770496236.html
Путин вручит награды деятелям науки, медицины, авиации, искусства и бизнеса
Путин вручит награды деятелям науки, медицины, авиации, искусства и бизнеса - РИА Новости, 01.02.2022
Путин вручит награды деятелям науки, медицины, авиации, искусства и бизнеса
Президент России Владимир Путин 2 февраля в Кремле вручит госнаграды выдающимся деятелям науки, медицины, авиации, искусства, бизнеса, а также ряда других... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T15:18
2022-02-01T15:18
2022-02-01T15:18
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владимир путин
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газпром
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 2 февраля в Кремле вручит госнаграды выдающимся деятелям науки, медицины, авиации, искусства, бизнеса, а также ряда других областей, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России Путин проведет 2 февраля в Кремле церемонию вручения высших государственных наград, которыми отмечен труд более 20 выдающихся российских деятелей науки, медицины, авиации, искусства, бизнеса, а также ряда других областей", - говорится в сообщении.Отмечается, что звезду Героя России глава государства вручит летчику-испытателю Летно-исследовательского института имени Громова Евгению Крутову.Кроме того, звания Герой труда Российской Федерации удостоены шесть человек: почетный президент НИЦ "Курчатовский институт" академик Евгений Велехов, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии академик Иван Дедов, главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко, генеральный директор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер и заместитель генерального директора – управляющий директор компании "ОДК-Сатурн" Виктор Поляков.Также орденом Святого апостола Андрея Первозванного награжден государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.Высшей степени Ордена "За заслуги перед Отечеством" удостоены, в частности, ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Борис Кравцов и генеральный директор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко.
https://ria.ru/20220120/ordena-1768804492.html
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общество, республика татарстан (татарстан), владимир путин, минтимер шаймиев, виталий игнатенко, газпром, алексей миллер, курчатовский институт, кубанский казачий хор, одк-сатурн, иван дедов, виктор захарченко, россия, марьяна лысенко
Путин вручит награды деятелям науки, медицины, авиации, искусства и бизнеса
Путин 2 февраля в Кремле вручит госнаграды деятелям науки, авиации, искусства и бизнеса