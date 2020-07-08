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Источник сообщил, что ЮНЕСКО может упразднить звание посла доброй воли
Российские артисты, спортсмены и общественные деятели, а также их зарубежные коллеги в скором будущем могут лишиться статусов послов доброй воли, артистов мира... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:50
вячеслав фетисов
юнеско
денис мацуев
виталий игнатенко
в мире
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РИА Новости
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вячеслав фетисов, юнеско, денис мацуев, виталий игнатенко, в мире

Источник сообщил, что ЮНЕСКО может упразднить звание посла доброй воли

14:50 08.07.2020
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© РИА Новости / Ирина КалашниковаШтаб-квартира ЮНЕСКО
Штаб-квартира ЮНЕСКО
© РИА Новости / Ирина Калашникова
ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Российские артисты, спортсмены и общественные деятели, а также их зарубежные коллеги в скором будущем могут лишиться статусов послов доброй воли, артистов мира и чемпионов по спорту ЮНЕСКО, сообщил РИА Новости источник в организации, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, намерение об упразднении звания Послов доброй воли вызвано тем, что "звание получили многие, а результаты их работы не очень видны, они не предоставляют отчетности о своей деятельности".
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В 2014 году в сообщении на сайте ЮНЕСКО о присвоении звания российскому пианисту Денису Мацуеву говорилось: "Послы доброй воли ЮНЕСКО – это группа выдающихся общественных деятелей, поставивших свое имя и славу на службу идеалам ЮНЕСКО… Они способствуют расширению и успеху миссии ЮНЕСКО, щедро посвящая свои таланты и общественное влияние привлечению внимания мировой общественности к деятельности организации".
Почетных званий ЮНЕСКО, помимо Мацуева, в разные годы были удостоены скульптор Зураб Церетели, журналист Виталий Игнатенко, поэтесса Александра Очирова, певицы Алсу и Зара, хоккеист Вячеслав Фетисов, дирижеры Валерий Гергиев и Владимир Спиваков и другие.
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Вячеслав ФетисовЮНЕСКОДенис МацуевВиталий ИгнатенкоВ мире
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