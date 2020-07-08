Источник сообщил, что ЮНЕСКО может упразднить звание посла доброй воли

ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Российские артисты, спортсмены и общественные деятели, а также их зарубежные коллеги в скором будущем могут лишиться статусов послов доброй воли, артистов мира и чемпионов по спорту ЮНЕСКО, сообщил РИА Новости источник в организации, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, намерение об упразднении звания Послов доброй воли вызвано тем, что "звание получили многие, а результаты их работы не очень видны, они не предоставляют отчетности о своей деятельности".
В 2014 году в сообщении на сайте ЮНЕСКО о присвоении звания российскому пианисту Денису Мацуеву говорилось: "Послы доброй воли ЮНЕСКО – это группа выдающихся общественных деятелей, поставивших свое имя и славу на службу идеалам ЮНЕСКО… Они способствуют расширению и успеху миссии ЮНЕСКО, щедро посвящая свои таланты и общественное влияние привлечению внимания мировой общественности к деятельности организации".
Почетных званий ЮНЕСКО, помимо Мацуева, в разные годы были удостоены скульптор Зураб Церетели, журналист Виталий Игнатенко, поэтесса Александра Очирова, певицы Алсу и Зара, хоккеист Вячеслав Фетисов, дирижеры Валерий Гергиев и Владимир Спиваков и другие.