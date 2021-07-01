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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ (2020)

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ (2020) - РИА Новости, 01.07.2021

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ (2020)

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин озвучил идею внесения изменений в Основной закон. По словам президента, они... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T00:51

2021-07-01T00:51

2021-07-01T00:51

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В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин озвучил идею внесения изменений в Основной закон. По словам президента, они были необходимы для дальнейшего развития России как правового социального государства, "в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие". Была создана рабочая группа по изменению Конституции в составе 75 человек, в которую вошли политики, ученые, депутаты и общественные деятели.Сопредседателями группы стали глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева.20 января глава государства внес в Госдуму законопроект с поправками к 22 статьям Основного закона, и палата приняла законопроект в первом чтении 23 января. Однако в ходе работы стало поступать большое количество предложений, выходящих далеко за рамки президентского законопроекта. Всего в рабочую группу по изменениям в Конституцию было предложно более тысячи различных инициатив. Ко второму чтению в проект изменений в Основной закон было внесено 206 поправок: Глава 3 "Федеративное устройство" – 51 поправка, глава 4 – "Президент РФ" – 19 поправок, глава 5 – "Федеральное Собрание РФ" – 33 поправки, "Правительство РФ" – 26 поправок, "Судебная власть и прокуратура" – 23 поправки, глава 8 – "Местное самоуправление" – 12 поправок, предложения в преамбулу – 9, процедура общероссийского голосования и порядок вступления в силу – 33. Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. По предложению депутата Госдумы Валентины Терешковой в текст законопроекта была внесена поправка, которая после принятия нового текста конституции дает возможность действующему президенту баллотироваться вновь – на выборах 2024 года. Глава государства, в свою очередь, счел возможным принятие поправки, если она получит положительную оценку Конституционного суда. При этом Путин назвал предложение об исключении из Основного Закона страны ограничение на число президентских сроков нецелесообразным. Как отметил российский лидер, общество должно иметь гарантии регулярной сменяемости власти. 10 марта Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ.11 марта 2020 года Государственная Дума РФ одобрила закон о поправке в Конституцию. За проголосовали 383 депутата, высказавшихся против не было, воздержались 43. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ поддержали законодательные собрания всех субъектов РФ.14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию. После этого документ был направлен в Конституционный суд РФ с президентским запросом о соответствии поправок Конституции РФ. В нем, в частности, Путин попросил высказаться о допустимости дополнения основного закона страны поправкой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства. Также он спросил о дополнительных условиях для вступления в силу поправок к Конституции – общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в основной закон страны. Конституционный суд вынес заключение о соответствии Конституции положений закона. Одним из условий вступления в силу поправок стало их одобрение гражданами на общероссийском голосовании, которое было назначено на 22 апреля, но затем в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией оно было перенесено на 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля. 25 июня в России началось голосование по поправкам в Конституцию. По всей стране было открыто свыше 96,5 тысячи участков. Москва и Нижегородская область стали двумя пилотными регионами, жители которых могли проголосовать дистанционно. Жители Москвы и Нижегородской области могли отдать свой голос онлайн до 20.00 30 июня. Для участия в нем требовалось в срок с 5 по 21 июня подать заявление через портал госуслуг или mos.ru. По данным ЦИК, всего в списки участников дистанционного электронного голосования были включены 1 190 726 граждан, из которых 1 051 155 в Москве и 139 571 в Нижегородской области. Итоговая явка на голосовании по поправкам в основной закон составила 67,97%. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), против высказались 21,27% (около 16 миллионов человек). Наибольшую поддержку инициированным президентом поправкам оказали Чечня (97,92%), Тува (96,79), Крым (90,07%) и Дагестан (89,19%). Единственный не поддержавший поправки регион – Ненецкий АО, за поправки там проголосовали только 43,78% избирателей.Высокая явка на голосовании отмечалась в Чечне (95,2%), Туве (92,8%), Башкирии (90,8%). В число регионов с наименьшей явкой вошли Камчатский (44,1%) и Хабаровский (44,2%) края, Иркутская (44,2%) и Томская (44,6%) области. 3 июля президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Основной закон.4 июля 2020 года поправки в Конституцию вступили в силу. Они гарантируют защиту достоинства граждан и уважение человека труда, индексацию пенсий не реже одного раза в год, а также обеспечивают реализацию принципов социального партнерства в сфере трудовых отношений.Помимо этого, теперь в Основном законе говорится о доступной и качественной медицине и что "государство также обеспечивает приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения".Конституция отныне налагает запрет на избрание президентом гражданина России, имеющего или имевшего гражданство другой страны либо вид на жительство там. Соответствующее ограничение распространяется на сенаторов, депутатов, высших должностных лиц регионов, руководителей федеральных государственных органов, уполномоченного по правам человека, судей, прокуроров и так далее.Основной закон теперь находится в приоритете над международным правом, Конституционный суд может не исполнять решения международных органов, если они противоречат Основному закону.Усилены полномочия Госдумы и Совета Федерации, которые вправе осуществлять парламентский контроль. Сам президент, согласно поправкам, формирует Совет безопасности и Государственный совет России. Одним из изменений, предложенных Путиным, стал запрет на двойное гражданство и счета в иностранных банках для отдельных должностных лиц, включая главу государства.Важным блоком предлагаемых изменений стало сохранение культурного и исторического наследия России, а также защита суверенитета и территориальной целостности. Так, согласно статьи 67, действия по отчуждению части российской территории, а также подобные призывы не допускаются. Кроме того, основной закон гарантирует поддержку соотечественникам за рубежом и защиту их прав.Отдельно в поправках отмечается защита "культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ" и сохранение их этнокультурного и языкового многообразия.Впервые в Конституции также отражено упоминание Бога. "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", – следует из текста поправок.Другим нововведением стало сохранение природного богатства страны и снижение негативного воздействие на окружающую среду.Кроме того, впервые в основном законе отметят роль гражданского общества в государственной политике и тех добровольцев и волонтеров, которые "заботятся об инвалидах, сажают деревья и очищают водоемы". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, госдума рф, федеральное собрание рф, справки, политика