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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-10T23:14+0300
https://ria.ru/20200310/1568404066.html
В Госдуме назвали поправку о президентских сроках переходной нормой
https://cdn23.img.ria.ru/images/156377/17/1563771774_0:0:2698:1517_1036x0_80_0_0_28fc3e69e9423c036dcf1a3ecaef688e.jpg
РИА Новости

В Госдуме назвали поправку о президентских сроках переходной нормой

20:40 10.03.2020 (обновлено: 23:14 10.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Поправки о президентских сроках носят переходный характер, заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников.
Ранее член нижней палаты парламента Валентина Терешкова внесла на рассмотрение Госдумы поправку, позволяющую Владимиру Путину участвовать в выборах в 2024 году. Глава государства, в свою очередь, счел возможным принятие поправки, если она получит положительную оценку Конституционного суда. При этом Путин назвал предложение об исключении из Основного Закона страны ограничение на число президентских сроков нецелесообразным. Как отметил российский лидер, общество должно иметь гарантии регулярной сменяемости власти.
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"Поправка в Конституцию не говорит о том, что слово "подряд" восстанавливается либо вообще все это убирается. Все эти ограничения остаются. Речь идет о волеизъявлении граждан и о поправках, которые носят переходное положение, что если граждане при принятии Конституции выразят свою волю и скажут да поправке, то тогда в соответствии с этой поправкой действующий президент вправе стать кандидатом в президенты в соответствующий срок", — заявил РИА Новости Крашенинников.
Депутат добавил, что Конституционный суд должен оценить эту поправку до всенародного голосования. Именно эта инстанция должна определить, не противоречит ли такое предложение Основному Закону страны.

"Укрепляет стабильность"

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов объяснил необходимость принятия поправки непростой ситуацией в международной политике.
"Правильно президент сказал, что не надо покушаться на норму "два срока", в Конституции эта норма должна остаться, но на всякий случай, <…> если, мало ли что, норма, за которую мы проголосовали, позволит Владимиру Путину еще раз выдвинуться на пост президента, особенно в условиях непростой международной обстановки. Это главное, ключевое", — заявил депутат Госдумы журналистам.
В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил мнение, что принятие поправки, позволяющей действующему президенту принимать участие в выборах после изменений в Конституции, укрепляет стабильность российского государства.
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По его словам, если поправка будет принята, то у Владимира Путина будет возможность еще дважды баллотироваться на пост главы государства.
"Это будет, в принципе, создавать стабильность и для него, что не надо собирать вещи, через четыре года уже конец, и в идеале — могут быть полномочия до мая 2036 года", — заявил политик.

"Переломный момент"

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что сейчас Россия переживает переломный момент в развитии государства, общества и политического строя. По его словам, выбор, который сегодня сделают россияне, определит будущее страны на долгие годы.
Кадыров также подчеркнул, что именно Владимир Путин возродил Россию, которая "находилась на грани развала".
Он добавил, что при голосовании по конституционным поправкам не следует ориентироваться на заявления западных политиков.
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"Они мечтают о слабой России, а мы с нашим национальным лидером Владимиром Путиным сохраним и укрепим мощь и единство России", — резюмировал он.
Во вторник Госдума во втором чтении приняла законопроект о поправках к Конституции. Третье чтение запланировано на среду, 11 марта. Общероссийское голосование пройдет 22 апреля, этот день будет выходным.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияСергей МироновВалентина ТерешковаЛДПРСправедливая РоссияВладимир ПутинВладимир ЖириновскийПолитика
Популярные комментарии
Ну ясное дело! Это только для нынешнего! Всем другим можно не беспокоиться. Теперь у нас будет свой Туркмен-баши.
10 марта, 20:59
Дик Котов
5350007
когда же мы увидим володеньку в гаагском трибунале за незаконный захват и узурпацию власти???
10 марта, 22:07
Aleksandr Asann
3400007
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