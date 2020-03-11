Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-11T12:36+0300
https://ria.ru/20200311/1568418487.html
Госдума одобрила закон о поправке в Конституцию
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418765_0:169:3072:1897_1036x0_80_0_0_73675663edd69d3afdc9df6083906bb1.jpg
РИА Новости

Госдума одобрила закон о поправке в Конституцию

10:50 11.03.2020 (обновлено: 12:36 11.03.2020)
67185
© РИА Новости / Максим БлиновЗаседание Государственной Думы РФ
Заседание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Государственная дума одобрила закон о поправке в Конституцию.
За проголосовали 383 депутата, высказавшихся против не было, воздержались 43.
Документ поступил в нижнюю палату 20 января. Изложенные в нем предложения направлены на закрепление основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая процедура — общероссийское голосование.
Во время подготовки ко второму чтению в профильный комитет Думы по госстроительству и законодательству поступили почти 400 поправок от всех фракций, из них около 200 учли, а 175 рекомендовали к отклонению.

Как конституционные поправки будут вступать в силу

После Госдумы их должен одобрить Совфед, а потом две трети региональных Заксобраний. Затем глава государства подписывает и публикует поправки.
Президент РФ Владимир Путин
17 января, 15:06Формирование нового правительства
ВЦИОМ: почти половина россиян считают, что Путин настроен на перемены
Сначала вступает в силу третья статья: она требует от президента направить поправки в Конституционный суд. Там за семь дней решают, соответствует ли закон Конституции, и если не соответствует — вопрос закрыт.
Если поправки отвечают Конституции, вступает в силу вторая статья: она предписывает президенту назначить общероссийское голосование по собственно тексту поправок в Основной закон.
Прохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве
Вчера, 08:00
Без розовых и черных очков: взгляд российского общества на власть
В своем указе глава государства сформулирует вынесенный на голосование вопрос и назначит дату (минимум через 30 дней после указа), голосовать смогут все россияне старше 18, кроме недееспособных и заключенных, день голосования будет объявлен нерабочим, организацией займется система ЦИК, а наблюдать будут общественные палаты.
ЦИК за пять дней подсчитает результаты и затем за три дня опубликует их. Если больше половины пришедших на участки поддержали проект, обновленная Конституция вступает в силу со дня публикации итогов голосования.
Пленарное заседание Государственной Думы РФ
Вчера, 12:33Голосование по поправкам в Конституцию
Закон о поправке в Конституцию, принятый Госдумой
393412424276845
Обсудить 184
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФГосдума РФПолитика
Популярные комментарии
Вы вообще читали статью? Поправки должны пройти длиннючий путь утверждения. Другое дело, что Вам не нравится, что велик шанс их утвердить, ведь большинство настоящих патриотов России их поддерживает.
11 марта, 11:15
ppapamaxa
373116122
А когда с народным мнением считалась власть они уже всё решили а выборы это просто фарс
11 марта, 11:11
Cергей Медведев
114000120
Рекомендуем
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Актриса Людмила Артемьева в сериале Сваты
Актриса из сериала "Сваты" покинула проект
Прохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве
Без розовых и черных очков: взгляд российского общества на власть
Заседание Совета Федерации РФ
Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию
Харви Вайнштейн прибывает в Нью-йоркский уголовный суд для обсуждения присяжными по делу о сексуальных домогательствах. 24 февраля 2020
Продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Автозаправочная станция
В Минфине заявили, что цены на бензин не изменятся
Путин: считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по числу президентских сроков
Путин выступил против снятия ограничения на число президентских сроков
Туристы в защитных масках в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
Таиланд ужесточил правила въезда для граждан России
Рубли
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами
Конституция Российской Федерации
Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию
Президент России Владимир Путин
Путин оценил ситуацию на глобальных рынках
Мартин Хельме
Минфин Эстонии заявил о начале экономического кризиса
Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 10 марта 2020
Жириновский предложил избирать президента решением Госсовета
Александр Карелин
Карелин внесет поправку о досрочных выборах в Госдуму
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
03:48Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки в бюджет
03:39Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО
03:37Панды в московском зоопарке не останутся без бамбука из-за COVID-19
03:19Канада приветствует передачу Киеву "черных ящиков" сбитого Boeing
03:18Новый вид насекомых за эксцентричность назвали в честь леди Гаги
Лента новостейМолния