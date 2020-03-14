Совфед утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Совет Федерации принял постановление об итогах рассмотрения региональными парламентами закона о поправках в Конституцию

Накануне стало известно, что законодательные собрания всех 85 регионов России поддержали документ. Постановление Совета Федерации утверждает эти решения.

Теперь постановление верхней палаты направят президенту и обратно в регионы.

Как заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, все требования, предъявляемые Конституцией в отношении процедуры одобрения поправок, выполнены.

Она поблагодарила глав законодательных собраний регионов и депутатов региональных парламентов за высокий профессионализм, политическую зрелость и гражданскую ответственность.

"Все было сделано без проволочек, организованно и четко", — сказала Матвиенко.

Спикер также отметила, что результат голосования в региональных парламентах был ожидаемым. "Это говорит о том, что инициатива президента отражает назревшие потребности дальнейшего развития как страны в целом, так и регионов", — уверена она.

Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции запланировано на 22 апреля.

Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

Ранее поправки одобрили Госдума и Совет Федерации.

Теперь президент должен будет направить поправки в Конституционный суд. У того есть семь дней, чтобы решить, соответствует ли закон Конституции. Если не соответствует, процедура прекращается, а если поправки отвечают Конституции, глава государства назначит общероссийское голосование по собственно тексту изменений. Голосовать смогут все россияне старше 18 лет, кроме недееспособных и заключенных.