Поправки в Конституцию России вступили в силу

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Поправки в Конституцию, которые одобрили более трех четвертей проголосовавших россиян, вступили в силу. Такой указ накануне подписал президент России Владимир Путин, документ Поправки в Конституцию, которые одобрили более трех четвертей проголосовавших россиян, вступили в силу. Такой указ накануне подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на сайте Кремля.

опубликовала "Российская газета". Всего в Конституцию внесено 206 поправок. В соответствии с этим требуется изменить 98 законов. Обновленный текст основного закона"Российская газета". Всего в Конституцию внесено 206 поправок. В соответствии с этим требуется изменить 98 законов.

Поправки

Идея внесения изменений в основной закон была озвучена Владимиром Путиным в январе 2020 года в послании Федеральному собранию. По словам президента, они были необходимы для дальнейшего развития России как правового социального государства, "в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие". Большинство депутатов, главы парламентов и фракций поддержали идею внесения поправок в Конституцию.

Позднее депутат Валентина Терешкова предложила убрать из Конституции ограничения по числу президентских сроков. Путин допустил этот вариант, если Конституционный суд не сочтет его противоречащим положениям основного закона. После принятия в марте соответствующего законопроекта обеими палатами парламента документ был направлен в Конституционный суд, который вынес заключение о соответствии предлагаемых поправок.

Впоследствии Путин допустил, что может баллотироваться на пост президента вновь в случае принятия поправок, отметив, что "для себя еще ничего не решил", но "не исключает возможности".

Голосование

Одним из условий вступления в силу поправок стало их одобрение гражданами на общероссийском голосовании, которое было назначено на 22 апреля, но из-за ситуации с распространением коронавируса было перенесено и прошло с 25 июня по 1 июля.

Итоговая явка составила 67,97%. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), против высказались 21,27% (около 16 миллионов человек).

Глава ЦИК Элла Памфилова , подводя первые итоги, назвала голосование беспрецедентным по сложности, но отметила, что оно прошло достойно.

Социальные гарантии

Одной из первых предлагаемых поправок президент обозначил закрепление минимального размера оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума, чтобы "при любой ситуации на всей территории страны исполнялись социальные обязательства государства". Кроме того, поправки отдельно гарантируют защиту достоинства граждан и уважение человека труда, а также обеспечивают реализацию принципов социального партнерства в сфере трудовых отношений. Одной из наиболее востребованных и поддерживаемых поправок стала индексация пенсий не реже одного раза в год и иных социальных пособий в соответствии с федеральным законом.

Кроме того, важными поправками стали статьи 72 и 132 о доступной и качественной медицине, которая теперь находится "в совместном ведении РФ и субъектов" на всех уровнях власти: федеральных, региональных и местного самоуправления, которые, в свою очередь, обязаны обеспечить доступность медпомощи на своей территории.

Споры возникали относительно блока о семейных ценностях, которые представляют брак "как союз мужчины и женщины", а детей как "приоритет государственной политики". Однако авторы поправок поясняли, что понятие распространяется только на "брак", а не на семью, которой может считаться и один родитель с ребенком. Согласно поправкам, "государство также обеспечивает приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения".

Культурное наследие

Важным блоком предлагаемых изменений стало сохранение культурного и исторического наследия России, а также защита суверенитета и территориальной целостности. Так, согласно статьи 67, действия по отчуждению части российской территории, а также подобные призывы не допускаются. Кроме того, основной закон гарантирует поддержку соотечественникам за рубежом и защиту их прав.

Отдельно в контексте 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, намеренного искажения фактов и переосмысления ее итогов в Конституцию включили поправку о защите российской истории.

"Российская Федерация чтит память защитников отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите отечества не допускается", - говорится в статье 67.1 поправки к конституции.

Отдельно в поправках отмечается защита "культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ" и сохранение их этнокультурного и языкового многообразия. Согласно тексту поправок, культура охраняется государством и является "уникальным наследием ее многонационального народа". Однако государственным языком, согласно утвержденным поправкам, на всей территории страны является русский как язык государствообразующего народа.

Впервые в Конституции также отражено упоминание Бога. "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - следует из текста поправок.

Другим нововведением стало сохранение природного богатства страны и снижение негативного воздействие на окружающую среду. Так, правительство будет принимать меры для создания благоприятных условий жизни населения, сохранения природного многообразия России, а также развития системы экологического образования и экологической культуры. Необходимость ответственного отношения к животным также будет закреплена в статье 114 Конституции.

Кроме того, впервые в основном отметят роль гражданского общества в государственной политике и тех добровольцев и волонтеров, которые "заботятся об инвалидах, сажают деревья и очищают водоемы". Среди поправок также отмечена поддержка российской науки и регулирование государством информационных технологий.

"Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации… не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства", - говорится в статье 81 поправки к Конституции.

Соответствующее ограничение распространяется на сенаторов, депутатов, высших должностных лиц регионов, руководителей федеральных государственных органов, уполномоченного по правам человека, судей, прокуроров и так далее.

Согласно одной из поправок, Конституция теперь находится в приоритете над международным правом, Конституционный суд может не исполнять решение международных органов, если они противоречат основному закону. Однако сопредседатели рабочей группы заявили, что Россия никогда не отказывалась от международных обязательств и не будет этого делать.

Внутренняя политика

Многие поправки коснулись и внутриполитического устройства страны. Так, усиливаются полномочия Госдумы и Совета Федерации, которые вправе осуществлять парламентский контроль. Кроме того, вступает в силу поправка президентских сроков без слова "подряд". Они не учитывают число сроков, в течение которых президент занимал должность на момент вступления в силу поправки.