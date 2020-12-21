https://ria.ru/20201221/politika-1590168296.html

Итоги года в политике: новая Конституция, удаленка и подготовка к выборам

Итоги года в политике: новая Конституция, удаленка и подготовка к выборам

Принятие поправок в Конституцию РФ, в том числе по президентским срокам, новый состав правительства и работа в удаленном формате большинства органов власти... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T10:11

2020-12-21T10:11

2020-12-21T14:04

новый год—2021

наталья поклонская

михаил мишустин

валентина терешкова

совет федерации рф

госдума рф

единая россия

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Принятие поправок в Конституцию РФ, в том числе по президентским срокам, новый состав правительства и работа в удаленном формате большинства органов власти стали основными политическими событиями 2020 года в России.Заметные изменения в уходящем году произошли в составе Совета Федерации, где появились не только новые сенаторы, но сразу два первых вице-спикера; на партийном небосклоне хорошо заявили о себе несколько новых партий, о политических амбициях сообщили представители адвокатского сообщества, шоу-бизнеса и дальние родственники президента страны.Хотя выборы депутатов Госдумы запланированы на сентябрь будущего года, подготовку к ним ряд партий начал уже в 2020-м, укрепив свои руководящие ряды путем привлечения опытных политиков и "зубастых" политтехнологов."Поправленная" КонституцияСпоры о целесообразности изменения основного закона возникали в новостной повестке чуть ли не ежегодно, но результатом уходящего 2020-го стало реальное внесение поправок в Конституцию России. Инициировал их еще в начале года президент Владимир Путин, озвучив свои предложения в послании Федеральному собранию. После этого он не раз повторял, что изменения вступят в силу, только если будут одобрены россиянами. Для проработки поправок создали специальную рабочую группу, в которую вошли свыше 70 человек – от законодателей и ученых до спортсменов и деятелей культуры. После принятия закона о поправке парламентом и выхода соответствующего указа президента, в стране должно было состояться всероссийское голосование. Оно было намечено на апрель, но из-за пандемии COVID-19 его перенесли, при этом растянув на неделю. Голосовать избиратели могли с 25 июня по 1 июля, в том числе дистанционно и "на пеньках", как позже окрестили голосование на открытом воздухе. В результате, согласно данным ЦИК России, явка составила 67,97%. Принятие поправок поддержали почти 58 миллионов, а против высказались около 16 миллионов россиян.Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, подводя итоги плебисцита, назвала голосование беспрецедентным по сложности, но отметила, что оно прошло достойно, а также заявила, что беспрецедентные меры на голосовании, включая видеонаблюдение, свели попытки фальсификации к минимуму.Текст обновленной конституции утверждает ее приоритет над международными договорами, устанавливает запрет на отчуждение территорий РФ и закрепляет социальные гарантии государства - индексацию пенсий не реже раза в год и МРОТ не ниже прожиточного минимума. Также в документе отражен новый порядок формирования правительства и прописаны новые требования, предъявляемые к госчиновникам разного уровня, среди которых президент и члены правительства. Например, теперь для них существует запрет на иностранное гражданство и счета в зарубежных банках. В новую конституцию включили нормы о статусе Госсовета и исключили оговорку "подряд" из положения о невозможности занимать должность президента более двух сроков. Наряду с этим, в основном законе появились упоминания о Боге и об исторической памяти, положение о браке как "союзе мужчины и женщины", нормы о сохранении природного богатства и об ответственном отношении к животным.Кроме того, по предложению депутата Госдумы Валентины Терешковой в текст законопроекта на этапе обсуждения была внесена поправка, которая после принятия нового текста конституции дает возможность действующему президенту баллотироваться вновь - на выборах 2024 года. С подачи экс-помощника президента Владислава Суркова, который ушел с должности в феврале, этот процесс в политологической среде и в медиа стали называть "обнулением". Этот неологизм, наряду с термином "самоизоляция", стали словами 2020 года по итогам исследования института имени Пушкина. Рассуждая о том, почему "обнуление" снискало такую популярность в народе, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что внесение в конституцию поправок было "чрезвычайно важным событием в нашей внутренней политике и в жизни страны в целом". Что касается намерений Путина идти на новый срок, то, как он сам заявил на итоговой пресс-конференции 17 декабря, решение он не принял и подумает. "Я для себя еще не принял решение, пойду я-не пойду на выборы в 2024 году... Делать или не делать - посмотрю", - сказал он, отметив, что формально разрешение от россиян на это есть.Обновленный кабминНаряду с предложением об изменении конституции в начале года президент РФ подписал указ о назначении председателем правительства главы ФНС Михаила Мишустина. Документ был опубликован 16 января 2020 года - спустя день после того, как его предшественник Дмитрий Медведев подал в отставку вместе со всем кабмином. Структура правительства при Мишустине изменилась: помимо новых лиц в кабмине на одного сократилось число вице-премьеров - их стало девять, также был ликвидирован Минкавказ РФ.Предполагалось, что основной задачей нового правительства станет эффективная реализация национальных проектов, однако из-за пандемии коронавируса его работу пришлось перестраивать в соответствии с повесткой дня. Кабмину под руководством Мишустина пришлось не только принимать ограничительные меры, в том числе касающиеся закрытия границ, но и разбираться с экономическими последствиями пандемии. Принимались новые меры господдержки для семей с детьми, медработников, было увеличено пособие для безработных и продлена льготная ипотека, дополнительные средства выделялись регионам, бизнес также получил финансовую помощь от государства.Коронавирус не обошел кабмин стороной и в прямом смысле: новой инфекцией одним из первых переболел сам Мишустин, глава Минобрнауки Валерий Фальков, министр энергетики Александр Новак и глава Минстроя Владимир Якушев. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уходил на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19 у одного из членов семьи, так же поступила и глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.Вновь кабмин частично обновился в ноябре, согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в Конституцию РФ. По новому порядку Госдума утвердила по предложению премьера новых глав Минтранса, Минприроды, Минэнерго, Минстроя и Минвостокразвития. Кроме этого, Путин отдельным указом увеличил число вице-премьеров с 9 до 10: на повышение пошел Новак.Больше первыхЗаметные изменения претерпел в сентябре и состав Совета Федерации, причём коснулись они не только сенаторского корпуса, но и руководства палаты - первым вице-спикером вместо Николая Фёдорова стал Андрей Яцкин, получивший удостоверение члена Совфеда лишь за два дня до этого. До этого он с 2004 года представлял в Совфеде правительство страны, а ранее занимал различные должности в администрации президента РФ и аппарате российского правительства.Одновременно Андрей Турчак, занимавший должность вице-спикера Совфеда, также получил приставку "первый" к своей должности в палате. Глава Совфеда Валентина Матвиенко объяснила введение двух постов ее первых зампредов тем, что объём работы, стоящий перед сенаторами, а также уровень реализуемых задач требует более высокого представительства Совета Федерации на различных форумах.Также в сентябре Совфед покинули такие старожилы, как Франц Клинцевич, проработавший сенатором пять, а депутатом Госдумы - 16 лет.Изменения коснулись не только состава верхней палаты, но и организации работы.В марте Совфед, как и большинство российских организаций, ввёл значительные ограничения в своей работе из-за пандемии коронавируса. В палату перестали пускать журналистов, допуск других посетителей также серьезно ограничили, большинство мероприятий перешло в онлайн-режим. Чтобы обезопасить сенаторов на пленарках, которые по регламенту должны идти очно, в зале заседаний поставили три тонизирующие установки (причём на деньги самих парламентариев), а перед входом в зал - специальные кабины, измеряющие температуру и обрабатывающие входящих специальным газом, губительным для коронавируса.Впрочем, все эти меры не уберегли от заражения спикера Совфеда Валентину Матвиенко, которая в начале декабря была вынуждена уйти на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирусом. Впервые за все девять лет ее работы спикером заседание палаты открывала и вела не она.С ухудшением эпидемиологической обстановки Госдума решила отказаться от проведения массовых мероприятий в офлайн-режиме. В первой половине марта в здании на Охотном ряду появились дозаторы с антисептическим веществом, а посетителям при входе начали измерять температуру. Кроме того, в Госдуме начали проводить дополнительную санитарную обработку всех поверхностей и приостановили работу буфетов и столовых.Также одним из первых решений, касающихся непосредственно работы депутатов на фоне распространения коронавируса, стало ограничение командировок парламентариев. Решение было принято в начале февраля, как говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин, на основании интересов россиян. Он пояснял, что ограничение поездок позволит не провоцировать распространение инфекции в РФ. За последние несколько месяцев делегации депутатов направлялись только на выборы в качестве наблюдателей. Однако к концу этого года депутаты планируют вернуться к возможности командировок. Как рассказал Володин, на конец декабря запланирован визит в Южную Корею.С ухудшением ситуации многие сотрудники Госдумы были переведены на удаленную работу. В течение всего года Дума также корректировала график работы, сокращая количество пленарных заседаний - сначала в зависимости от ситуации с коронавирусом, затем - от необходимости принятия законов по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии COVID-19. Перед каждым пленарным заседанием депутаты проходили тестирование на коронавирус, для предотвращения распространения инфекции в зале заседаний выключается вентиляция. Кроме того, в здании обязательно ношение масок.Проекты и законыНесмотря на удаленный режим работы, 2020-й выдался плодотворным на законодательные инициативы, и планку в этом задал президент страны, внесший в январе проект с поправками к Конституции страны. Во время подготовки документа к процедуре второго чтения было предложено почти 400 поправок. С 4 июля обновленная конституция вступила в силу.Осенью началась активная работа по подготовке и рассмотрению проектов во исполнение принятых поправок в основной закон.Одним из первых был принят закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму. В развитие этой нормы были приняты соответствующие поправки в КоАП и УК с санкциями за подобные призывы и действия.Также был принят новый закон "О правительстве", где уточняется порядок назначения членов кабинета: президент сможет назначить кандидата премьера-министра только после утверждения Госдумой. Членов кабинета - "силовиков" назначает президент после консультаций с Совфедом, остальных - утверждает Госдума по предложению премьер-министра. Нижняя палата парламента в осеннюю сессию уже успела опробовать новую процедуру: в октябре Госдума утвердила ряд новых кандидатур в кабмине. Кроме того, были приняты поправки в закон о Конституционном суде и прокуратуре, свое "законодательное оформление" получил и Государственный совет РФ.Также Госдума на заседании 9 декабря приняла новую редакцию закона о порядке формирования Совета Федерации, согласно которой экс-президент РФ сможет претендовать на пожизненную квоту сенатора. Кроме того, депутаты приняли законы о гарантиях неприкосновенности главам РФ, прекратившим исполнение своих обязанностей, и федеральной территории "Сириус".Президент также предложил прописать в ряде законов запрет для чиновников - парламентариев, силовиков, военных, губернаторов, главы ЦБ, членам ОНК и омбудсменам иметь второе гражданство. В случае обнаружения факта наличия "второго" паспорта или вида на жительство будет грозить увольнение.Громкие дискуссии в обществе вызвали инициативы парламентариев об ограничении внесудебного порядка изъятия детей из семьи. На рассмотрение Госдумы были представлены два варианта - от возглавляющего думский комитет по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова и главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса и группы сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. Однако обе инициативы были отозваны авторами для дальнейшей доработки и внесения единого документа, который устроит все заинтересованные стороны.Новые лица в политике и правозащитеПопытать удачу на политическом небосклоне в этом году решили сразу несколько новых партий, и многим это удалось: на осенних региональных выборах успешно себя проявили "партийные новобранцы" - "Новые люди", "За правду", "Зеленая альтернатива".О своем желании создать партию, чтобы в последствии участвовать в выборах в Госдуму, объявил бывший защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев и двоюродный племянник президента России Роман Путин.Желание стать политическим деятелем в этом году настигло и лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, который сначала примкнул к Партии роста в качестве члена ее петербургского отделения, а затем стал сопредседателем организации.Новые лица появились в этом году и в Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ) - в его состав вошли пять новых правозащитников вместо вышедших из него членов по указу президента.В июне 2020 года был полностью сформирован и приступил к выполнению своих обязанностей новый, седьмой состав Общественной палаты. Для усиления социальной и благотворительной составляющей к общественникам присоединились представитель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.Продолжает возглавлять ОП РФ избранная ранее Лидия Михеева.В новом составе палата активизировала формат нулевых чтений законопроектов, выступила площадкой для обсуждения поправок в конституцию и стала инициатором развития института общественного наблюдения. Седьмой состав будет работать вплоть до 2023 год.Предстоящие выборыПандемия внесла свои коррективы и в подготовку к выборам Госдумы восьмого созыва: соблюдение противоэпидемических мер ставится одной из главных задач в работе партий. Думские выборы должны состояться в сентябре 2021 года. За прошедший год неоднократно звучали предложения о переносе единого дня голосования, однако никаких конкретных решений об этом нет.Партия "Единая Россия" при подготовке к выборам в Госдуму "будет настраиваться на работу на максимальный результат", однако о конкретном количестве мест в нижней палате говорить пока "преждевременно", отмечал лидер фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов.В рамках подготовки к избирательной кампании "Единая Россия" привлекла в партию новые лица из числа опытных политиков. Так, у секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака появилось двое заместителей: экс-глава Дагестана Владимир Васильев и бывший глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Они будут заниматься подготовкой партии к выборам: Кобылкин получил должность первого заместителя главы избирательного штаба ЕР, а Васильев - заместителя главы (возглавляет избирательный штаб ЕР Турчак). Кроме того, к работе предвыборного штаба партии привлекли авторитетных политтехнологов.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что депутаты Госдумы, которые не сделают прививки от коронавируса, не должны попасть в следующий созыв нижней палаты. Предвыборный съезд партия планирует на май-июнь, рассказал член Высшего совета партии, депутат Госдумы Сергей Каргинов. По словам думского вице-спикера от ЛДПР Игоря Лебедева, предвыборная программа партии будет готова к съезду.В конце сентября состоялось заседание президиума центрального совета партии "Справедливая Россия", на котором было принято решение о том, что лидер партии Сергей Миронов возглавит предвыборную кампанию, а начальником штаба будет замруководителя фракции СР в Госдуме Валерий Гартунг.Миронов уверен, что СР не только успешно пройдет в новый созыв, но и значительно увеличит парламентскую фракцию, причем без всякой "посторонней помощи". Под посторонней помощью политик имел в виду появившиеся в ноябре сообщения СМИ о том, что СР перед выборами объединится с малыми партиями - "Родина", "За правду", "Патриоты России" и Партия пенсионеров. Парламентарий информацию частично подтвердил, уточнив, что уже два года ведет переговоры о коалиции с разными политическими силами, однако говорить об этом "пока рано".Также Миронов сообщал, что предвыборный съезд СР может пройти в два этапа - в конце зимы-начале весны и летом 2021 года: на первой части съезда эсеры планируют обсудить предвыборную программу, на второй части съезда будут выдвигаться кандидаты.Говоря о подготовке к выборам, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявлял о намерении создать народный фронт левых и патриотических сил, который станет не только предвыборным блоком в парламентскую кампанию в 2021 году, но и долгосрочным политическим объединением. Также он подчеркнул, что КПРФ готовится к думским выборам 2021 года независимо от того, в каком месяце их назначат - в марте или сентябре.Зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин сообщал, что партия предварительно определила кандидатов на выборы в Госдуму, они сейчас начали активную работу, а на некоторые округа у партии есть даже по несколько кандидатов, и окончательное решение примет предвыборный съезд. Кроме того, коммунисты намерены подготовить к новому избирательному циклу миллион наблюдателей, чтобы усилить контроль за процедурой голосования и активно бороться с фальсификациями.Как отмечала председатель ЦИК, Центризбирком еще не готов массово внедрять на парламентских выборах дистанционное электронное голосование. По словам Памфиловой, необходимо решить очень много проблем, которые в основном связаны с безопасностью, исключением несанкционированных вторжений. Определить масштабы использования дистанционного электронного голосования на выборах в 2021 году ЦИК планирует в марте-апреле следующего года. Ожидается, что такое голосование будет применяться не более, чем в 20 регионах страны.Ожидания годаОдно из самых ожидаемых событий следующего года – послание президента РФ Федеральному собранию. Глава государства именно в ходе послания обозначает главные ориентиры работы власти. В 2020 году Путин выступил с посланием 15 января. Именно там он предложил вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые затем были приняты на общероссийском голосовании. Пресс-секретарь главы государства рассказал журналистам, что оглашение послания состоится не раньше начала 2021 года.Если основные участники предстоящей избирательной кампании по выборам в Госдуму известны, то вопрос, кто будет организовывать и проводить голосование, останется ли у руля ЦИК Элла Памфилова, пока открыт. Срок полномочий действующего состава Центризбиркома России истекает 28 марта. Таким образом, новый состав ЦИК на пять лет должен быть назначен к марту 2021 года. Из 15 членов ЦИК 5 назначаются президентом России, 5 — Советом Федерации, 5 — Государственной думой.В середине года в политической тусовке муссировали слухи об уходе Памфиловой с должности председателя ЦИК, которую то отправляли в Совет Федерации, то послом в Ватикан. На ее место пророчили председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса или советника председателя Госдумы Владимира Плигина, но эти слухи не подтвердились.В наступающем 2021 году также истекает срок полномочий уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой, избранной на эту должность 22 апреля 2016 года. Закон позволяет Москальковой остаться на посту омбудсмена до 2026 года в случае одобрения ее кандидатуры Госдумой. В начале декабря появилась информация о якобы возможном назначении на пост омбудсмена депутата Госдумы от Крыма Натальи Поклонской в 2021 году. Однако сама Поклонская опровергла эту информацию, при этом подчеркнув, что готова "выполнять любой вверенный участок работы во благо людей и страны".Предложения на должность омбудсмена вносятся в Государственную думу в течение месяца до окончания срока полномочий предыдущего правозащитника. Однако принятые поправки в Конституцию РФ ужесточили правила для кандидатов: теперь омбудсмену наравне с другими госслужащими запрещается иметь гражданство или вид на жительство в другой стране, а также счета и вклады, деньги, драгоценности в зарубежных банках, которые находятся не в России.

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https://ria.ru/20201215/partiya-1589352809.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201217/putin-1589679646.html

https://ria.ru/20201217/vybory-1589657851.html

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наталья поклонская, михаил мишустин, валентина терешкова, совет федерации рф, госдума рф, единая россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, южная корея, политика