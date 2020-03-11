Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-11T17:17+0300
https://ria.ru/20200311/1568438043.html
Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565212540_0:51:3081:1784_1036x0_80_0_0_2c5e466d044deedac4df83be5b802004.jpg
РИА Новости

Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию

15:33 11.03.2020 (обновлено: 17:17 11.03.2020)
43181
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Совет Федерации одобрил законопроект о поправке в Конституцию.
За проголосовали 160 сенаторов, против — один, трое воздержались. Как отметила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, поправки — один из важнейших вопросов новейшей истории России.
"Нужно понимать, что за прошедшие с момента принятия Конституции годы страна накопила колоссальный опыт, проделала значительный путь. Появились новые вызовы и угрозы, и мы не можем не учитывать их в наших решениях", — уточнила она.
Матвиенко также подчеркнула, что процесс конституционных преобразований был инициирован президентом очень вовремя.
Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Теперь документ передадут регионам. Если две трети из них проголосуют за, глава государства подпишет и опубликует его.
Конституция Российской Федерации
6 марта, 16:45
Почему Конституция должна быть однозначной

Как конституционные поправки будут вступать в силу

Сначала вступает в силу третья статья: она требует от президента направить поправки в Конституционный суд. Там за семь дней решают, соответствует ли закон Конституции, и, если не соответствует, — вопрос закрыт.
Если поправки отвечают Конституции, вступает в силу вторая статья: она предписывает президенту назначить общероссийское голосование по собственно тексту поправок в Основной закон.
В своем указе глава государства сформулирует вынесенный на голосование вопрос и назначит дату (минимум через 30 дней после указа), голосовать смогут все россияне старше 18, кроме недееспособных и заключенных, день голосования будет объявлен нерабочим, организацией займется система ЦИК, а наблюдать будут общественные палаты.
ЦИК за пять дней подсчитает результаты и затем за три дня опубликует их. Если больше половины пришедших на участки поддержали проект, обновленная Конституция вступает в силу со дня публикации итогов голосования.
Конституция России
Вчера, 12:18Голосование по поправкам в Конституцию
ГД поддержала наказание за нарушения на голосовании по Конституции
35030118103824
Обсудить 403
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФСовет Федерации РФПолитика
Популярные комментарии
Вы видели этот театр абсурда ?
11 марта, 15:39
СБСергей Богаткин
343160211457
Надеюсь голосовать будем за каждый пункт отдельно.
11 марта, 15:36
Алекс Торский
18310035246
Рекомендуем
Харви Вайнштейн прибывает в Нью-йоркский уголовный суд для обсуждения присяжными по делу о сексуальных домогательствах. 24 февраля 2020
Продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Заседание Государственной Думы РФ
Госдума одобрила закон о поправке в Конституцию
Конституция Российской Федерации
Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию
Путин: считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по числу президентских сроков
Путин выступил против снятия ограничения на число президентских сроков
Актриса Людмила Артемьева в сериале Сваты
Актриса из сериала "Сваты" покинула проект
Девушки в масках на одной из улиц Милана
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Медсестра набирает лекарство в шприц
Неизвестный перевел 50 миллионов рублей девочке с СМА в Югре
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Путин не поддержал предложение о досрочных выборах в Госдуму
Президент России Владимир Путин
Путин оценил ситуацию на глобальных рынках
Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 10 марта 2020
Жириновский предложил избирать президента решением Госсовета
Табло курса обмена валют в Москве
Курс рубля снизился к доллару и евро из-за цен на нефть
Туристы в защитных масках в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
Таиланд ужесточил правила въезда для граждан России
Видео с задержанными в Крыму исламистами
В Крыму задержали четырех террористов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
В Госдуме пояснили, как будет работать поправка о президентских сроках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:15Трамп отменил поездку в Колорадо и Неваду из-за коронавируса
05:13Подмосковный суд в четверг приступит к рассмотрению дела Шестуна
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
03:48Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки в бюджет
Лента новостейМолния