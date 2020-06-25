В России началось голосование по поправкам в Конституцию

Агитационный плакат, информирующий об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, на остановке общественного транспорта в Красноярске

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Россияне с 25 июня смогут проголосовать по поправкам в Конституцию, для жителей Россияне с 25 июня смогут проголосовать по поправкам в Конституцию, для жителей Москвы Нижегородской области с этого дня также доступно электронное дистанционное голосование, следует из календарного плана ЦИК.

Голосование назначено на 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня. Как заявляла ранее РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина , для волеизъявления до дня голосования не потребуется никакого заявления: достаточно просто прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения.

Председатель ЦИК Элла Памфилова говорила ранее, что для голосования по поправкам по всей стране откроются более 96 с половиной тысяч участков.

В Москве заработают чуть более 3,6 тысячи участков. Как сообщал РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, из них 178 в местах по месту временного пребывания: СИЗО и больницы, еще семь участков на вокзалах и один в аэропорту "Внуково".

Кроме того, в столице создали участки для тех, кто будет находиться в Москве в дни голосования. Таких участков пять: в центральном детском магазине на Лубянке, три участка на территории Москва-Сити (МФК "Око", Айкью-квартал, "Афимолл-сити") и один в Гостином дворе.

Жители Москвы и Нижегородской области с 25 июня по 30 июня смогут выразить свое мнение по поправкам с помощью электронного дистанционного голосования. Для участия в нем требовалось в срок с 5 по 21 июня подать заявление через портал Госуслуг или mos.ru.

По данным ЦИК, всего в списки участников дистанционного электронного голосования включены 1 190 726 граждан, из которых 1 051 155 в Москве и 139 571 в Нижегородской области.

В столице перед голосованием систему протестировали, сбоев не выявили.

Электронное дистанционное голосование пройдет с 25 июня до 20:00 по московскому времени 30 июня на специально созданном портале.