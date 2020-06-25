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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573437114.html
В России началось голосование по поправкам в Конституцию
Россияне с 25 июня смогут проголосовать по поправкам в Конституцию, для жителей Москвы и Нижегородской области с этого дня также доступно электронное... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T08:21
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
майя гришина
элла памфилова
конституция рф
москва
нижегородская область
политика
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https://ria.ru/20200623/1573363418.html
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А Вот и отлично! ЗА! ЗА! ЗА! И ещё раз ЗА! И не обращайте внимание за повторение слов. Это от хорошего настроения. \;-)
206
Смысла нет, это спектакль размером с Россию ..
203
124
москва
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/15/1573250566_0:242:3087:1978_1400x0_80_0_0_c22949b19601ba47f46c3a1587082ae6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мосгоризбирком, майя гришина, элла памфилова, конституция рф, москва, нижегородская область, политика

В России началось голосование по поправкам в Конституцию

00:06 25.06.2020 (обновлено: 08:21 25.06.2020)
10750
© РИА Новости / Илья НаймушинАгитационный плакат, информирующий об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, на остановке общественного транспорта в Красноярске
Агитационный плакат, информирующий об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, на остановке общественного транспорта в Красноярске
© РИА Новости / Илья Наймушин
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Россияне с 25 июня смогут проголосовать по поправкам в Конституцию, для жителей Москвы и Нижегородской области с этого дня также доступно электронное дистанционное голосование, следует из календарного плана ЦИК.
Голосование назначено на 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня. Как заявляла ранее РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина, для волеизъявления до дня голосования не потребуется никакого заявления: достаточно просто прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения.
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Председатель ЦИК Элла Памфилова говорила ранее, что для голосования по поправкам по всей стране откроются более 96 с половиной тысяч участков.
В Москве заработают чуть более 3,6 тысячи участков. Как сообщал РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, из них 178 в местах по месту временного пребывания: СИЗО и больницы, еще семь участков на вокзалах и один в аэропорту "Внуково".
Кроме того, в столице создали участки для тех, кто будет находиться в Москве в дни голосования. Таких участков пять: в центральном детском магазине на Лубянке, три участка на территории Москва-Сити (МФК "Око", Айкью-квартал, "Афимолл-сити") и один в Гостином дворе.
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Жители Москвы и Нижегородской области с 25 июня по 30 июня смогут выразить свое мнение по поправкам с помощью электронного дистанционного голосования. Для участия в нем требовалось в срок с 5 по 21 июня подать заявление через портал Госуслуг или mos.ru.
По данным ЦИК, всего в списки участников дистанционного электронного голосования включены 1 190 726 граждан, из которых 1 051 155 в Москве и 139 571 в Нижегородской области.
В столице перед голосованием систему протестировали, сбоев не выявили.
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Электронное дистанционное голосование пройдет с 25 июня до 20:00 по московскому времени 30 июня на специально созданном портале.
Впервые дистанционное электронное голосование использовали в Москве на выборах в Мосгордуму в 2019 году в трех избирательных округах. Тогда явка составила 92,3%, голосование признали успешным.
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39745417372
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Голосование по поправкам в КонституциюМосгоризбиркомМайя ГришинаЭлла ПамфиловаКонституция РФМоскваНижегородская областьПолитика
Популярные комментарии
А Вот и отлично! ЗА! ЗА! ЗА! И ещё раз ЗА! И не обращайте внимание за повторение слов. Это от хорошего настроения. \;-)
25 июня, 01:30
Дон Хосе Де сан-тарем
133310069
Смысла нет, это спектакль размером с Россию ..
25 июня, 00:48
VGVLADIMIR GROMOV
780011123
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