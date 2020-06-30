Путин объяснил необходимость многодневного голосования

"Вы знаете, что голосование идет уже несколько дней. И такой шаг продиктован требованием защитить здоровье людей", - сказал он в ходе обращения к россиянам.

Также Путин поблагодарил тех, кто уже отдал свой голос. Он отметил, что 1 июля будет основной день голосования. "Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово, голос каждого из вас - самый важный, самый главный", - заключил президент.