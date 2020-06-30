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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573667066.html
Голосование по поправкам к Конституции: день шестой
В России продолжается голосование по внесению поправок в Конституцию. Для большинства россиян, принимающих в нем участие, это возможность повлиять на будущее... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:18
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
фото
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А на меня пропаганда врагов России не подействовала, я сходил и проголосовал "за". Радуюсь!
47
Тоже сходил, проголосовал "против" и не печалюсь
18
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573666319_0:213:3072:1940_1400x0_80_0_0_9ca992fbc3eaae46ce5a8ddeba021e9b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, конституция рф, фото, фото

Голосование по поправкам к Конституции: день шестой

11:20 30.06.2020 (обновлено: 17:18 30.06.2020)
2495
В России продолжается голосование по внесению поправок в Конституцию. Для большинства россиян, принимающих в нем участие, это возможность повлиять на будущее страны, отмечают социологи. Кадры с избирательных участков и мобильных пунктов — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Более половины россиян планируют проголосовать по поправкам до 30 июня включительно.

Мужчина на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ во Владивостоке
1 из 14

Более половины россиян планируют проголосовать по поправкам до 30 июня включительно.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Треть граждан собираются прийти на участки первого июля.

Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке во Владивостоке
2 из 14

Треть граждан собираются прийти на участки первого июля.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Информационные плакаты на избирательном участке во Владивостоке.

Информационные плакаты на избирательном участке №922 во Владивостоке
3 из 14

Информационные плакаты на избирательном участке во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Пресс-служба Российского исторического общества / Перейти в фотобанк

Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
4 из 14

Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Пресс-служба Российского исторического общества
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Большинство россиян, говорящих об участии в голосовании, считают, что для них это возможность повлиять на будущее страны, показывают социологические опросы.

Женщина на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ во Владивостоке
5 из 14

Большинство россиян, говорящих об участии в голосовании, считают, что для них это возможность повлиять на будущее страны, показывают социологические опросы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Для 76 процентов голосование — это возможность защитить собственные интересы и интересы их семей.

Мужчина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке во Владивостоке
6 из 14

Для 76 процентов голосование — это возможность защитить собственные интересы и интересы их семей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Более 70 процентов опрошенных согласны с тем, что голосование — это гражданский долг человека.

Женщина на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ во Владивостоке
7 из 14

Более 70 процентов опрошенных согласны с тем, что голосование — это гражданский долг человека.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанк

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосует на избирательном участке в Москве.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
8 из 14

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосует на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

По мнению подавляющего большинства респондентов, на голосование придет много людей.

Женщине измеряют температуру при входе на избирательный участок во Владивостоке, где проходит голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
9 из 14

По мнению подавляющего большинства респондентов, на голосование придет много людей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Большинство людей примут участие добровольно, считают 81 процент россиян.

Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке во Владивостоке
10 из 14

Большинство людей примут участие добровольно, считают 81 процент россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Избиратели голосуют в Новосибирске.

Избиратели на избирательном участке в Новосибирске, где проходит голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
11 из 14

Избиратели голосуют в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Голосование на избирательном участке № 322 в Казани.

Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №322 в Казани
12 из 14

Голосование на избирательном участке № 322 в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Избирательный участок № 1920 в Санкт-Петербурге.

Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1920 в Санкт-Петербурге
13 из 14

Избирательный участок № 1920 в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Женщина на избирательном участке в Новосибирске.

Женщина на избирательном участке в Новосибирске, где проходит голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
14 из 14

Женщина на избирательном участке в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФФото
Популярные комментарии
А на меня пропаганда врагов России не подействовала, я сходил и проголосовал "за". Радуюсь!
30 июня, 12:44
Фома Фомич
22101023
Тоже сходил, проголосовал "против" и не печалюсь
30 июня, 18:10
aalex_630
1110006
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