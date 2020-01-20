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https://ria.ru/20200120/1563649036.html
Путин внес в Госдуму проект закона о поправке в Конституцию
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РИА Новости

Путин внес в Госдуму проект закона о поправке в Конституцию

19:57 20.01.2020 (обновлено: 02:39 21.01.2020)
16636
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПаспорт гражданина РФ и Конституция РФ
Паспорт гражданина РФ и Конституция РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о поправке к Конституции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Клишас, Крашенинников и Хабриева", — добавил он.

Президент

В законопроекте, опубликованном в электронной базе данных Думы, говорится, что одно и то же лицо не может занимать должность президента России более двух сроков.
Таким образом, 81 статью Конституции предлагается изложить в следующей редакции: "Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании <…> Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков".
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Премьер, вице-премьеры, министры, депутаты, сенаторы

Также в документе прописано, что премьер-министром, вице-премьерами, министрами и другими руководителями федеральных органов исполнительной власти могут быть россияне от 30 лет, не имеющие гражданства или вида на жительство другого государства.
Премьер-министр будет представлять на утверждение Думы кандидатуры своих заместителей и министров, за исключением тех, которых назначают после консультаций с Советом Федерации.
Предусматривается, что президент будет не вправе отказать в назначении на должность заместителей председателя правительства и министров, кандидатуры которых утвердила Госдума.
Президент сможет назначать после консультаций с Совфедом и освобождать от должности министров, "ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности".
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Депутатом Госдумы может быть избран гражданин, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий иностранного гражданства либо вида на жительство другого государства.
Членом Совета Федерации может стать россиянин, достигший 30 лет, постоянно проживающий в России, также не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство.

Судьи

Согласно законопроекту, судьями смогут становиться граждане России, достигшие 25 лет, с высшим юридическим образованием и стажем работы по профессии не менее пяти лет, постоянно проживающие в России и не имеющие другого гражданства.
"Федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования к судьям судов Российской Федерации", — говорится в документе.
Число судей Конституционного суда сокращается с 19 до 11, включая председателя и его заместителя.
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Проверка законов на конституционность

Предусматривается, что президент получит право до подписания федерального закона, ранее отклоненного им, но вновь принятого парламентом, обратиться в Конституционный суд для проверки документа на соответствие Основному закону.
"Если Конституционный суд Российской Федерации подтвердит конституционность федерального закона, президент Российской Федерации подписывает его в трехдневный срок с момента вынесения Конституционным судом Российской Федерации соответствующего решения. Если Конституционный суд Российской Федерации не подтвердит конституционности федерального закона, президент Российской Федерации возвращает его в Государственную думу без подписания", — указано в проекте.
Комитет Госдумы по госстроительству рассмотрит президентский законопроект на заседании 21 января.
Как сообщил РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию может пройти после принятия закона парламентом, граждане будут голосовать за документ целиком.
Он добавил, что рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон будет собираться не реже двух раз в неделю.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после выступления на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
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Рабочая группа разработает поправки ко II чтению проекта о конституции
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Обсудить 10
Андрей КлишасКонституция РФСовет Федерации РФГосдума РФДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
По другому и не скажешь! В.В.Путин очень достойный Президент РОССИИ!
21 января, 00:07
mistermaestrox
5201019
Отлично! Просто великолепно! КЛАСС!!!
20 января, 23:56
Flame Яркое
8001014
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