КС признал законными поправки в Конституцию

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Конституционный суд заключил, что закон о поправке к Конституции соответствует Основному закону страны.
Решение КС не подлежит обжалованию и вступает в силу сразу после его официального опубликования.
Заключение направлено президенту России Владимиру Путину.
Поправка о президентских сроках
В частности, Конституционный суд разъяснил поправку, позволяющую действующему главе государства участвовать в новых президентских выборах. КС отметил, что она может вступить в силу, если граждане поддержат ее на голосовании. Таким образом, "дополнительную конституционную легитимность" ей обеспечит поддержка народа.
Подчеркивается, что предельное число президентских сроков — это "вопрос выбора баланса" между конституционными ценностями.
При рассмотрении данной поправки суд учел конкретно-исторические факты и принцип народовластия, который подразумевает, что у избирателей есть возможность отдать голос за наиболее достойного кандидата. КС заметил, что статус действующего президента не предопределяет победу на выборах.
Поправка о Боге
Конституционный суд заключил, что добавление в текст Основного закона указания о вере в Бога не предполагает отказа от светского характера государства.
Такая поправка не ставит россиян в неравное положение, а лишь говорит о важности религиозной составляющей в становлении государственности. Отмечается, что указание о вере в Бога никак не связано с конфессиональной принадлежностью россиян и не говорит об обязательности каких-либо религиозных убеждений.
Поправки о русском языке и культуре
КС установил, что поправки о русском языке, культуре, запрете на отчуждение территорий и почитании памяти защитников Отечества носят неполитический, надпартийный и внеконфессиональный характер.
Они не могут толковаться как устанавливающие государственную идеологию, изменяющие принципы плюралистической демократии и светского характера государства.
Поправка запрете иностранного гражданства для чиновников
6 марта, 00:37Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию
Как считает Конституционный суд, ограничения по гражданству и хранению денег в иностранных банках для чиновников на государственных и муниципальных должностях направлены на защиту суверенитета России.
Отмечается, что указанные в поправках возрастные требования обусловлены необходимостью наличия у кандидата в президенты определенного жизненного опыта.
Поправка о браке
Положение о браке как союзе мужчины и женщины не носит дискриминационный характер, а отражает сформированные социальные нормы, заключил КС.
В решении суда также отмечается, что одним из предназначений семьи является рождение и воспитание детей.
Поправка о "федеральных территориях"
Поправка о возможности создания федеральных территорий не предполагает придания им статуса субъектов Федерации и не противоречит Конституции, говорится в заключении.
Кроме того, суд подчеркнул, что проведение общероссийского голосования соответствует демократическим стандартам и имеет особую юридическую природу, оно представляет собой форму непосредственного народного волеизъявления.