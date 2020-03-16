КС признал законными поправки в Конституцию

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Конституционный суд заключил, что закон о поправке к Конституции соответствует Основному закону страны.

Решение КС не подлежит обжалованию и вступает в силу сразу после его официального опубликования.

Поправка о президентских сроках

В частности, Конституционный суд разъяснил поправку, позволяющую действующему главе государства участвовать в новых президентских выборах. КС отметил, что она может вступить в силу, если граждане поддержат ее на голосовании. Таким образом, "дополнительную конституционную легитимность" ей обеспечит поддержка народа.

Подчеркивается, что предельное число президентских сроков — это "вопрос выбора баланса" между конституционными ценностями.

При рассмотрении данной поправки суд учел конкретно-исторические факты и принцип народовластия, который подразумевает, что у избирателей есть возможность отдать голос за наиболее достойного кандидата. КС заметил, что статус действующего президента не предопределяет победу на выборах.

Поправка о Боге

Конституционный суд заключил, что добавление в текст Основного закона указания о вере в Бога не предполагает отказа от светского характера государства.

Такая поправка не ставит россиян в неравное положение, а лишь говорит о важности религиозной составляющей в становлении государственности. Отмечается, что указание о вере в Бога никак не связано с конфессиональной принадлежностью россиян и не говорит об обязательности каких-либо религиозных убеждений.

Поправки о русском языке и культуре

КС установил, что поправки о русском языке, культуре, запрете на отчуждение территорий и почитании памяти защитников Отечества носят неполитический, надпартийный и внеконфессиональный характер.

Они не могут толковаться как устанавливающие государственную идеологию, изменяющие принципы плюралистической демократии и светского характера государства.

Поправка запрете иностранного гражданства для чиновников

Как считает Конституционный суд, ограничения по гражданству и хранению денег в иностранных банках для чиновников на государственных и муниципальных должностях направлены на защиту суверенитета России.

Отмечается, что указанные в поправках возрастные требования обусловлены необходимостью наличия у кандидата в президенты определенного жизненного опыта.

Поправка о браке

Положение о браке как союзе мужчины и женщины не носит дискриминационный характер, а отражает сформированные социальные нормы, заключил КС.

В решении суда также отмечается, что одним из предназначений семьи является рождение и воспитание детей.

Поправка о "федеральных территориях"

Поправка о возможности создания федеральных территорий не предполагает придания им статуса субъектов Федерации и не противоречит Конституции, говорится в заключении.