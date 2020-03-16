Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-17T00:58+0300
https://ria.ru/20200316/1568698489.html
КС признал законными поправки в Конституцию
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568680542_0:297:3112:2048_1036x0_80_0_0_aef001f931970ae1ee32647f315c468e.jpg
РИА Новости

КС признал законными поправки в Конституцию

22:32 16.03.2020 (обновлено: 00:58 17.03.2020)
7952
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаседание Конституционного суда РФ
Заседание Конституционного суда РФ
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Конституционный суд заключил, что закон о поправке к Конституции соответствует Основному закону страны.
Решение КС не подлежит обжалованию и вступает в силу сразу после его официального опубликования.
Заключение направлено президенту России Владимиру Путину.

Поправка о президентских сроках

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
10 марта, 18:34
"Народ скажет слово". Останется ли Путин у власти после 2024 года
В частности, Конституционный суд разъяснил поправку, позволяющую действующему главе государства участвовать в новых президентских выборах. КС отметил, что она может вступить в силу, если граждане поддержат ее на голосовании. Таким образом, "дополнительную конституционную легитимность" ей обеспечит поддержка народа.
Подчеркивается, что предельное число президентских сроков — это "вопрос выбора баланса" между конституционными ценностями.
При рассмотрении данной поправки суд учел конкретно-исторические факты и принцип народовластия, который подразумевает, что у избирателей есть возможность отдать голос за наиболее достойного кандидата. КС заметил, что статус действующего президента не предопределяет победу на выборах.

Поправка о Боге

Конституционный суд заключил, что добавление в текст Основного закона указания о вере в Бога не предполагает отказа от светского характера государства.
Депутаты на внеочередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области по рассмотрению закона РФ о поправке к Конституции РФ
Вчера, 13:36Голосование по поправкам в Конституцию
В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию
Такая поправка не ставит россиян в неравное положение, а лишь говорит о важности религиозной составляющей в становлении государственности. Отмечается, что указание о вере в Бога никак не связано с конфессиональной принадлежностью россиян и не говорит об обязательности каких-либо религиозных убеждений.

Поправки о русском языке и культуре

КС установил, что поправки о русском языке, культуре, запрете на отчуждение территорий и почитании памяти защитников Отечества носят неполитический, надпартийный и внеконфессиональный характер.
Они не могут толковаться как устанавливающие государственную идеологию, изменяющие принципы плюралистической демократии и светского характера государства.

Поправка запрете иностранного гражданства для чиновников

Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
6 марта, 00:37
Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию
Как считает Конституционный суд, ограничения по гражданству и хранению денег в иностранных банках для чиновников на государственных и муниципальных должностях направлены на защиту суверенитета России.
Отмечается, что указанные в поправках возрастные требования обусловлены необходимостью наличия у кандидата в президенты определенного жизненного опыта.

Поправка о браке

Положение о браке как союзе мужчины и женщины не носит дискриминационный характер, а отражает сформированные социальные нормы, заключил КС.
Конституция РФ
Вчера, 15:33Голосование по поправкам в Конституцию
В ЦИК учтут ситуацию по COVID-19 в связи с голосованием по Конституции
В решении суда также отмечается, что одним из предназначений семьи является рождение и воспитание детей.

Поправка о "федеральных территориях"

Поправка о возможности создания федеральных территорий не предполагает придания им статуса субъектов Федерации и не противоречит Конституции, говорится в заключении.
Кроме того, суд подчеркнул, что проведение общероссийского голосования соответствует демократическим стандартам и имеет особую юридическую природу, оно представляет собой форму непосредственного народного волеизъявления.
Президент РФ Владимир Путин
17 января, 15:06Формирование нового правительства
ВЦИОМ: почти половина россиян считают, что Путин настроен на перемены
1620011158
Обсудить 23
Голосование по поправкам в КонституциюВладимир ПутинРоссияКонституция РФКонституционный суд РФ
Популярные комментарии
Никто вам давно не верит , ни Думе , ни Путину .......
16 марта, 22:56
Почта RUS
107000010
кто бы сомневался, у нас суд вовсе не не независим. как только поступила команда, тут же все босились наперегонки, кто первый лизнет
16 марта, 23:12
Агафья Лыкова
5340300
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Москве оценили слова Лукашенко о "полыхающей от коронавируса России"
Депутаты на внеочередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области по рассмотрению закона РФ о поправке к Конституции РФ
В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
Путин наградил строителей Крымского моста
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Фондовые биржи США показали рекордное падение за последние 33 года
Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 12 апреля 2018
Терешкова рассказала о благодарностях за "сохранение Путина"
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал предлагаемую поправку о сроках президента
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев
Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
Макрон сообщил о закрытии границ Шенгенской зоны
Туристы фотографируются на фоне Эйфелевой башни в Париже
Макрон распорядился ограничить перемещения людей во Франции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: от коронавируса "полыхает" вся Россия
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Покупательницы в магазине Пятерочка в Москве
Российские торговые сети накапливают запасы продуктов
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
Турция приостановила авиасообщение еще с шестью странами
Главное здание ФРС США
ФРС США снизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса
Конституция РФ
В ЦИК учтут ситуацию по COVID-19 в связи с голосованием по Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Редактор Первого канала объяснила выбор тем для популярного ток-шоу
06:27Южная Корея из-за коронавируса введет особую процедуру въезда
06:15Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда
06:03В Приморье прошли учения против коронавируса
05:59Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
05:40Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
05:38Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса
05:26Суд в США прекратил дело против "Конкорда"
05:14Сирийские власти начали чинить трассу Алеппо — Дамаск
05:12Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы
05:09В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
05:07Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
05:01Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной
04:51Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
04:46Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
04:38Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
04:32Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
04:16Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
04:12Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram
04:07Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%
Лента новостейМолния