Завершилось электронное голосование по поправкам в Конституцию

В территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование по поправкам в Нижегородской области. Дистанционное электронное голосование по поправкам в конституцию завершилось в Москве

Электронное голосование стартовало 25 июня. Жители Москвы и Нижегородской области могли отдать свой голос онлайн до 20.00 вторника.

По данным штаба по наблюдению за голосованием, всего на электронное голосование зарегистрировались 1 190 726 человек, из них 1 051 000 - жители Москвы. Предварительно, явка на электронное голосование в столице превысила 91%. В Нижегородской области на электронное голосование зарегистрировался 139 571 человек, за пять дней проголосовали 122 815 человек - 87,99%.

Те, кто записался в реестр электронных избирателей, но так и не успел проголосовать онлайн, смогут прийти на свой участок по месту жительства 1 июля и проголосовать традиционным способом.

Как сообщили в штабе, данных о сбоях в системе электронного голосования не поступало, но у некоторых пользователей наблюдались технические сложности. При этом, по словам официального представителя штаба по наблюдению Александра Асафова , систему пытались атаковать, но эти попытки были отражены и никак не сказались на ходе голосования, после них система была переведена в особый режим защиты.

Впервые дистанционное электронное голосование было использовано в Москве на выборах в Московскую городскую думу в 2019 году в трех избирательных округах. Тогда явка составила 92,3%, голосование было признано успешным.