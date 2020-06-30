Завершилось электронное голосование по поправкам в Конституцию

Более половины россиян планируют проголосовать по поправкам до 30 июня включительно.
Более половины россиян планируют проголосовать по поправкам до 30 июня включительно.
Треть граждан собираются прийти на участки первого июля.
Треть граждан собираются прийти на участки первого июля.
Информационные плакаты на избирательном участке во Владивостоке.
Информационные плакаты на избирательном участке во Владивостоке.
Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.
Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.
Большинство россиян, говорящих об участии в голосовании, считают, что для них это возможность повлиять на будущее страны, показывают социологические опросы.
Большинство россиян, говорящих об участии в голосовании, считают, что для них это возможность повлиять на будущее страны, показывают социологические опросы.
Для 76 процентов голосование — это возможность защитить собственные интересы и интересы их семей.
Для 76 процентов голосование — это возможность защитить собственные интересы и интересы их семей.
Более 70 процентов опрошенных согласны с тем, что голосование — это гражданский долг человека.
Более 70 процентов опрошенных согласны с тем, что голосование — это гражданский долг человека.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосует на избирательном участке в Москве.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосует на избирательном участке в Москве.
По мнению подавляющего большинства респондентов, на голосование придет много людей.
По мнению подавляющего большинства респондентов, на голосование придет много людей.
Большинство людей примут участие добровольно, считают 81 процент россиян.
Большинство людей примут участие добровольно, считают 81 процент россиян.
Голосование на избирательном участке № 322 в Казани.
Голосование на избирательном участке № 322 в Казани.
Избирательный участок № 1920 в Санкт-Петербурге.
Избирательный участок № 1920 в Санкт-Петербурге.
Женщина на избирательном участке в Новосибирске.
Женщина на избирательном участке в Новосибирске.
Более половины россиян планируют проголосовать по поправкам до 30 июня включительно.
Треть граждан собираются прийти на участки первого июля.
Информационные плакаты на избирательном участке во Владивостоке.
Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.
Большинство россиян, говорящих об участии в голосовании, считают, что для них это возможность повлиять на будущее страны, показывают социологические опросы.
Для 76 процентов голосование — это возможность защитить собственные интересы и интересы их семей.
Более 70 процентов опрошенных согласны с тем, что голосование — это гражданский долг человека.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосует на избирательном участке в Москве.
По мнению подавляющего большинства респондентов, на голосование придет много людей.
Большинство людей примут участие добровольно, считают 81 процент россиян.
Голосование на избирательном участке № 322 в Казани.
Избирательный участок № 1920 в Санкт-Петербурге.
Женщина на избирательном участке в Новосибирске.