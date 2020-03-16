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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-16T17:11+0300
https://ria.ru/20200316/1568682232.html
Заключение КС по закону о поправках обжалованию не подлежит
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568680542_0:297:3112:2048_1036x0_80_0_0_aef001f931970ae1ee32647f315c468e.jpg
РИА Новости

Заключение КС по закону о поправках обжалованию не подлежит

17:11 16.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаседание Конституционного суда РФ
Заседание Конституционного суда РФ
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Заключение Конституционного суда России о соответствии основному закону страны закона о поправке в Конституцию незамедлительно направляется президенту России и не подлежит обжалованию, следует из этого документа.
"Настоящее заключение незамедлительно направляется президенту Российской Федерации. Настоящее заключение окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами", - говорится в заключении КС, которое опубликовано в понедельник на его официальном сайте.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
12 марта, 13:03Голосование по поправкам в Конституцию
В Кремле пояснили суть поправки о президентских сроках
КС вынес заключение о соответствии конституции положений закона "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" в части, касающейся вносимых в конституцию поправок и общероссийского голосования.
Запрос президента России Владимира Путина о проверке конституционности закона о поправке в Конституцию РФ поступил в КС России в субботу после его подписания главой государства. Как сообщала пресс-служба Кремля, в своем запросе, в частности, Путин попросил Конституционный суд РФ высказаться о допустимости дополнения основного закона страны поправкой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства. Также Путин спросил о дополнительных условиях для вступления в силу поправок к Конституции.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Поправки вступят в силу, если Конституционный суд даст заключение о соответствии поправок конституции и на общероссийском голосовании изменения поддержат более половины граждан, которые примут в нем участие.
Конституция РФ
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43600553
Обсудить 9
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФКонституционный суд РФПолитика
Популярные комментарии
Ждем заключение "местных юристов", они то лучше КС знают)). А в остальном, хорошая новость. Надеюсь ВВП пойдет на следующий срок.
16 марта, 17:28
llevone2017
400015
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