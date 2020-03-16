Заключение КС по закону о поправках обжалованию не подлежит

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Заключение Конституционного суда России о соответствии основному закону страны закона о поправке в Конституцию незамедлительно направляется президенту России и не подлежит обжалованию, следует из этого Заключение Конституционного суда России о соответствии основному закону страны закона о поправке в Конституцию незамедлительно направляется президенту России и не подлежит обжалованию, следует из этого документа

"Настоящее заключение незамедлительно направляется президенту Российской Федерации . Настоящее заключение окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами", - говорится в заключении КС, которое опубликовано в понедельник на его официальном сайте.

КС вынес заключение о соответствии конституции положений закона "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" в части, касающейся вносимых в конституцию поправок и общероссийского голосования.

Запрос президента России Владимира Путина о проверке конституционности закона о поправке в Конституцию РФ поступил в КС России в субботу после его подписания главой государства. Как сообщала пресс-служба Кремля, в своем запросе, в частности, Путин попросил Конституционный суд РФ высказаться о допустимости дополнения основного закона страны поправкой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства. Также Путин спросил о дополнительных условиях для вступления в силу поправок к Конституции.

Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.